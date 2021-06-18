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    Булыкин: У сборной Украины хорошая команда

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    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от выступлений украинской команды на Евро-2020.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Команда хорошая у Украины. Создают много моментов, забивают красивые голы, слаженно действуют. Я думаю, что у них есть все шансы на выход в плей-офф. Всё будет, конечно, зависеть от последней игры. Но в предыдущих матчах проявили себя хорошо: не опустили руки с голландцами, с македонцами удержали победу, — сказал Булыкин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

    Посягнуть на победу на Евро-2020 вряд ли получится, но хорошо выступить они могут. На больших турнирах всегда случается много сюрпризов. Украина может рассчитывать на хороший результат, — заявил он.

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    Спорт должен быть вне политики. У меня есть много друзей из Украины, которые интересуются футболом. Среди них нет таких настроений. В спорте все должно быть с уважением. Хочется, чтобы спорт объединял, а не отдалял», — цитирует Булыкина NEWS.ru.

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