Фернандес избежал травмы позвоночника

Стали известны результаты медицинского обследования защитника сборной России, получившего травму в матче Евро-2020 против Финляндии (1:0).

На 23-й минуте матча защитник выиграл верховую борьбу за мяч в штрафной площади финнов, после чего перевернулся в воздухе и упал на спину. Его вынесли на носилках.

Повреждения позвоночника у игрока выявлено не было. Футболист отправится с командой в Москву и будет находиться под наблюдением врачей сборной России, сообщает пресс-служба сборной России.

«Фернандесу надели какой-то пояс. Он сейчас в нормальном состоянии. К следующему матчу он должен быть готов», — сказал в эфире «Матч ТВ» Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева.