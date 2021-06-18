Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукЧто делать России, Дании и Финляндии в третьем туре?
  • 06:47
    • Гол Неймара помог Бразилии разгромить Перу на Кубке Америки
  • 07:33
    • Эриксен успешно перенес операцию на сердце
  • 23:54
    • Сборная Нидерландов обыграла Австрию и вышла из группы Евро-2020
  • 20:54
    • Гол и ассист Де Брейне принесли Бельгии победу над Данией
  • 20:19
    • Гаттузо согласовал условия контракта с «Тоттенхэмом»
    Все новости спорта

    Эриксен успешно перенес операцию на сердце

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Дании Сборная Финляндии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, который в матче Евро-2020 против Финляндии потерял сознание, успешно перенес операцию на сердце, передает Gazzetta dello Sport.

    Кристиан Эриксен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристиан Эриксен

    Отмечается, датские врачи прислушались к мнению международных экспертов и сделали выбор в пользу хирургического вмешательства, а не только лечения медикаментами.

    Операция была проведена 17 июня. Ожидается, что уже 18 июня датчанин будет выписан из больницы.

  • Эриксену установят подкожный дефибриллятор после сердечного приступа
  • Читайте по теме

    • Напомним, в конце первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) в Копенгагене Эриксен упал на газон. Ему оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, а затем госпитализировали. Позже стало известно, что 29-летний футболист пережил остановку сердца.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия обыграет Шотландию с крупным счетом?
  • Англия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Обойдет ли Швеция Словакию в турнирной таблице?
  • Швеция — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Смогут ли чехи шокировать Хорватию?
  • Хорватия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 18 июня
  • Сегодня в 18:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Англия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Швеция — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Хорватия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Португалия — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Венгрия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Хорватия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Швеция — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Испания — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры