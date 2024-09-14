ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ханси Флик 100 дней у руля. Как Флик изменил «Барселону» «Зенит» — ЦСКА8-й тур РПЛ. Непомнящий и Кирьяков не верят в победу «Зенита» над ЦСКА Антон МиранчукПереход через Альпы. Антон Миранчук перебрался в швейцарский «Сьон»
  • 10:31
    • «Акрон» сообщил о переходе нападающего израильского «Хапоэля»
  • 10:15
    • Ямаль заявил о желании провести в «Барселоне» всю карьеру
  • 09:48
    • Доннарумма продлит контракт с «Пари Сен-Жермен»
  • 09:33
    • Нападающий «Рубина» перешел в «Балтику»
  • 09:11
    • «Химки» подтвердили информацию о переходе Джикии
  • 09:00
    • Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях
    Все новости спорта

    «Реал» обыграет команду Захаряна, а «Астон Вилла» продлит серию поражений «Эвертона»

    Экспресс дня 14 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 14 сентября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге и английской Премьер-лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Реал» слегка разочаровал на старте сезона и результатами, и своим не всегда интересным футболом. Позади всего лишь четыре тура, а чемпион отстает от «Барселоны» уже на четыре очка.

    У «Мадрида» пока ни одного поражения, но при этом в двух случаях была зафиксирована ничья — в гостевых матчах с «Мальоркой» и «Лас-Пальмасом».

    Перед паузой на матчи сборных «Реал» одержал домашнюю победу над «Бетисом» (2:0). В этой игре свои первые голы за «Королевский клуб» наконец-то забил Килиан Мбаппе — француз оформил дубль.

    «Реал Сосьедад» набрал лишь четыре очка и застрял в середине турнирной таблицы. Баски с трудом справляются с кадровыми проблемами. В ближайшее время им придется играть без Микеля Оярсабаля и Браиса Мендеса. К тому же, команда Иманоля Альгуасиля пока явно не привыкла к отсутствию Микеля Мерино и Робина Ле Нормана.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    В общем, «Реал», скорее всего, воспользуется уязвимостью и проблемами соперника.

    Ставка: победа «Реала» за 1.70.

    «Астон Вилла» — «Эвертон»

    Футбол. Чемпионат Англии

    Кажется, уже все понимают, где произойдет первая тренерская отставка сезона в АПЛ.

    «Эвертон» проиграл первые три матча в новой кампании с общим счетом 2:10. Сначала были поражения от «Брайтона» и «Тоттенхэма», а перед международной паузой «ириски» умудрились проиграть на своем поле «Борнмуту» — вели 2:0, но на последних минутах пропустили три мяча.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Астон Вилла» тем временем выиграла два из трех первых матчей в АПЛ. Команда Унаи Эмери одержала гостевые победы над «Вест Хэмом» и «Лестером» и потерпела домашнее поражение от «Арсенала».

    По правде говоря, сложно представить, что должно произойти, чтобы «Астон Вилла» не смогла обыграть на данный момент худшую команду Премьер-лиги. Вполне вероятно, что этот матч станет последним для Шона Дайча на посту главного тренера «Эвертона».

    Ставка: победа «Астон Виллы» за 1.51.

    «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Ливерпуль» в новом сезоне АПЛ пока не потерял ни одного очка и не пропустил ни одного мяча.

    Сначала «красные» выиграли у скромных «Ипсвича» и «Брентфорда» — оба матча завершились со счетом 2:0.

    Но первой настоящей проверкой для команды Арне Слота стала встреча с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». «Ливерпуль» разбил соседа и принципиального соперника со счетом 3:0, а Луис Диас оформил дубль.

  • «Либо Субименди, либо никто». Как Слот и Гравенберх сэкономили для «Ливерпуля» десятки миллионов евро
  • Райан Гравенберх неожиданно стал новым элитным игроком в полузащите «Ливерпуля»
  • Вчера

    • Как ни странно, «Ноттингем Форест» пока тоже ни разу не проигрывал. Команда Нуну Эшпириту Санту одержала победу над «Саутгемптоном» и поделила очки с «Борнмутом» и «Вулверхэмптоном».

    Очевидно, что «Ноттингем» не так слаб, как многие думали перед началом сезона, но на «Энфилде» «лесники» вряд ли удивят одного из главных претендентов на титул.

    Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал больше 2,5 за 1.61.

    Общий коэффициент — 4.13.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Чжэцзян Профессионал — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА Ереван — Ван
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кызылкум — Согдиана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ашхабад — Аркадаг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Слуцк — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Пахтакор — Нефтчи Фергана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Соррибес-Тормо — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Вест Армения — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Оболонь — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бронцетти — Рузич
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Витязь — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карлсруэ — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рубин — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 14 сентября: прогноз, ставка (4.13), статистика, коэффициенты матча 14.09.2024. Экспресс. «Реал» обыграет команду Захаряна, а «Астон Вилла» продлит серию поражений «Эвертона»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры