«Уфа» подала в суд на Зарему Салихову

«Уфа» решила подать судебный иск в размере миллиона рублей к супруге владельца московского «Спартака» Леонида Федуна сообщает «Р-Спорт».

Клубу не понравились высказывания Салиховой в адрес генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова, который ранее работал в «Спартаке».

«Мы подаем иск в суд на Зарему Салихову на один миллион рублей за нарушение чести, достоинства и деловой репутации. Наши юристы занимаются этим вопросом и подбирают формулировки.

Но мы выиграем это судебное разбирательство, 100%. У нее не может быть ни одного подтверждения того, что Газизов (во время работы в "Спартаке") чем-то управлял в "Уфе".

За те месяцы, что Шамиль был в "Спартаке", мы с Шайбековым с ним даже не созванивались и не виделись толком, а если он и приезжал, то к родителям, которые болели коронавирусом. Да и нам бы это наши болельщики не простили.

И давайте вспомним, сколько из запланированных акционерами шести очков "Спартак" взял в матчах с "Уфой". Наверное, Газизов поручил Павлу Аликину на второй минуте забить "Спартаку"?» — заявил председатель совета директоров башкирского клуба Ростислав Мурзагулов.