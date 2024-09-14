В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге и английской Премьер-лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид

Футбол. Чемпионат Испании

«Реал» слегка разочаровал на старте сезона и результатами, и своим не всегда интересным футболом. Позади всего лишь четыре тура, а чемпион отстает от «Барселоны» уже на четыре очка.

У «Мадрида» пока ни одного поражения, но при этом в двух случаях была зафиксирована ничья — в гостевых матчах с «Мальоркой» и «Лас-Пальмасом».

Перед паузой на матчи сборных «Реал» одержал домашнюю победу над «Бетисом» (2:0). В этой игре свои первые голы за «Королевский клуб» наконец-то забил Килиан Мбаппе — француз оформил дубль.

«Реал Сосьедад» набрал лишь четыре очка и застрял в середине турнирной таблицы. Баски с трудом справляются с кадровыми проблемами. В ближайшее время им придется играть без Микеля Оярсабаля и Браиса Мендеса. К тому же, команда Иманоля Альгуасиля пока явно не привыкла к отсутствию Микеля Мерино и Робина Ле Нормана.

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В общем, «Реал», скорее всего, воспользуется уязвимостью и проблемами соперника.

Ставка: победа «Реала» за 1.70.

«Астон Вилла» — «Эвертон»

Футбол. Чемпионат Англии

Кажется, уже все понимают, где произойдет первая тренерская отставка сезона в АПЛ.

«Эвертон» проиграл первые три матча в новой кампании с общим счетом 2:10. Сначала были поражения от «Брайтона» и «Тоттенхэма», а перед международной паузой «ириски» умудрились проиграть на своем поле «Борнмуту» — вели 2:0, но на последних минутах пропустили три мяча.

«Астон Вилла» тем временем выиграла два из трех первых матчей в АПЛ. Команда Унаи Эмери одержала гостевые победы над «Вест Хэмом» и «Лестером» и потерпела домашнее поражение от «Арсенала».

По правде говоря, сложно представить, что должно произойти, чтобы «Астон Вилла» не смогла обыграть на данный момент худшую команду Премьер-лиги. Вполне вероятно, что этот матч станет последним для Шона Дайча на посту главного тренера «Эвертона».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 1.51.

«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»

Футбол. Чемпионат Англии

«Ливерпуль» в новом сезоне АПЛ пока не потерял ни одного очка и не пропустил ни одного мяча.

Сначала «красные» выиграли у скромных «Ипсвича» и «Брентфорда» — оба матча завершились со счетом 2:0.

Но первой настоящей проверкой для команды Арне Слота стала встреча с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». «Ливерпуль» разбил соседа и принципиального соперника со счетом 3:0, а Луис Диас оформил дубль.

Как ни странно, «Ноттингем Форест» пока тоже ни разу не проигрывал. Команда Нуну Эшпириту Санту одержала победу над «Саутгемптоном» и поделила очки с «Борнмутом» и «Вулверхэмптоном».

Очевидно, что «Ноттингем» не так слаб, как многие думали перед началом сезона, но на «Энфилде» «лесники» вряд ли удивят одного из главных претендентов на титул.

Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал больше 2,5 за 1.61.

Общий коэффициент — 4.13.