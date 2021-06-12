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    Бельгийский журналист: сборная России — не тот соперник, который может доставлять проблемы более пятнадцати минут

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    Бельгийский журналист Людо Вандевалле, считает, что сборная России не доставит много проблем сборной Бельгии. Об этом он написал в своей статье под названием «Даже без Эдена Азара, Де Брёйне и Витселя Россия должна быть уничтожена: всё дело в классе».

    Кевин Де Брейне
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    Кевин Де Брейне

    «Вся Европа будет наблюдать за матчем Бельгия — Россия, и бельгийцам нельзя проигрывать, чтобы неудача не отразилась на дальнейшем ходе турнира. Наравне с финалом первый матч — всегда самый сложный на чемпионате. "Красные дьяволы" знают об этом.

    Однако сборная России — не тот соперник, который может доставлять проблемы более пятнадцати минут. По крайней мере, на этом чемпионате Европы есть десять сборных, которые сильнее команды из самой большой страны мира», — говорится в статье.

    Бельгия и Россия встретятся 12 июня в Санкт-Петербурге. Начало матча в 22:00 мск.

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