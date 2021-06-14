Бущан: В конце матча с Голландией нам не хватило концентрации

Вратарь сборной Украиныпрокомментировал поражение от команды Голландии (2:3) в матче 1-го тура Евро-2020.

Украинцы пропустили два мяча во втором тайме, но сумели отыграться, пропустив в итоге третий гол на последних минутах.

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«Мы хорошо играли. Мы создали для сборной Нидерландов немало трудностей и с надеждой смотрим в будущее.

В конце нам не хватило концентрации. Мы запомним этот урок и не повторим ошибку в следующем матче.

Нидерланды лучше контролировали мяч, но мы много двигались и искали возможности для своей игры.

В целом я доволен тем, как выступила команда. Я верю в нас и наше будущее на Евро», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Голландцы набрали три очка и идут вторыми в группе С. Лидирует Австрия, ранее обыгравшая Македонию (3:1).

У македонцев ноль очков и последняя позиция. Столько же у украинцев, которые пока идут третьими.

В втором туре Нидерланды 17 июня встретятся с Австрией. Украина в этот же день сразится с Северной Македонией.