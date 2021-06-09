Мартинес отказался от нового контракта с «Интером»

Нападающийотверг предложение клуба по новому контракту, сообщает Sport.es.

Отмечается, что аргентинцу был предложен оклад в размере 13 миллионов евро за сезон с автоматическим ежегодным увеличением на 15%, но даже столь выгодные финансовые условия его не заинтересовали.

Нынешний контракт 23-летнего аргентинца рассчитан до лета 2023 года. Сумма отступных за игрока составляет 111 миллионов евро. Однако «Интер» готов отпустить игрока, если получит предложение в размере 90 миллионов.

В прошедшем сезоне Мартинес сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и 10 результативных передач.