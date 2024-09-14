ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пьер-Эмиль ХёйбьергХёйбьерг, Гросс, Олисе и еще пять игроков, которые не жалеют об уходе из АПЛ
  • 19:24
    • «Спартак» уверенно победил «Торпедо» в матче КХЛ
  • 19:00
    • «Ливерпуль» сенсационно уступил «Ноттингему»
  • 18:58
    • Дубль Холанна обеспечил «Манчестер Сити» победу над «Брентфордом»
  • 18:30
    • Гол Гонду принес «Зениту» победу в матче с ЦСКА
  • 18:13
    • «Краснодар» — «Ростов»: стартовые составы команд
    Все новости спорта

    «Спартак» уверенно победил «Торпедо» в матче КХЛ

    «Спартак» — «Торпедо»: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Торпедо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в родных стенах переиграл «Торпедо» со счетом 4:2.

    «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак»

    В составе москвичей дублем отметился Шейн Принс. Еще по шайбе забросили Иван Морозов и Уилл Биттен. За нижегородцев отличились Бобби Линч и Сергей Гончарук.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:2 (3:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Морозов — 3 (Чайковски, Голдобин), 0:47 — 1:0. Принс — 1 (Биттен, Иванов), 8:57 — 2:0. Принс — 2 (бол., Миронов, Мальцев), 11:52 — 3:0. Линч — 1 (Ларионов), 35:56 — 3:1. Биттен — 1 (Локтионов, Принс), 36:08 — 4:1. Гончарук — 2 (мен.), 53:22 — 4:2Вратари: Николаев — Бочаров (55:50 — 56:13, 56:50 — 57:25, 57:40)Штраф: 6 — 6Броски: 27 (15+9+3) — 35 (9+11+15)

    «Спартак» одержал четвертую победу и возглавил таблицу Западной конференции. «Торпедо» идет на шестой строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА сможет оказать серьезное сопротивление сопернику
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Южное дерби — без интриги?
  • «Краснодар» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.95
    •
  • На «Энфилде» забьют обе команды?
  • «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Борнмут — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.54
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие