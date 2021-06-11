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    Мартинес: Первая игра всегда сложная

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    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал состояние полузащитников Кевина Де Брейне и Акселя Витцеля. Также он поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной России.

    Роберто Мартинес
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    Роберто Мартинес

    «С Витселем ситуация ясная. Он довольно долго был с нами, ситуация улучшается. Постараемся сделать так, чтобы каждый день ему было лучше и лучше. Он принял решение не лететь в Санкт-Петербург, чтобы продолжить индивидуальную работу. Что касается Де Брёйне, то ему нужно было пройти через несколько стадий медосмотра. Вчера результаты были хорошие, но он пока не тренировался с нами. В ближайшие несколько дней он сможет присоединиться к общей группе. К сожалению, оба не сыграют завтра, но они хорошо прогрессируют.

    Первая игра всегда сложная. Наша команда отлично готова, последние несколько дней мы хорошо тренировались. У нас классная атмосфера. Первый матч всегда сложнее остальных, надо адаптироваться к турниру, преодолеть психологические моменты. Это не так просто. Завтрашняя игра будет испытанием для нас, мы хорошо знаем сборную России. Против нас будут их фанаты, надо сыграть настолько хорошо, насколько возможно.

    Последние три года мы последовательно хорошо выступали. Есть рейтинг сборных мира, но он для нас ничего не меняет. У нас хорошая и опытная команда. Завышенные ожидания не будут проблемой для нас.

    Я волнуюсь и одновременно рад началу турнира. Нам нужно учитывать все три матча, которые будут в группе. Многие игроки имеют опыт. Нам нужно использовать сильные стороны каждого игрока по максимуму. Сегодняшняя тренировка будет очень важная», — цитирует Мартинеса «Чемпионат»

    Матч между Бельгией и Россией состоится 12 июня в 22:00 по мск. Редакция LiveSport.Ru рекомендует прочитать прогноз на эту встречу.

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