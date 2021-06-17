Саутгейт: В матче с Шотландией придется взламывать оборону из пяти защитников

Тренер сборной Англиивысказал мнение о предстоящем матче группового этапа Евро-2020 с

«Шотландия обычно использует схему 3-5-2 или 3-4-3, то есть придется решать разные тактические проблемы.

Они будут искать форвардов дальними передачами, нашим защитникам надо будет бороться с этим. И, конечно, придется взламывать оборону из пяти защитников. Вот какие решения нам надо найти.

Мы должны найти ответы на эти вопросы. Хорватия играла иначе — 4-3-3. Практически не сомневались в этом до игры.

Шотландия может что-то поменять, но так она играет уже какое-то время. Если они что-то поменяют, придется приспосабливаться на ходу», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Матч Англия — Шотландия состоится 18 июня, начало — в 22:00 (мск).