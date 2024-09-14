14 сентября в 4-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют ПСЖ и «Брест». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Брест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ПСЖ

Турнирное положение: ПСЖ по итогам трех туров Лиги 1 традиционно находится на самой вершине турнирной таблицы.

«Пари Сен-Жермен» набрал девять очков и опережает на два балла сразу четырех ближайших преследователей.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Лиги 1 клуб на выезде крупно обыграл «Лилль» (3:1).

Этот успех стал для коллектива третьим кряду в поединках, которые были официальными на старте текущего розыгрыша французского первенства.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Витинья, Заир-Эмери, Кимпембе, Эрнандес, Рамуш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних играх (двух контрольных и пяти официальных), ПСЖ не проиграл при шести победах и двух ничьих.

Это говорит об отличной форме коллектива, а значит и прекрасных шансах на очередной успех, особенно на фоне не лучшего состояния соперника.

Брэдли Барколя — лучший бомбардир команды в Лиге 1 нового сезона с четырьмя голами.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» после трех стартовых туров французского первенства находится в середине таблицы, занимая 12-ю строчку.

Команда набрала три очка, опережая на три балла зону вылета, а также на два очка — зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле сыграл вничью с «Генгамом» (2:2).

Эта мировая оформила беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, один из которых был официальным, а еще один был товарищеским.

Не сыграют: травмированы — Локо, Лис-Мелу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних поединках, шесть из которых были официальными, а три — контрольными, «Брест» выиграл лишь раз при пяти поражениях и тремя ничьими.

Это говорит о плохой форме коллектива, что вкупе с бесспорным классом соперника, который на голову его выше, не позволяет гостям рассчитывать на успех.

Махди Камара — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей ПСЖ забивали обе команды

в пяти из семи последних матчей ПСЖ забивали больше 3,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Бреста» забивала лишь одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.90, победа «Бреста» — в 9.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.70.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в пяти из семи их последних домашних поединков.

При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей ПСЖ.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.10