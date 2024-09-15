ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сесар МонтесМексиканский бульдог. «Локомотив» цементирует оборону Сесаром Монтесом Валентина Шевченко и Алекса Грассо5 самых громких апсетов в женских титульных боях UFC Ханси Флик 100 дней у руля. Как Флик изменил «Барселону»
  • 23:28
    • Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хайденхайм»
  • 22:15
    • «Рубин» уступил на своем поле «Крыльям Советов» в матче РПЛ
  • 00:05
    • «Бетис» обыграл «Леганес»
  • 23:39
    • «Сент-Этьен» с минимальным счетом победил «Лилль»
  • 23:09
    • Юсупов уйдет из «Химок»
    Все новости спорта

    «Барселона» продлит свою серию побед?!

    «Жирона» — «Барселона». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 15 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Барселону Прогнозы на Жирону Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Барселона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Барселона»
    15 сентября в пятом туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» и «Барселона». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 15 Сентября 2024 года

    Жирона

  • Жирона
    •  Жирона 17:15 Барселона

    Барселона

  • Барселона
    •

    «Жирона»

    Турнирное положение: «жиронцы» в новом сезоне стартовали достаточно неплохо.

    «Бело-красные» смогли набрать семь очков и расположились на пятой строчке в турнирной таблице.

    Жирона — Барселона: коэффициенты букмекеров

    Жиронский коллектив смог семь раз поразить ворота соперника и четыре раза пропустил.

    Последние матчи: в прошлых турах команда из Жироны победила «Севилью» (2:0) и «Осасуну» (4:0).

    До этого же коллектив из одноименного города в одноименной провинции Каталонии уступил «Атлетико» (0:3) и сыграл вничью с «Бетисом» (1:1).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы Рикард Артеро и Антонино Хастин.

    Состояние команды: после прошлого сезона к «Жироне» есть особо внимание среди соперников, но она продолжает выступать хорошо.

    Думается, что и в этом сезоне подопечные Мичела смогу навязать борьбу за место в четверке сильнейших.

    «Барселона»

    Турнирное положение: каталонцы стартовали в новом сезоне лучше не придумать.

    Команда из столицы Каталонии набрала 12 очков из 12 возможных и идет на первом месте в турнирной таблице.

  • 100 дней у руля. Как Флик изменил «Барселону»
  • Каталонская команда успела измениться за три месяца под руководством нового тренера
  • Вчера

    • Каталонский коллектив забил 13 мячей, а в свои ворота пропустил лишь три.

    Последние матчи: в прошлых матчах команда из Барселоны победила «Вальядолид» (7:0) и «Райо Вальекано» (2:1).

    До этого «блаугранас» также выиграли у «Атлетика» (2:1) и «Валенсии» (2:1).

    Не сыграют: «сине-гранатовым» не помогут травмированные Гави, Фермин Лопес, Френки Де Йонг, Андреас Кристенсен, Рональд Араухо и Марк Берналь.

    Состояние команды: сейчас «Барселона» показывает лучшую игру в лиге.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    С приходом на тренерский мостик Ханса-Дитера Флика у команды улучшилась не только игра, но и результаты. «Барселона» является претендентом на чемпионский титул.

    Статистика для ставок

    • «Жирона» проиграла 1 из последних 6 официальных матчей

    • «Барселона» выиграла 8 последних официальных матчей

    • В прошлом сезоне «Жирона» дважды обыграла «Барселону» со счетом 4:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.90, а победа «Жироны» — в 4.15.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.55, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.50.

    Прогноз: «Барселона» сейчас в отличной форме и должна добыть победу, несмотря на потери в составе.

    Ставка: победа «Барселоны» с форой-1 за 2.25.

    Прогноз: также спрогнозируем, что нас ждет не слишком результативный футбол в этом матче.

    Ставка: тотал меньше 3 за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Гарсия — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 02:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Оренбург — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Факел — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.96
  • Прогноз на матч Мальорка — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Комо — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боруссия М — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Жирона» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 15.09.2024. Прогнозы на футбол. «Барселона» продлит свою серию побед?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры