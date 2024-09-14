«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 5-го тура испанской Примеры.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Агер, Гомес, Бекер, Лопес, Субельдия, Арамбуру, Субименди, Сучич, Кубо, Садик.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Менди, Вальверде, Модрич, Гюлер, Диас, Винисиус, Мбаппе.

Матч между этими командами состоится сегодня, 14-го сентября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом поединка — здесь.

После 4-х туров «Реал Сосьедад» занимает 15-е место в таблице Примеры с 4 очками в активе. «Реал» — на 3-й позиции (8 баллов).