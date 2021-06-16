Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франция — ГерманияСамострел. «Трехцветные» победили Германию благодаря автоголу
  • 18:08
    • Рэмси и Бейл выйдут в старте сборной Уэльса против Турции
  • 17:58
    • Россия набрала первые очки на Евро-2020
  • 17:14
    • У Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника
  • 13:41
    • СМИ: Алексей Березуцкий станет новым тренером ЦСКА, Бабаян будет его помощником
  • 13:08
    • «Матч ТВ» потеряет права на показ матчей испанской Ла Лиги
    Все новости спорта

    Генич: Глубочайшее разочарование от игры сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Финляндии Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Комментатор Константин Генич поделился впечатлениями после победы сборной России над командой Финляндии (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

    Сборная России
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная России

    «Если оставить за скобками результат (что сделать очень сложно), то от игры нашей сборной глубочайшее разочарование.

    То ли дневной матч, то ли перегорели, переволновались, но ничего соответствующего качеству игры на чемпионате Европы я не увидел.

    По уровню самоотдачи вопросов нет. Но уровень технического исполнения, работы с мячом, футбольного интеллекта — все это оставляет желать лучшего.

    Это игра на нервах — у болельщиков, главного тренера, у каждого из партнеров, выходящих на футбольное поле.

    Плюс нам немного повезло, когда отменили гол финской сборной из-за миллиметрового офсайда. Если бы этого не произошло, забить два по такой игре нам было бы очень сложно.

    У нас было считанное количество вдумчивых и насыщенных атак. Однако, результат есть, а команды всегда оценивают по результату.

    Правда, с такой игрой, не знаю, как далеко может сборная России зайти. Опасаюсь за матч в Копенгагене», — сказал Генич «Матч ТВ».

    После двух матчей на турнире россияне сравнялись по количеству очков (3) с бельгийцами и финнами, но по разнице мячей имеют не лучшее положение (1-3).

    Следующую встречу сборная проведет против Дании 21 июня, начало — в 22:00 по московскому времени.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Италия снова выиграет с крупным счетом?
  • Италия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сможет ли Уэльс обыграть слабую Турцию?
  • Турция — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Сможет ли шокированная Дания остановить Лукаку?
  • Дания — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.10
  • Экспресс дня 16 июня
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Италия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Турция — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Дания — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бразилия — Перу
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Украина — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Колумбия — Венесуэла
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милуоки — Бруклин
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Айлендерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры