Веркаутерен: Немного разочарован уровнем игры игрой России

«Действительно, Бельгия была очень эффективной. Не дала России много создать, а сама отлично реализовала свои моменты.
Честно говоря, я был немного разочарован уровнем игры сборной России. Хозяева не создали сложностей для соперника. При счете 2:0 игра, по сути, была закончена.
Бельгия контролировала ситуацию на поле и без проблем сделала разницу. Хотя команда Роберто Мартинеса не показала ничего выдающегося. Этого хватило для победы.
Сборная России и индивидуально, и командно должна была сыграть лучше. Находить зоны, уводя бельгийских игроков, атаковать между линиями.
Уровень креативности был далек от желаемого. В основном играли только на Дзюбу, который пытался сохранять мячи.
Все время было одно и то же, но Бельгия справлялась с этим», — сказал Веркаутерен «Чемпионату».