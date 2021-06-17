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    Эриксену установят подкожный дефибриллятор после сердечного приступа

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    Стали известны новые подробности состояния полузащитника сборной Дании Кристиана Экриксена.

    Кристиан Эриксен во время матча с Финляндией
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    Кристиан Эриксен во время матча с Финляндией

    Футболисту установят дефибриллятор после сердечного приступа. Об этом сообщил врач сборной Дании Мортен Босен.

    «После того, как Кристиан прошел несколько обследований сердца, было принято решение, что ему необходим имплантируемый подкожный кардиовертер-дефибриллятор.

    Это устройство необходимо после сердечного приступа, чтобы избежать нарушений ритма работы сердца.

    Кристиан согласился с советом врачей, план по установке дефибриллятора был подтвержден национальными и международными специалистами, которые посоветовали то же самое.

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    • Мы призываем дать Кристиану и его семье покой в ближайшее время и уважать их личную жизнь», — приводит слова Босена пресс-служба сборной Дании.

    В конце первого тайма матча чемпионата Европы Дания — Финляндия Эриксен упал на газон. Ему оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, а затем увезли в больницу. Позже стало известно, что у игрока был сердечный приступ. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа.

    Ранее Эриксен рассказал о своем самочувствии, подтвердив, что сейчас с ним уже все в порядке.

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