Роберто Карлос: Может, Дзюбу однажды пригласят в «Реал». В Мадриде о нем знают

Бывший защитник мадридского «Реала»поделился мнением о нападающем сборной России и «Зенита»

«Об Артеме в "Реале" знают, да. И я правда считаю его сильным форвардом! Нравится, как он берет на себя ответственность и в сборной, и в "Зените". Но никогда не знаешь, как все сложится.

Нужно работать, совершенствоваться, оставаться лидером. И может быть, повторюсь, может быть — однажды его пригласят в "Реал".

Смотрю ли еще чемпионат России? Да, конечно! У меня в смартфоне есть приложение с трансляциями: слежу за "Спартаком", "Локомотивом", ЦСКА. В общем, когда попадаю, то смотрю топ-матчи», — приводит слова Роберто Карлоса Sport24.

Напомним, Дзюба ни разу не забил в матчах Евро-2020 против сборных Бельгии и Финляндии.