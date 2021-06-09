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    Бразилия продолжит уверенно двигаться к мундиалю?

    Парагвай — Бразилия. Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч отборочного цикла ЧМ-2022 9 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Парагвай — Бразилия
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    Ришарлисон
    В матче 8 тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 среди команд Южной Америки встретятся сборные Парагвая и Бразилии. Поединок пройдет в Асунсьоне на поле стадиона «Дефенсорес дель Чако». Стартовый свисток будет дан в 03:30 по мск. Парагвай — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Парагвай

    Сборная Парагвая замыкает четверку лидеров турнирной таблицы с 7 очками на счету. Однако в случае поражения или даже ничьи команда может потерять свою позицию.

    Тем не менее поражения пока что для парагвайцев незнакомы. По крайней мере в этой квалификации. Коллектив остается одним из трех в таблице, который еще ни разу не уступал. В пяти турах Парагвай 4 раза сыграл вничью и одержал одну победу.

    «Гуарани» расписывали ничью с соперником в трех последних выступлениях — 1:1 с Аргентиной, 2:2 с Боливией и 0:0 с Уругваем. Победу хозяева одержали во встрече с Венесуэлой (1:0).

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    Отметим, что и дома парагвайцы пока что не уступают, имея серию из пяти поединков без поражений. Четыре из них — это ничейные результаты.

    Бразилия

    У бразильцев все ровно — 15 очков в пяти турах, первое место и 4 пункта отрыва от сборной Аргентины. Подопечные Тите могут чувствовать себя более чем уверенно.

    Сборная Бразилии стартовала на турнире с победы над Боливией (5:0). После этого были победы над Перу (4:2) и Венесуэлой (1:0). Также «Желто-синие» разобрались с Уругваем и Эквадором, победив в обоих случаях со счетом 2:0.

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    • Таким образом, «Избранные» являются не только самой забивающей командой в таблице (14 голов), но и самой надежной в плане обороны (2 пропущенных гола).

    Отметим, что гости выиграли все два выездных матча в квалификации, забив в обоих случаях не менее двух мячей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Бразилию — 6.10 на Парагвай, 4.10 на ничью и 1.59 на «Селесао».

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    В четырех из пяти матчей отборочного цикла на ЧМ Бразилия выиграла с отрывом в счете, который составлял не менее двух голов. Парагвай же пропустил по два мяча от Боливии и Перу, которые плетутся в конце списка.

    Мы предлагаем поставить в этом случае на победу сборной Бразилии с форой -1.5 (коэфф. 2.70).

    Также не будем забывать о том, что бразильцы меньше всех пропустили за 5 прошедших туров. При этом парагвайцы — не самый результативный коллектив, у которого лишь 6 мячей в 5 встречах. Ставим на сухую победу Бразилии.

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