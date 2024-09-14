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    Мбаппе в стартовом составе «Реала» на матч Примеры с «Реал Сосьедадом»

    «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Реал Сосьедада» и «Реала» на матч 5-го тура испанской Примеры.

    Килиан Мбаппе — нападающий мадридского «Реала»
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    Килиан Мбаппе — нападающий мадридского «Реала»

    «Реал Сосьедад»: Ремиро, Агер, Гомес, Бекер, Лопес, Субельдия, Арамбуру, Субименди, Сучич, Кубо, Садик.

    «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Менди, Вальверде, Модрич, Гюлер, Диас, Винисиус, Мбаппе.

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    • Матч между этими командами состоится сегодня, 14-го сентября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом поединка — здесь.

    После 4-х туров «Реал Сосьедад» занимает 15-е место в таблице Примеры с 4 очками в активе. «Реал» — на 3-й позиции (8 баллов).

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