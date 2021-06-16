Календарь РПЛ 2021/2022 опубликован на LiveSport.Ru

на новый сезон, который был составлен накануне, опубликован целиком на LiveSport.Ru.

Новый сезон чемпионата России по футболу начнется 23 июня 2021 года, закончится 21 мая 2022 года.

Чемпион страны «Зенит» в первом туре сыграет в Московской области с «Химками». «Спартак» отправится в гости к «Рубину».

Новички РПЛ начнут дома: «Крылья Советов» примут «Ахмат», а «Нижний Новгород» — «Сочи».

Календарь и таблица РПЛ

Матчи «Зенит» — «Спартак» пройдут в 12 туре (22 октября) в Питере и в 29 туре (13 мая) в Москве.

ЦСКА и «Спартак» сыграют в 8 туре (17 сентября) на Арене ЦСКА, в 19 туре (25 февраля) в Тушино.

Полностью календарь РПЛ 2021/2022 доступен здесь. Помимо расписания, на одной странице вы найдете турнирную таблицу, при клике на название команды все ее матчи подсвечиваются.