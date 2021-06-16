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    Эриксен смотрел последние 10 минут матча Дания — Финляндия

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    Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен смотрел концовку матча первого тура Евро-2020 против Финляндии (0:1). Об этом сообщил главный тренер датской команды Каспер Юлманд.

    Кристиан Эриксен
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    Кристиан Эриксен

    «Тот факт, что у Эриксена все хорошо, имеет огромное значение.

    Это нереально, что он сидит и улыбается. Мы даже слышали, что он видел последние 10 минут матча.

    Это, конечно, еще один шаг к тому, чтобы мы могли больше сосредоточиться на борьбе в турнире и двигаться вперед», — приводит слова Юлманда Bt.dk.

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    • В конце первого тайма матча чемпионата Европы Дания — Финляндия Эриксен упал на газон. Ему оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, а затем увезли в больницу. Позже стало известно, что у игрока был сердечный приступ. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа.

    Напомним, Дания проиграла Финляндии со счетом 0:1. Во втором туре датчане сыграют с Бельгией.

    Ранее Эриксен рассказал о своем самочувствии, подтвердив, что сейчас с ним уже все в порядке.

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