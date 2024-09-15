«Арсенал» сыграет на выезде против «Тоттенхэма» в четвертом туре английской Премьер-лиги. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» набрал четыре очка в трех матчах и занимает десятое место в таблице АПЛ.

Последние матчи: перед паузой на матчи сборных «Тоттенхэм» проиграл на поле «Ньюкасла» — 1:2.

Перед этим были ничья с «Лестером» и победа над откровенно слабым «Эвертоном».

Не сыграют: ближайший матч пропустит бразильский нападающий Ришарлисон. Кроме того, есть опасения, что в дерби не сыграют Мики ван де Вен, Ив Биссума и Доминик Соланке.

Состояние команды: судя по первым матчам, «Тоттенхэму» в этом сезоне будет сложно претендовать на что-то серьезное. Потенциал этой команды — максимум пятое-шестое место.

Прогнозы и ставки на АПЛ

«Тоттенхэм» уже дважды разочаровал — сначала на поле «Лестера», а потом в гостевом матче с «Ньюкаслом». Кажется, у команды Энджа Постекоглу будут проблемы в матче против любого более-менее крепкого соперника.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» находится на четвертой строчке, набрав в семь очков в трех матчах.

Последние матчи: две недели назад «Арсенал» не смог выиграть на своем поле у «Брайтона» — матч завершился вничью 1:1.

Всё испортило глупое удаление Деклана Райса в первом тайма. До этого момента «канониры» доминировали и могли забить минимум два-три мяча.

Не сыграют: Райс пропустит матч из-за дисквалификации, тогда как Такехиро Томиясу, Киран Тирни, Рикардо Калафьори, Мартин Эдегор и Габриэл Жезус — травмированы.

Состояние команды: старт новой кампании получился для «Арсенала» не самым удачным. Вряд ли «канониры» планировали терять очки в игре с «Брайтоном».

Но самая главная неприятность — травмы. У вице-чемпиона чересчур много кадровых проблем. Отсутствие Эдегора — настоящий вызов для Микеля Артеты. Не факт, что испанец сразу угадает с заменой для норвежского полузащитника.

Статистика для ставок

«Арсенал» выиграл три из четырех предыдущих матчей против «Тоттенхэма»

В прошлом сезоне в обоих матчах между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» сыграла ставка на «тотал больше 3,5»

«Арсенал» забил 10 мячей в четырех предыдущих матчей против «Тоттенхэма»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 3.08, ничью букмекеры предлагают за 3.40, победу «Арсенала» букмекеры предлагают за 2.36.

Прогноз: без Эдегора и, скорее всего, с Александром Зинченко в стартовом составе «Арсенал» может запросто оступиться в предстоящем матче. Есть ощущение, что исход очередной серии лондонского дерби может стать сюрпризом. Особенно для тех, кто уверен в победе «канониров».

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.54.

Прогноз: в таких матчах никогда не бывает скучно и медленно, команды стараются постоянно атаковать, а это означает, что угловых, скорее всего, будет очень много.

Ставка: тотал угловых больше 11,5 за 2.24.