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    «Ротор» пополнился воспитанником «Локомотива»

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    Полузащитник Георгий Махатадзе стал игроком «Ротора», сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

    «Ротор» пополнился воспитанником «Локомотива»
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    «Ротор» пополнился воспитанником «Локомотива»

    23-летний футболист является воспитанником московского «Локомотива». За основной состав «железнодорожников» дебютировал в 2016 году, позже выступал в составе «Казанки». Также играл за «Рубин» и «СКА-Хабаровск».

    Последние полгода Махатадзе провел в «Ростове», где в 11 матчах забил один гол.

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