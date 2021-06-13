Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бельгия — РоссияБеспомощность. Сборная России начала Евро-2020 с крупного поражения
  • 23:53
    • Сборная России крупно проиграла Бельгии в первом матче Евро-2020
  • 22:30
    • Дания проиграла Финляндии в прерванном матче Евро-2020, Хёйбьерг не забил пенальти
  • 18:19
    • Павлюченкова проиграла Крейчиковой в финале «Ролан Гаррос»
  • 17:55
    • Сборные Уэльса и Швейцарии сыграли вничью на Евро-2020
  • 21:00
    • Состояние Эриксена стабилизировалось
    Все новости спорта

    Директор «Интера»: Эриксен надеется на возвращение

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Финляндии Сборная Дании Между тем Происшествия Футбол Италии Серия A Интер Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Генеральный директор «Интера» Беппе Марротта рассказал о состоянии полузащитника команды Кристиана Эриксена, потерявшего сознание во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).

    Кристиан Эриксен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристиан Эриксен

    «Хорошей новостью является то, что поздно вечером Кристиан написал сообщение в командный чат "Интера". Он успокоил всех и надеется на возвращение. Я бы сказал, что он чувствует себя гораздо лучше.

    Динамика предвещала что-то ужасное, но, к счастью, все сложилось не так. Весь вечер мы были в страхе и трепете, но все закончилось хорошо. Я не могу вдаваться в подробности того, что произошло, потому что игрок находится под опекой врачей сборной Дании. Будет правильно, если Датская федерация футбола сделает официальное заявление.

    Лучшее, что я могу сказать, — было важно, что Кристиан положительно отреагировал на вмешательство Симона Кьера и медицинского штаба, находившегося на стадионе. Сегодня мы можем сказать, что случилось, и этого достаточно.

  • Эриксен потерял сознание во время матча Дания — Финляндия
  • Читайте по теме

    • Когда происходят такие вещи, мир спорта объединяется, было много пожеланий и в адрес Кристиана, и в адрес клуба. Многие знаменитости высказались, как и менее известные люди, а также болельщики противника. Мы едины в том, что желаем ему наилучшего», — цитирует Маротту Sky Sport Italia.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Украина и Нидерланды порадуют результативным футболом?
  • Нидерланды — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.91
    •
  • Сумеет ли оборона Хорватии сдержать Кейна?
  • Англия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Сможет ли Циципас остановить Джоковича в финале «Ролан Гаррос»?
  • Джокович — Циципас. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.78
  • Экспресс дня 13 июня
  • Сегодня в 19:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Нидерланды — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Англия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Джокович — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Австрия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Испания — Швеция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Польша — Словакия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  4.52
  • Прогноз на матч Испания — Швеция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Польша — Словакия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры