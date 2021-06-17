Фернандес cможет вернуться к тренировкам в ближайшие дни

Марио Фернандес Фото: globallookpress.com
Футболисту были выполнены не только магнитно-резонансная и компьютерная томографии головы и позвоночника, но и проведено тщательное нейрофизиологическое обследование.
В результате не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга. А имеющаяся клиническая картина обусловлена посттравматическим теномиозитом мышц спины, что позволяет надеяться на возвращение футболиста к тренировкам уже через несколько дней.
Фернандес пройдет весь необходимый комплекс лечения в расположении сборной России.
Напомним, что следующий матч на Евро-2020 сборная России проведет 21 июня против команды Дании.