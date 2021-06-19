Варан считает сборную Венгрии очень опасной

Защитник сборной Францииподелился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Венгрии.

«Будет очень непросто играть в жару, в середине дня, на заполненном стадионе. Соперник будет биться за то, чтобы сохранить какие-то шансы в турнире. Сборная Венгрии совсем не похожа на команду Германии, но и она очень опасна и максимально мотивирована.

Поэтому нам самим следует действовать максимально эффективно, находить слабые места у соперника и сохранять защитные построения», — цитирует Варана пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Матч Венгрия — Франция состоится 19 июня, начало — в 16:00 мск.