Пауза в гонке за рекордом: Какие последствия влечет травма Александра Овечкина для «Вашингтона»?

В начале недели форвард «Вашингтона» Александр Овечкин получил травму, в результате которой выбыл минимум до конца декабря. В связи со столь мрачным событием погоня за великим рекордом отложена на неопределенный срок.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит ближайшие четыре-шесть недель из-за перелома левой малоберцовой кости. Об этом сообщили представители столичного клуба в четверг, 21 ноября.

Так, погоня «Великой восьмерки» за рекордом НХЛ по голам, принадлежащим Уэйну Гретцки, приостановлена. Сейчас на счету Овечкина 868 заброшенных шайб, а рекорд легендарного канадца — 894.

Тем временем на момент выхода материала «Кэпиталз» занимают третье место в Восточной конференции, отставая всего на одно очко от лидирующей «Каролины». Вместе с тем четверть сезона почти осталась, напоминают авторы ESPN Кристен Шилтон и Грег Вышински.

Что известно о травме?

Травма Овечкина nhl.com

За всю свою 20-летнюю карьеру Овечкин пропустил всего 35 матчей из-за травм. Этот факт подчеркивает его исключительную выносливость. Даже партнеры по команде шокированы тем, что капитан мог выбыть на такой срок.

«Мы все подавлены», — сказал нападающий Том Уилсон, играющий с Овечкиным с 2013 года. «Мы сидели и говорили: “Это странно. Трудно поверить, что он действительно травмировался”. Это один из тех случаев, когда думаешь: он пропустит игры? Для меня, человека, который здесь давно, это нечто новое».

Именно поэтому столкновение «голень в голень» в матче против «Юты» оказалось настолько тяжелым зрелищем — на тот момент сразу стало понятно, что дело серьезное. Овечкин покинул арену в защитном ботинке, а позже врачи подтвердили перелом малоберцовой кости.

Такие травмы, как правило, легко не залечиваются. Например, в 2023 у Джейка Дебраска был аналогичный случай: и только через шесть недель «Бостон» осторожно начал возвращать игрока в состав.

Овечкину предстоит пройти как физическое восстановление, так и психологическую адаптацию. Кость, безусловно, должна срастись, но вместе с тем форварду важно вернуть уверенность в своих силах, почувствовать готовность к игровым нагрузкам, контактной борьбе и резким маневрам на льду. В 39 лет все эти задачи по естественным причинам становятся труднее.

Как это повлияет на гонку за рекордом?

Александр Овечкин nhl.com

До травмы нападающий «Кэпс» шел с темпом в 68 шайб за сезон, что могло стать его личным карьерным рекордом. Чтобы сравняться с заветным числом Гретцки, Овечкину не хватает 26. Если бы Александр продолжал в том же ритме, то достиг бы исторического показателя к концу декабря или началу января.

Теперь же самым ранним возможным возвращением — при наиболее благоприятных раскладах — будет матч 20 декабря против «Каролины». Если восстановление затянется до шести недель, то он вернется 2 января в игре против «Миннесоты» ввиду рождественского перерыва между этими датами.

Если Александр появится на льду 20 декабря, то пропустит 13 игр; при возвращении 2 января эта цифра вырастет до 18. Таким образом, у него останется либо 51 встреча, либо 43 для достижения цели.

В любом случае больше половины регулярного сезона еще впереди. Однако теперь для обновления рекорда в нынешнем сезоне Овечкин должен выйти на показатель в 0,49 гола за матч при возвращении 20 декабря; в случае появления на площадке в январе нападающему необходимо будет разогнаться до 0,58. Если он не сможет придерживаться этой динамики, то рекорд, вероятно, придется отложить до сезона 2025/26.

Как это отразится на «Вашингтоне»?

«Вашингтон» nhl.com

Одним словом: значительно. Потеря лучшего снайпера более чем на месяц — это вызов для любой команды. А когда речь идет о человеке, который мог положить около 70 шайб за сезон в составе одного из лидеров НХЛ по результативности (более 4 голов за игру), масштабы проблемы только разрастаются.

Тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери, вероятно, уже проработал варианты перестановок в составе. Основное звено может выглядеть так: Коннор Макмайкл на левом фланге, в центре — Пьер-Люк Дюбуа, а на правом краю — Том Уилсон (именно в таком формате «Вашингтон» появился на льду во встрече с «Колорадо»). Второе звено, скорее всего, в долгосрочной перспективе возглавит Дилан Строум, которому предстоит взаимодействовать с Андрю Манджапане и Алексеем Протасом.

Однако вызовы, обусловленные травмой Овечкина, заключаются не только в изменении состава, но и в том, как команда справится с давлением психологически. Потеря капитана, особенно на фоне его ударного начала сезона, может повлиять на настрой. Сейчас особенно важно, чтобы остальные лидеры взяли на себя ответственность и обеспечили стабильность.

Несмотря на перфоманс Овечкина, «Вашингтону» в значительной степени помогают два воспитанника клуба. Коннор Макмайкл с 12 очками занимает второе место в гонке бомбардиров «Кэпиталз», а Алексей Протас, забросивший 7 шайб, находится на третьем месте.

Однако ключевой фигурой, которая должна проявить себя, является Пьер-Люк Дюбуа. Канадский нападающий продуктивно набирает очки (13 за 19 матчей), но на текущий момент, перед встречей с «Нью-Джерси», он забросил всего 2 шайбы. Это непривычно мало для игрока, который четырежды в карьере забивал по 20+ голов за регулярный сезон.

Эмоциональный аспект

Александр Овечкин nhl.com

Каждый игрок команды вовлечен в историческую погоню Овечкина за рекордом Гретцки, и его отсутствие может создать определенный эмоциональный вакуум. Особенно с учетом того, что пребывание капитана в такой сильной форме заряжало коллектив и добавляло мотивации.

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Когда снайпер начинает забивать, это опасно», — отметил защитник Джон Карлсон, выступающий с Овечкиным с 2009 года. «Мы видим, как он каждый день выходит на площадку, и понимаем, что поставлено на карту. Сами по себе травмы нежелательны всегда, но здесь особый контекст. Он демонстрировал свой лучший хоккей за последние годы».

Теперь группе лидеров «Вашингтона» предстоит убедить всех, что команда может продолжать оставаться конкурентоспособной даже без своего капитана. Более того, они должны сохранить общий настрой и цель, чтобы текущая ситуация не отразилась на амбициях по ходу сезона.