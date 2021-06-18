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    Роберто Карлос: Может, Дзюбу однажды пригласят в «Реал». В Мадриде о нем знают

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    Бывший защитник мадридского «Реала» Роберто Карлос поделился мнением о нападающем сборной России и «Зенита» Артеме Дзюбе.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Об Артеме в "Реале" знают, да. И я правда считаю его сильным форвардом! Нравится, как он берет на себя ответственность и в сборной, и в "Зените". Но никогда не знаешь, как все сложится.

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    • Нужно работать, совершенствоваться, оставаться лидером. И может быть, повторюсь, может быть — однажды его пригласят в "Реал".

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    • Смотрю ли еще чемпионат России? Да, конечно! У меня в смартфоне есть приложение с трансляциями: слежу за "Спартаком", "Локомотивом", ЦСКА. В общем, когда попадаю, то смотрю топ-матчи», — приводит слова Роберто Карлоса Sport24.

    Напомним, Дзюба ни разу не забил в матчах Евро-2020 против сборных Бельгии и Финляндии.

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