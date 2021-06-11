Кириченко: В матче с Бельигей сборной России придется играть вторым номером

Бывший нападающий сборной Россиирассказал, чего ждет от матча с командой Бельгии на Евро-2020.

Матч группы B Бельгия — Россия состоится 12 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 22:00 (мск).

«Бельгия, безусловно, будет фаворитом игры. Поэтому процент владения мячом, скорее всего, у нашего соперника будет больше.

Так что нашей сборной придется играть вторым номером. Бельгия однозначно не отдаст нам мяч. Поэтому здесь один рецепт: четкая игра в обороне и возможность ответных атак.

Есть ли у нас шансы заработать в этом матче очки? Конечно, есть. Шансы есть всегда. При любой игре и с любой сборной. Но при определенном раскладе, удаче и организации игры.

Товарищеские матчи, на мой взгляд, лишь дают тренерам информацию по состоянию игроков. Как ни крути, а мотивационный момент в футболе очень важен.

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В товарищеских матчах с этим вопросом дело обстоит непросто. Да, сейчас существует Лига наций, где есть турнирная мотивация, а в обычных товарищеских встречах в этом отношении уже сложнее.

Поэтому ориентироваться на контрольные игры, конечно же, нельзя. Сейчас уже будет хорошая поддержка болельщиков, будут эмоции — тут уже ожидается другая картина.

Вместо хавбека Мостового вызван защитник Евгеньев. Здесь, наверное, надо думать о том, что Федор Кудряшов на данный момент травмирован — нам нужен еще один центральный защитник.

Все-таки у нас здесь дефицит, и кто-то еще тут необходим в любом случае. Наверное, Евгеньев может рассматриваться как замена Кудряшову», — приводит слова Кириченко «Матч ТВ».

Календарь и таблица Евро-2020

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в своей группе с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).