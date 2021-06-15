Кварацхелия включен в список претендентов на награду Golden Boy

Итальянское издание Tuttosport опубликовало список из 100 претендентов на награду, которая с 2003 года вручается лучшем молодому футболисту (не старше 21 года).

В их число вошел полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия, ставший единственным претендентом на приз, представляющим РПЛ.

Кварацхелии 20 лет, с 2019 года он выступает за «Рубин». В сезоне 2020/21 грузинский полузащитник провел 23 матча в составе команды, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач.

Также в списке представлены англичанин Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, 17 лет), нидерландец Майрон Боаду (АЗ, 20 лет), француз Эдуардо Камавинга («Ренн», 18 лет), англичанин Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед», 19 лет), украинцы Анатолий Трубин («Шахтер», 19 лет) и Илья Забарный («Динамо» Киев, 18 лет).