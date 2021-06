Эриксену установят подкожный дефибриллятор после сердечного приступа

Стали известны новые подробности состояния полузащитника сборной Дании

Футболисту установят дефибриллятор после сердечного приступа. Об этом сообщил врач сборной Дании Мортен Босен.

«После того, как Кристиан прошел несколько обследований сердца, было принято решение, что ему необходим имплантируемый подкожный кардиовертер-дефибриллятор.

Это устройство необходимо после сердечного приступа, чтобы избежать нарушений ритма работы сердца.

Кристиан согласился с советом врачей, план по установке дефибриллятора был подтвержден национальными и международными специалистами, которые посоветовали то же самое.

Мы призываем дать Кристиану и его семье покой в ближайшее время и уважать их личную жизнь», — приводит слова Босена пресс-служба сборной Дании.

