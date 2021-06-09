Парагвай — Бразилия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (09.06.2021)

В 03:30 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Парагвай»: Антони Сильва, Robert Rojas, Омар Альдерете, Хуниор Алонсо, Густаво Гомес, Сантьяго Арсамендия, Гастон Клаудио Хименес, Angel Lucena, Mathias Villasanti, Мигель Альмирон, Angel Romero.

«Бразилия»: Эдерсон Мораес, Данило, Маркос Маркиньос, Алекс Сандро, Эдер Милитао, Каземиро, Ришарлисон, Фред, Габриэл Жезус, Неймар, Роберто Фирмино.

Предыдущий матч соперников: «Бразилия» — «Парагвай» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Парагвай» — «Бразилия». Коэффициент ставки — 2.70.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бразилия» со счетом 1:3. Матч между командами «Парагвай» и «Бразилия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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