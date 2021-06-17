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    Фернандес cможет вернуться к тренировкам в ближайшие дни

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    Защитник сборной России Марио Фернандес прошел углубленное обследование на базе Московского спинального центра ГКБ 67, сообщает пресс-служба национальной команды.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    Футболисту были выполнены не только магнитно-резонансная и компьютерная томографии головы и позвоночника, но и проведено тщательное нейрофизиологическое обследование.

    В результате не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга. А имеющаяся клиническая картина обусловлена посттравматическим теномиозитом мышц спины, что позволяет надеяться на возвращение футболиста к тренировкам уже через несколько дней.

  • Фернандес избежал травмы позвоночника
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    Напомним, что следующий матч на Евро-2020 сборная России проведет 21 июня против команды Дании.

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