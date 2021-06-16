Генич: Глубочайшее разочарование от игры сборной России

Комментаторподелился впечатлениями после победы сборной России над командой Финляндии (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

«Если оставить за скобками результат (что сделать очень сложно), то от игры нашей сборной глубочайшее разочарование.

То ли дневной матч, то ли перегорели, переволновались, но ничего соответствующего качеству игры на чемпионате Европы я не увидел.

По уровню самоотдачи вопросов нет. Но уровень технического исполнения, работы с мячом, футбольного интеллекта — все это оставляет желать лучшего.

Это игра на нервах — у болельщиков, главного тренера, у каждого из партнеров, выходящих на футбольное поле.

Плюс нам немного повезло, когда отменили гол финской сборной из-за миллиметрового офсайда. Если бы этого не произошло, забить два по такой игре нам было бы очень сложно.

У нас было считанное количество вдумчивых и насыщенных атак. Однако, результат есть, а команды всегда оценивают по результату.

Правда, с такой игрой, не знаю, как далеко может сборная России зайти. Опасаюсь за матч в Копенгагене», — сказал Генич «Матч ТВ».

После двух матчей на турнире россияне сравнялись по количеству очков (3) с бельгийцами и финнами, но по разнице мячей имеют не лучшее положение (1-3).

Следующую встречу сборная проведет против Дании 21 июня, начало — в 22:00 по московскому времени.