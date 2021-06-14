Бущан: В конце матча с Голландией нам не хватило концентрации

Украинцы пропустили два мяча во втором тайме, но сумели отыграться, пропустив в итоге третий гол на последних минутах.
«Мы хорошо играли. Мы создали для сборной Нидерландов немало трудностей и с надеждой смотрим в будущее.
В конце нам не хватило концентрации. Мы запомним этот урок и не повторим ошибку в следующем матче.
Нидерланды лучше контролировали мяч, но мы много двигались и искали возможности для своей игры.
В целом я доволен тем, как выступила команда. Я верю в нас и наше будущее на Евро», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
Голландцы набрали три очка и идут вторыми в группе С. Лидирует Австрия, ранее обыгравшая Македонию (3:1).
У македонцев ноль очков и последняя позиция. Столько же у украинцев, которые пока идут третьими.
В втором туре Нидерланды 17 июня встретятся с Австрией. Украина в этот же день сразится с Северной Македонией.