Фернандес cможет вернуться к тренировкам в ближайшие дни

Защитник сборной Россиипрошел углубленное обследование на базе Московского спинального центра ГКБ 67, сообщает пресс-служба национальной команды.

Футболисту были выполнены не только магнитно-резонансная и компьютерная томографии головы и позвоночника, но и проведено тщательное нейрофизиологическое обследование.

В результате не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга. А имеющаяся клиническая картина обусловлена посттравматическим теномиозитом мышц спины, что позволяет надеяться на возвращение футболиста к тренировкам уже через несколько дней.

Фернандес пройдет весь необходимый комплекс лечения в расположении сборной России.

Напомним, что следующий матч на Евро-2020 сборная России проведет 21 июня против команды Дании.