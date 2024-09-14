«Реал Сосьедад» дома сыграет против «Реала» в пятом туре Примеры. Поединок состоится 14 сентября и начнется в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Реал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна не очень хорошо стартовала в новом сезоне испанской Примеры.

Сан-себастьянцы набрали лишь четыре балла и сейчас идут на 12-м месте в турнирной таблице.

«Реал Сосьедад» пропустил четыре мяча, а забил лишь три.

Последние матчи: в прошлом туре «бело-голубые» сыграли вничью с «Хетафе» (0:0).

До этого сан-себастьянский коллектив проиграл «Алавесу» (1:2).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Лишь перед этим «Реал Сосьедад» смог переиграть «Эспаньол» (1:0).

Не сыграют: травмированы Арсен Захарян, Хамари Траоре, Браис Мендес и Микель Оярсабаль.

Состояние команды: подопечные Иманоля Альгуасиля пока что не впечатляют в новом сезоне.

В любом случае думается, что команда еще наберет и будет бороться за место в топ-6. Также «Реал Сосьедад» сыграет в текущем сезоне в Лиге Европы.

«Реал»

Турнирное положение: мадридский коллектив не лучшим образом стартовал в новом сезоне.

Мадридцы смогли набрать только восемь очков, но идут вторыми в турнирной таблице.

Команда из Мадрида смогли семь раз поразить ворота соперника и дважды пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «сливочные» переиграли «Бетис» (2:0).

До этого «Реал» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» (1:1) и победил «Вальядолид» (3:0).

Также в этом сезоне действующие чемпионы Испании и обладатели Лиги чемпионов уже выиграли Суперкубок УЕФА, победив «Аталанту» (2:0).

Не сыграют: в составе коллектива из столицы Испании травмированы Давид Алаба, Эдуарду Камавинга и Дани Себальос.

Состояние команды: столичная команда еще обязательно наверстает упущенное, несмотря на не очень хорошее начало сезона.

Подопечные Карло Анчелотти остаются главными фаворитами во всех турнирах. По ходу сезона «Реал» обязательно наберет.

Статистика для ставок

«Реал Сосьедад» выиграл только 1 из последних 5 матчей

«Реал» в текущем сезоне еще не проигрывал

В прошлом сезоне «Реал» дважды обыграл «Реал Сосьедад»

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.75, а победа «Реала Сосьедад» — в 5.10.

ТБ 2,5 оценивается в 1.97, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.83.

Прогноз: «Реал» намного сильнее оппонента и должен доказать свое превосходство на футбольном поле.

Ставка: победа «Реала» с форой-1 за 2.30.

Прогноз: «Реал» отлично играет в обороне, поэтому предположим, что «Реал Сосьедад» не сможет забить.

Ставка: «Реал Сосьедад» не забьет за 2.25.