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    Мартинес отказался от нового контракта с «Интером»

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    Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес отверг предложение клуба по новому контракту, сообщает Sport.es.

    Лаутаро Мартинес
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    Лаутаро Мартинес

    Отмечается, что аргентинцу был предложен оклад в размере 13 миллионов евро за сезон с автоматическим ежегодным увеличением на 15%, но даже столь выгодные финансовые условия его не заинтересовали.

    Нынешний контракт 23-летнего аргентинца рассчитан до лета 2023 года. Сумма отступных за игрока составляет 111 миллионов евро. Однако «Интер» готов отпустить игрока, если получит предложение в размере 90 миллионов.

    В прошедшем сезоне Мартинес сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и 10 результативных передач.

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