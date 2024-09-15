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    «Арсенал» потеряет очки на поле «Тоттенхэма»?

    «Тоттенхэм» — «Арсенал». Ставка (к. 2.24) и прогноз на английскую Премьер-лигу 15 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Арсенал»
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    Кай Хаверц
    «Арсенал» сыграет на выезде против «Тоттенхэма» в четвертом туре английской Премьер-лиги. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Сентября 2024 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 16:00 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
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    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Тоттенхэм» набрал четыре очка в трех матчах и занимает десятое место в таблице АПЛ.

    Последние матчи: перед паузой на матчи сборных «Тоттенхэм» проиграл на поле «Ньюкасла» — 1:2.

    Тоттенхэм — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

    Перед этим были ничья с «Лестером» и победа над откровенно слабым «Эвертоном».

    Не сыграют: ближайший матч пропустит бразильский нападающий Ришарлисон. Кроме того, есть опасения, что в дерби не сыграют Мики ван де Вен, Ив Биссума и Доминик Соланке.

    Состояние команды: судя по первым матчам, «Тоттенхэму» в этом сезоне будет сложно претендовать на что-то серьезное. Потенциал этой команды — максимум пятое-шестое место.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    «Тоттенхэм» уже дважды разочаровал — сначала на поле «Лестера», а потом в гостевом матче с «Ньюкаслом». Кажется, у команды Энджа Постекоглу будут проблемы в матче против любого более-менее крепкого соперника.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Арсенал» находится на четвертой строчке, набрав в семь очков в трех матчах.

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  • 11/09/2024

    • Последние матчи: две недели назад «Арсенал» не смог выиграть на своем поле у «Брайтона» — матч завершился вничью 1:1.

    Всё испортило глупое удаление Деклана Райса в первом тайма. До этого момента «канониры» доминировали и могли забить минимум два-три мяча.

    Не сыграют: Райс пропустит матч из-за дисквалификации, тогда как Такехиро Томиясу, Киран Тирни, Рикардо Калафьори, Мартин Эдегор и Габриэл Жезус — травмированы.

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    Состояние команды: старт новой кампании получился для «Арсенала» не самым удачным. Вряд ли «канониры» планировали терять очки в игре с «Брайтоном».

    Но самая главная неприятность — травмы. У вице-чемпиона чересчур много кадровых проблем. Отсутствие Эдегора — настоящий вызов для Микеля Артеты. Не факт, что испанец сразу угадает с заменой для норвежского полузащитника.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» выиграл три из четырех предыдущих матчей против «Тоттенхэма»

    • В прошлом сезоне в обоих матчах между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» сыграла ставка на «тотал больше 3,5»

    • «Арсенал» забил 10 мячей в четырех предыдущих матчей против «Тоттенхэма»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 3.08, ничью букмекеры предлагают за 3.40, победу «Арсенала» букмекеры предлагают за 2.36.

    Прогноз: без Эдегора и, скорее всего, с Александром Зинченко в стартовом составе «Арсенал» может запросто оступиться в предстоящем матче. Есть ощущение, что исход очередной серии лондонского дерби может стать сюрпризом. Особенно для тех, кто уверен в победе «канониров».

    Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.54.

    Прогноз: в таких матчах никогда не бывает скучно и медленно, команды стараются постоянно атаковать, а это означает, что угловых, скорее всего, будет очень много.

    Ставка: тотал угловых больше 11,5 за 2.24.

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    «Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 15.09.2024. Прогнозы на футбол. «Арсенал» потеряет очки на поле «Тоттенхэма»?
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