Стали известны соперники «Краснодара» на сборах в Австрии

Пресс-службаназвала соперников, с которыми команда сыграет на сборах в Австрии. Сборы состоятся в период с 18 июня по 1 июля.

23 июня «Быки» встретятся с «Легией», 27 июня команда сыграет с «Олимпиакосом», а 1 июля «Черно-зеленые» проведут матч с «Сепси».

Напомним, что первый матч нового сезона РПЛ «Краснодар» проведет 24 июля. Ему предстоит выездная игра с «Уралом».