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    «Реал» спокойно обыграет «Реал Сосьедад»?!

    Реал Сосьедад — Реал: прогноз и ставка

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    Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид)
    «Реал Сосьедад» дома сыграет против «Реала» в пятом туре Примеры. Поединок состоится 14 сентября и начнется в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Реал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 14 Сентября 2024 года

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 22:00 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна не очень хорошо стартовала в новом сезоне испанской Примеры.

    Сан-себастьянцы набрали лишь четыре балла и сейчас идут на 12-м месте в турнирной таблице.

    Реал Сосьедад — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    «Реал Сосьедад» пропустил четыре мяча, а забил лишь три.

    Последние матчи: в прошлом туре «бело-голубые» сыграли вничью с «Хетафе» (0:0).

    До этого сан-себастьянский коллектив проиграл «Алавесу» (1:2).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Лишь перед этим «Реал Сосьедад» смог переиграть «Эспаньол» (1:0).

    Не сыграют: травмированы Арсен Захарян, Хамари Траоре, Браис Мендес и Микель Оярсабаль.

    Состояние команды: подопечные Иманоля Альгуасиля пока что не впечатляют в новом сезоне.

    В любом случае думается, что команда еще наберет и будет бороться за место в топ-6. Также «Реал Сосьедад» сыграет в текущем сезоне в Лиге Европы.

    «Реал»

    Турнирное положение: мадридский коллектив не лучшим образом стартовал в новом сезоне.

    Мадридцы смогли набрать только восемь очков, но идут вторыми в турнирной таблице.

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    • Команда из Мадрида смогли семь раз поразить ворота соперника и дважды пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «сливочные» переиграли «Бетис» (2:0).

    До этого «Реал» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» (1:1) и победил «Вальядолид» (3:0).

    Также в этом сезоне действующие чемпионы Испании и обладатели Лиги чемпионов уже выиграли Суперкубок УЕФА, победив «Аталанту» (2:0).

    Не сыграют: в составе коллектива из столицы Испании травмированы Давид Алаба, Эдуарду Камавинга и Дани Себальос.

    Состояние команды: столичная команда еще обязательно наверстает упущенное, несмотря на не очень хорошее начало сезона.

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    Подопечные Карло Анчелотти остаются главными фаворитами во всех турнирах. По ходу сезона «Реал» обязательно наберет.

    Статистика для ставок

    • «Реал Сосьедад» выиграл только 1 из последних 5 матчей

    • «Реал» в текущем сезоне еще не проигрывал

    • В прошлом сезоне «Реал» дважды обыграл «Реал Сосьедад»

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.75, а победа «Реала Сосьедад» — в 5.10.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.97, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.83.

    Прогноз: «Реал» намного сильнее оппонента и должен доказать свое превосходство на футбольном поле.

    Ставка: победа «Реала» с форой-1 за 2.30.

    Прогноз: «Реал» отлично играет в обороне, поэтому предположим, что «Реал Сосьедад» не сможет забить.

    Ставка: «Реал Сосьедад» не забьет за 2.25.

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