«Ротор» пополнился воспитанником «Локомотива»

Полузащитникстал игроком, сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

23-летний футболист является воспитанником московского «Локомотива». За основной состав «железнодорожников» дебютировал в 2016 году, позже выступал в составе «Казанки». Также играл за «Рубин» и «СКА-Хабаровск».

Последние полгода Махатадзе провел в «Ростове», где в 11 матчах забил один гол.