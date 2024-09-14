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    Карпин: В чужой штрафной не забиваем, в своей штрафной — привозим

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о поединке против «Краснодара» (0:2).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Причина поражения — в двух штрафных. В чужой штрафной не забиваем, в своей штрафной — привозим. В первом тайме игра понравилась, "Ростов" играл в футбол.

    Жары и духоты не было, здесь была сказка, а не погода. Почему не забили? Не смогли.

    Судейство? Не очень хочется об этом говорить. Если я скажу 50% про судейство, и про сегодняшнее, то меня пожизненно дисквалифицируют. Лет через пять уйду на пенсию и все расскажу про них», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. «Ростов» — на 7-й позиции (11 баллов).

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