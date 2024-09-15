15 сентября в пятом туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» и «Барселона». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Жирона»

Турнирное положение: «жиронцы» в новом сезоне стартовали достаточно неплохо.

«Бело-красные» смогли набрать семь очков и расположились на пятой строчке в турнирной таблице.

Жиронский коллектив смог семь раз поразить ворота соперника и четыре раза пропустил.

Последние матчи: в прошлых турах команда из Жироны победила «Севилью» (2:0) и «Осасуну» (4:0).

До этого же коллектив из одноименного города в одноименной провинции Каталонии уступил «Атлетико» (0:3) и сыграл вничью с «Бетисом» (1:1).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы Рикард Артеро и Антонино Хастин.

Состояние команды: после прошлого сезона к «Жироне» есть особо внимание среди соперников, но она продолжает выступать хорошо.

Думается, что и в этом сезоне подопечные Мичела смогу навязать борьбу за место в четверке сильнейших.

«Барселона»

Турнирное положение: каталонцы стартовали в новом сезоне лучше не придумать.

Команда из столицы Каталонии набрала 12 очков из 12 возможных и идет на первом месте в турнирной таблице.

Каталонский коллектив забил 13 мячей, а в свои ворота пропустил лишь три.

Последние матчи: в прошлых матчах команда из Барселоны победила «Вальядолид» (7:0) и «Райо Вальекано» (2:1).

До этого «блаугранас» также выиграли у «Атлетика» (2:1) и «Валенсии» (2:1).

Не сыграют: «сине-гранатовым» не помогут травмированные Гави, Фермин Лопес, Френки Де Йонг, Андреас Кристенсен, Рональд Араухо и Марк Берналь.

Состояние команды: сейчас «Барселона» показывает лучшую игру в лиге.

С приходом на тренерский мостик Ханса-Дитера Флика у команды улучшилась не только игра, но и результаты. «Барселона» является претендентом на чемпионский титул.

Статистика для ставок

«Жирона» проиграла 1 из последних 6 официальных матчей

«Барселона» выиграла 8 последних официальных матчей

В прошлом сезоне «Жирона» дважды обыграла «Барселону» со счетом 4:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.90, а победа «Жироны» — в 4.15.

ТБ 2,5 оценивается в 1.55, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.50.

Прогноз: «Барселона» сейчас в отличной форме и должна добыть победу, несмотря на потери в составе.

Ставка: победа «Барселоны» с форой-1 за 2.25.

Прогноз: также спрогнозируем, что нас ждет не слишком результативный футбол в этом матче.

Ставка: тотал меньше 3 за 2.00.