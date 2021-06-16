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    Хавбек сборной Уэльса: Мы ухватились за нужный результат обеими руками

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    Полузащитник сборной Уэльса Джо Аллен прокомментировал победу над Турцией (2:0) в матче 2-го тура Евро-2020.

    Джо Аллен
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    Джо Аллен

    Капитан валлийцев Гарет Бейл не реализовал пенальти, но отдал две голевые передачи и был признан лучшим игроком матча.

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    «Вот это впечатления! В игре так много всего случилось. Как и прежде, мы ухватились за нужный результат обеими руками: отлично начали, создавали моменты и, полагаю, заслужили победу.

    Может, парочка голов, которые мы не забили, вернется к нам в какой-нибудь другой день», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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    • Уэльс набрал четыре очка и вышел на первое место в таблице группы А, Турция на последнем месте (0).

    В третьем туре 20 июня Уэльс сыграет с Италией, а Турция — со Швейцарией.

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