«Борнмут» дома сыграет против «Челси» в 4-м туре АПЛ. Поединок состоится 14 сентября и начнется в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Борнмут»

Турнирное положение: После трех туров «Борнмут» идет на 8-м месте в таблице АПЛ. Команда неплохо начала новый сезон.

В активе «Борнмута» одна победа и две ничьи. Разница мячей составляет 5-4.

Последние матчи: «Борнмут» в августе выиграл одну встречу. 31 августа команда в гостях взяла верх над «Эвертоном» со счетом 3:2.

28 августа «Борнмут» вылетел из Кубка лиги. Клуб на выезде потерпел поражение от «Вест Хэма» (0:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Борнмут» в новом сезоне АПЛ пока ни разу не проиграл. Безусловно, команда по-боевому настроится на домашний матч с «Челси».

Букмекеры не выделяют явного фаворита. Но у лондонцев чуть больше шансов на победу. Удастся ли синим доказать свою силу на футбольном поле?

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» после трех сыгранных матчей находится в нижней части таблицы. Такой расклад не устраивает руководство и болельщиков лондонского клуба.

В активе «Челси» 4 очка. У команды одна победа, одна ничья и одно поражение. Разница мячей составляет 7-5.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: Энцо Мареска только привыкает к работе с «Челси». Летом специалист возглавил команду вместо Маурисио Почеттино.

В августе «Челси» запомнился эффектной победой над «Вулверхэмптоном» с теннисным счетом 6:2. Сентябрь синие начали с ничьей во встрече с «Кристал Пэлас» (1:1).

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: Летом «Челси» успешно выступил в квалификации Лиги конференций. Команда прошла отбор и вышла в основной этап турнира.

Новый сезон в АПЛ «Челси» начал с поражения от «Манчестер Сити». Но затем подопечные Марески улучшили результаты, набрав 4 очка.

Последний раз команды играли друг с другом 19 мая. «Челси» дома одолел «Борнмут» со счетом 2:1.

Статистика для ставок

«Борнмут» в новом сезоне АПЛ ни разу не проиграл

«Челси» в трех турах чемпионата Англии-2024/25 набрал 4 очка

19 мая 2024 года «Челси» дома одолел «Борнмут» со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Челси» — 2.04, выигрыш «Борнмута» — 3.35, ничья — 3.95.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.50 соответственно.

Прогноз: «Борнмут» хорошо начал сезон. Лондонцы сейчас находятся не в лучшей форме. Скорее всего, хозяева не проиграют.

Ставка: «Борнмут» не проиграет за 1.80.

Прогноз: Наверняка до перерыва стоит ждать осторожный футбол. Можно рискнуть и поставить на то, что по итогам первого тайма будет зафиксирована ничья.

Ставка: ничья в первом тайме 2.50.