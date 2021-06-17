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    Стали известны соперники «Краснодара» на сборах в Австрии

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    Пресс-служба «Краснодара» назвала соперников, с которыми команда сыграет на сборах в Австрии. Сборы состоятся в период с 18 июня по 1 июля.

    Реми Кабелла
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    Реми Кабелла

    23 июня «Быки» встретятся с «Легией», 27 июня команда сыграет с «Олимпиакосом», а 1 июля «Черно-зеленые» проведут матч с «Сепси».

    Напомним, что первый матч нового сезона РПЛ «Краснодар» проведет 24 июля. Ему предстоит выездная игра с «Уралом».

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