Де Брюйне объяснил, почему не праздновал гол в ворота Дании

Лидер сборной Бельгиирассказал, почему был предельно сдержан после гола в ворота команды(2:1) в матче второго тура группового этапа Евро-2020.

«Безусловно, я был рад, но я при этом очень сильно уважаю людей, которые присутствовали на стадионе, чтобы слишком бурно праздновать.

Я побежал на ту часть поля, где Кристиану Эриксену стало плохо, и сохранял спокойствие», — приводит слова бельгийца ESPN FC.

Ранее стало известно, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен успешно перенес операцию на сердце. Футболист согласился установить подкожный дефибриллятор.

В конце первого тайма матча чемпионата Европы Дания — Финляндия Эриксен упал на газон. Ему оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, а затем увезли в больницу. Позже стало известно, что у игрока был сердечный приступ. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа.