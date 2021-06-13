Директор «Интера»: Эриксен надеется на возвращение

Генеральный директор «Интера» Беппе Марротта рассказал о состоянии полузащитника команды, потерявшего сознание во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).

«Хорошей новостью является то, что поздно вечером Кристиан написал сообщение в командный чат "Интера". Он успокоил всех и надеется на возвращение. Я бы сказал, что он чувствует себя гораздо лучше.

Динамика предвещала что-то ужасное, но, к счастью, все сложилось не так. Весь вечер мы были в страхе и трепете, но все закончилось хорошо. Я не могу вдаваться в подробности того, что произошло, потому что игрок находится под опекой врачей сборной Дании. Будет правильно, если Датская федерация футбола сделает официальное заявление.

Лучшее, что я могу сказать, — было важно, что Кристиан положительно отреагировал на вмешательство Симона Кьера и медицинского штаба, находившегося на стадионе. Сегодня мы можем сказать, что случилось, и этого достаточно.

Когда происходят такие вещи, мир спорта объединяется, было много пожеланий и в адрес Кристиана, и в адрес клуба. Многие знаменитости высказались, как и менее известные люди, а также болельщики противника. Мы едины в том, что желаем ему наилучшего», — цитирует Маротту Sky Sport Italia.