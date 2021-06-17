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    Саутгейт: В матче с Шотландией придется взламывать оборону из пяти защитников

    Футбол Сборная Англии Футбол Англии Сборная Шотландии
    Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказал мнение о предстоящем матче группового этапа Евро-2020 с Шотландией.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    «Шотландия обычно использует схему 3-5-2 или 3-4-3, то есть придется решать разные тактические проблемы.

    Они будут искать форвардов дальними передачами, нашим защитникам надо будет бороться с этим. И, конечно, придется взламывать оборону из пяти защитников. Вот какие решения нам надо найти.

    Мы должны найти ответы на эти вопросы. Хорватия играла иначе — 4-3-3. Практически не сомневались в этом до игры.

    Шотландия может что-то поменять, но так она играет уже какое-то время. Если они что-то поменяют, придется приспосабливаться на ходу», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Матч Англия — Шотландия состоится 18 июня, начало — в 22:00 (мск).

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