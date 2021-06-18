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    Де Брюйне объяснил, почему не праздновал гол в ворота Дании

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    Лидер сборной Бельгии Кевин Де Брюйне рассказал, почему был предельно сдержан после гола в ворота команды Дании (2:1) в матче второго тура группового этапа Евро-2020.

    Кевин Де Брюйне
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    Кевин Де Брюйне

    «Безусловно, я был рад, но я при этом очень сильно уважаю людей, которые присутствовали на стадионе, чтобы слишком бурно праздновать.

    Я побежал на ту часть поля, где Кристиану Эриксену стало плохо, и сохранял спокойствие», — приводит слова бельгийца ESPN FC.

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