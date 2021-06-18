Эриксен успешно перенес операцию на сердце

Футболист сборной Дании, который в матче Евро-2020 против Финляндии потерял сознание, успешно перенес операцию на сердце, передает Gazzetta dello Sport.

Отмечается, датские врачи прислушались к мнению международных экспертов и сделали выбор в пользу хирургического вмешательства, а не только лечения медикаментами.

Операция была проведена 17 июня. Ожидается, что уже 18 июня датчанин будет выписан из больницы.

Напомним, в конце первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) в Копенгагене Эриксен упал на газон. Ему оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, а затем госпитализировали. Позже стало известно, что 29-летний футболист пережил остановку сердца.