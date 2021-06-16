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    Календарь РПЛ 2021/2022 опубликован на LiveSport.Ru

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    Календарь на новый сезон РПЛ 2021/2022, который был составлен накануне, опубликован целиком на LiveSport.Ru.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    Новый сезон чемпионата России по футболу начнется 23 июня 2021 года, закончится 21 мая 2022 года.

    Чемпион страны «Зенит» в первом туре сыграет в Московской области с «Химками». «Спартак» отправится в гости к «Рубину».

    Новички РПЛ начнут дома: «Крылья Советов» примут «Ахмат», а «Нижний Новгород» — «Сочи».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матчи «Зенит» — «Спартак» пройдут в 12 туре (22 октября) в Питере и в 29 туре (13 мая) в Москве.

    ЦСКА и «Спартак» сыграют в 8 туре (17 сентября) на Арене ЦСКА, в 19 туре (25 февраля) в Тушино.

    Полностью календарь РПЛ 2021/2022 доступен здесь. Помимо расписания, на одной странице вы найдете турнирную таблицу, при клике на название команды все ее матчи подсвечиваются.

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