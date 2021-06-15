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    Луис Энрике: Ничья с Швецией оставила горькие чувства

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Испании Футбол Испании Сборная Швеции Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал ничейный результат во встрече с командой Швеции (0:0) в рамках стартового тура группового этапа чемпионата Европы.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Встречались с командой, которая решила отсиживаться в обороне, делая ставку исключительно на дальние забросы мяча. Вместе с тем, я должен признать, что Швеция могла и выиграть.

    Ничья оставила горькие чувства, и я прошу прощения у футболистов и болельщиков. В этот вечер мы должны были побеждать. Мы стараемся создавать моменты для взятия ворот, сегодня их было достаточно, но реализация была не на высоте.

    Такая ничья — это плохой результат, и мне жаль игроков и болельщиков, потому что в этот вечер мы должны были победить. Наша главная задача — создавать голевые моменты, и мы это делали, но не смогли реализовать их.

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    Свист в адрес Мораты? Он — суперигрок, который приносит пользу в атаке и обороне. У него крепкий характер, чтобы справиться с этим, и я был бы рад, если бы болельщики аплодировали ему за то, что он делает на поле», — передает слова Энрике пресс-служба УЕФА.

    В следующем туре Испания 19 июня сыграет с Польшей, а шведы днем ранее будут противостоять Словакии.

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