Тоттенхэм
Арсенал Лондон
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Тоттенхэм» набрал четыре очка в трех матчах и занимает десятое место в таблице АПЛ.
Последние матчи: перед паузой на матчи сборных «Тоттенхэм» проиграл на поле «Ньюкасла» — 1:2.
Тоттенхэм — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров
Перед этим были ничья с «Лестером» и победа над откровенно слабым «Эвертоном».
Не сыграют: ближайший матч пропустит бразильский нападающий Ришарлисон. Кроме того, есть опасения, что в дерби не сыграют Мики ван де Вен, Ив Биссума и Доминик Соланке.
Состояние команды: судя по первым матчам, «Тоттенхэму» в этом сезоне будет сложно претендовать на что-то серьезное. Потенциал этой команды — максимум пятое-шестое место.
«Тоттенхэм» уже дважды разочаровал — сначала на поле «Лестера», а потом в гостевом матче с «Ньюкаслом». Кажется, у команды Энджа Постекоглу будут проблемы в матче против любого более-менее крепкого соперника.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Арсенал» находится на четвертой строчке, набрав в семь очков в трех матчах.
Последние матчи: две недели назад «Арсенал» не смог выиграть на своем поле у «Брайтона» — матч завершился вничью 1:1.
Всё испортило глупое удаление Деклана Райса в первом тайма. До этого момента «канониры» доминировали и могли забить минимум два-три мяча.
Не сыграют: Райс пропустит матч из-за дисквалификации, тогда как Такехиро Томиясу, Киран Тирни, Рикардо Калафьори, Мартин Эдегор и Габриэл Жезус — травмированы.
Состояние команды: старт новой кампании получился для «Арсенала» не самым удачным. Вряд ли «канониры» планировали терять очки в игре с «Брайтоном».
Но самая главная неприятность — травмы. У вице-чемпиона чересчур много кадровых проблем. Отсутствие Эдегора — настоящий вызов для Микеля Артеты. Не факт, что испанец сразу угадает с заменой для норвежского полузащитника.
Статистика для ставок
- «Арсенал» выиграл три из четырех предыдущих матчей против «Тоттенхэма»
- В прошлом сезоне в обоих матчах между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» сыграла ставка на «тотал больше 3,5»
- «Арсенал» забил 10 мячей в четырех предыдущих матчей против «Тоттенхэма»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 3.08, ничью букмекеры предлагают за 3.40, победу «Арсенала» букмекеры предлагают за 2.36.
Прогноз: без Эдегора и, скорее всего, с Александром Зинченко в стартовом составе «Арсенал» может запросто оступиться в предстоящем матче. Есть ощущение, что исход очередной серии лондонского дерби может стать сюрпризом. Особенно для тех, кто уверен в победе «канониров».
- 3.30ЦСКА — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.30Реал Сосьедад — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.54.
Прогноз: в таких матчах никогда не бывает скучно и медленно, команды стараются постоянно атаковать, а это означает, что угловых, скорее всего, будет очень много.
Ставка: тотал угловых больше 11,5 за 2.24.