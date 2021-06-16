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    Фернандес избежал травмы позвоночника

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    Стали известны результаты медицинского обследования защитника сборной России Марио Фернандеса, получившего травму в матче Евро-2020 против Финляндии (1:0).

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    На 23-й минуте матча защитник выиграл верховую борьбу за мяч в штрафной площади финнов, после чего перевернулся в воздухе и упал на спину. Его вынесли на носилках.

    Повреждения позвоночника у игрока выявлено не было. Футболист отправится с командой в Москву и будет находиться под наблюдением врачей сборной России, сообщает пресс-служба сборной России.

    «Фернандесу надели какой-то пояс. Он сейчас в нормальном состоянии. К следующему матчу он должен быть готов», — сказал в эфире «Матч ТВ» Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева.

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