«Краснодар» — «Ростов»: счет матча 2:0, обзор голов

всухую обыграл(2:0) в матче 8-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол «быки» забили на 16-й минуте. Полузащитник команды Эдуард Сперцян оказался в нужное время в нужном месте и добил мяч в ворота.

На 77-й минуте «Краснодар» удвоил свое преимущество, дубль оформил Эдуард Сперцян. Полузащитник получил мяч у входа в штрафную и совершил четкий удар в нижний угол ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Ростов 2:0 Голы: 1:0 Эдуард Сперцян (16'), 2:0 Эдуард Сперцян (77') Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Сергей Петров, Никита Кривцов, Эдуард Сперцян, Александр Черников, Диего Силва, Виктор Са, Фёдор Смолов, Gonzalez G., Joao Batxi Ростов: Даниил Одоевский, Андрей Лангович, Умар Сако, Максим Осипенко, Илья Вахания, Данил Глебов, Константин Кучаев, Алексей Сутормин, Роналдо, Егор Голенков, Saravia Salvia R. A. Предупреждения: Saravia Salvia R. A. (44'), Андрей Лангович (70'), Алексей Сутормин (72'), Кирилл Щетинин (76'), Gonzalez G. (88')

После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. «Ростов» — на 7-й позиции (11 баллов).