Хавбек сборной Уэльса: Мы ухватились за нужный результат обеими руками

Полузащитник сборной Уэльсапрокомментировал победу над Турцией (2:0) в матче 2-го тура Евро-2020.

Капитан валлийцев Гарет Бейл не реализовал пенальти, но отдал две голевые передачи и был признан лучшим игроком матча.

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«Вот это впечатления! В игре так много всего случилось. Как и прежде, мы ухватились за нужный результат обеими руками: отлично начали, создавали моменты и, полагаю, заслужили победу.

Может, парочка голов, которые мы не забили, вернется к нам в какой-нибудь другой день», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Уэльс набрал четыре очка и вышел на первое место в таблице группы А, Турция на последнем месте (0).

В третьем туре 20 июня Уэльс сыграет с Италией, а Турция — со Швейцарией.