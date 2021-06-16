Италия — Швейцария: счет матча 3:0, обзор голов

одержала крупную победу над(3:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Итальянцы открыли счет на 26-й минуте. Берарди получил мяч справа, сделал ускорение на край штрафной и прострелил вдоль полупустых ворот, где неожиданно оказался базовый опорный Локателли.

На 52-й минуте Локателли получил мяч перед штрафной сборной Швейцарии и пробил на силу в дальний угол. Зоммер даже не прыгнул.

А на 89-й минуте швейцарцы потеряли мяч на своей половине, после чего Иммобиле получил пространство перед штрафной Зоммера и уложил мяч в левый от себя угол с рикошетом от штанги.

Футбол. Евро-2020. Группа A Италия — Швейцария 3:0 Голы: 1:0 Мануэль Локателли (26'), 2:0 Мануэль Локателли (52'), 3:0 Чиро Иммобиле (89') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Джорджо Кьеллини (Франческо Ачерби, 24'), Леонардо Спинаццола, Леонардо Бонуччи, Мануэль Локателли (Маттео Пессина, 86'), Жоржиньо, Николо Барелла (Бриан Кристанте, 87'), Лоренцо Инсинье (Федерико Кьеза, 69'), Доменико Берарди (Рафаэл Толой, 70'), Чиро Иммобиле Швейцария: Ян Зоммер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Фабиан Шёр (Стивен Цубер, 58'), Кевин Мбабу (Сильван Видмер, 58'), Ремо Фройлер (Джибриль Соу, 84'), Гранит Джака, Рикардо Родригес, Шердан Шакири (Рубен Варгас, 76'), Брил Эмболо, Харис Сеферович (Марио Гавранович, 46') Предупреждения: Марио Гавранович (49'), Брил Эмболо (79')

Италия набрала шесть очков и лидирует в группе А. Благодаря этой победе она обеспечила себе место в плей-офф первой среди всех команд.

Швейцарцы с одним очком идут на третьей позиции. Вторым идет Уэльс — четыре очка. У Турции ноль очков и четвертая позиция.

В третьем туре итальянцы сыграют с Уэльсом, а швейцарцы — с Турцией.