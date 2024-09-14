«Спартак» — «Торпедо»: счет матча 4:2, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛв родных стенах переигралсо счетом 4:2.

В составе москвичей дублем отметился Шейн Принс. Еще по шайбе забросили Иван Морозов и Уилл Биттен. За нижегородцев отличились Бобби Линч и Сергей Гончарук.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:2 (3:0, 1:1, 0:1) Голы: Морозов — 3 (Чайковски, Голдобин), 0:47 — 1:0. Принс — 1 (Биттен, Иванов), 8:57 — 2:0. Принс — 2 (бол., Миронов, Мальцев), 11:52 — 3:0. Линч — 1 (Ларионов), 35:56 — 3:1. Биттен — 1 (Локтионов, Принс), 36:08 — 4:1. Гончарук — 2 (мен.), 53:22 — 4:2Вратари: Николаев — Бочаров (55:50 — 56:13, 56:50 — 57:25, 57:40)Штраф: 6 — 6Броски: 27 (15+9+3) — 35 (9+11+15)

«Спартак» одержал четвертую победу и возглавил таблицу Западной конференции. «Торпедо» идет на шестой строчке.