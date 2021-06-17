Стали известны соперники «Краснодара» на сборах в Австрии

Реми Кабелла Фото: fckrasnodar
23 июня «Быки» встретятся с «Легией», 27 июня команда сыграет с «Олимпиакосом», а 1 июля «Черно-зеленые» проведут матч с «Сепси».
Напомним, что первый матч нового сезона РПЛ «Краснодар» проведет 24 июля. Ему предстоит выездная игра с «Уралом».
Оба летних сбора «Краснодар» проведет в Австрии. Первый сбор состоится с 18 июня по 1 июля, второй — с 5 по 19 июля.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 17, 2021
Соперниками черно-зеленых в контрольных матчах на стартовом сборе станут польская «Легия» (23 июня), греческий «Олимпиакос» (27 июня) и румынский «Сепси» (1 июля) pic.twitter.com/X9YKyGIT4E