Булыкин: У сборной Украины хорошая команда

Бывший нападающий сборной Россииподелился впечатлениями от выступлений украинской команды на Евро-2020.

«Команда хорошая у Украины. Создают много моментов, забивают красивые голы, слаженно действуют. Я думаю, что у них есть все шансы на выход в плей-офф. Всё будет, конечно, зависеть от последней игры. Но в предыдущих матчах проявили себя хорошо: не опустили руки с голландцами, с македонцами удержали победу, — сказал Булыкин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Посягнуть на победу на Евро-2020 вряд ли получится, но хорошо выступить они могут. На больших турнирах всегда случается много сюрпризов. Украина может рассчитывать на хороший результат, — заявил он.

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Спорт должен быть вне политики. У меня есть много друзей из Украины, которые интересуются футболом. Среди них нет таких настроений. В спорте все должно быть с уважением. Хочется, чтобы спорт объединял, а не отдалял», — цитирует Булыкина NEWS.ru.