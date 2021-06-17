Саутгейт: Магуайр сыграет против Шотландии

Главный тренер сборной Англиирассказал о возможном участии защитникав игре против Шотландии на Евро-2020.

Защитник «МЮ» был включен в заявку сборной Англии несмотря на то, что не восстановился после повреждения.

«Харри сыграет. Нам надо решить, начнет он игру в стартовом составе или нет, но мы в целом довольны его прогрессом. Он тренировался с командой 4-5 дней, и все было в порядке.

С каждой тренировкой он все увереннее. Думаю, он на верном пути», — сказал Саутгейт Sky Sports.

Игра между Англией и Шотландией состоится 18 июня. Начало — в 22:00 по московскому времени.