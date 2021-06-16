Хавбек сборной Уэльса: Мы ухватились за нужный результат обеими руками

Джо Аллен Фото: globallookpress.com
Капитан валлийцев Гарет Бейл не реализовал пенальти, но отдал две голевые передачи и был признан лучшим игроком матча.
«Вот это впечатления! В игре так много всего случилось. Как и прежде, мы ухватились за нужный результат обеими руками: отлично начали, создавали моменты и, полагаю, заслужили победу.
Может, парочка голов, которые мы не забили, вернется к нам в какой-нибудь другой день», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
Уэльс набрал четыре очка и вышел на первое место в таблице группы А, Турция на последнем месте (0).
В третьем туре 20 июня Уэльс сыграет с Италией, а Турция — со Швейцарией.