«Ротор» пополнился воспитанником «Локомотива» Фото: globallookpress.com
23-летний футболист является воспитанником московского «Локомотива». За основной состав «железнодорожников» дебютировал в 2016 году, позже выступал в составе «Казанки». Также играл за «Рубин» и «СКА-Хабаровск».
Последние полгода Махатадзе провел в «Ростове», где в 11 матчах забил один гол.
Георгий Махатадзе стал игроком «Ротора»— CК «Ротор» (@RotorOfficial) June 11, 2021
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