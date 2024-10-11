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    НХЛ 2024/25: почему новый сезон может стать временем больших возвращений?

    Игроки, которые попытаются восстановить карьеру

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    Габриэль Ландескуг
    В стартовавшем сезоне НХЛ многие хоккеисты готовы к возвращению на лед после длительного пропуска ввиду тяжелых травм. На пути к восстановлению им придется столкнуться с неопределенностью и сложными вызовами.
    Хоккейный мир, кажется, выдохнул с облегчением, когда неделю назад появилась информация о травме Патрика Лайне, пишет автор The Athletic Джеймс Миртл.

    Да, травма оказалась серьезной — он пропустит два-три месяца из-за растяжения связок колена, — но не катастрофической. Сезон для Патрика не завершен, как это было годом ранее, когда он сыграл всего 18 матчей из-за перелома ключицы, а затем провел некоторое время в программе помощи игрокам НХЛ.

    Существует высокая вероятность, что к середине сезона он вернется в свою привычную форму и займет место на левом фланге в одной из первых бригад перестраивающегося «Монреаля».

    Если смотреть на новую кампанию более масштабно, то можно заметить некую особенность: сезон 2024/25 собрал воедино достаточно много ветеранов, восходящих звезд и славных «трудяг», стремящихся возродить свою карьеру, а фамилия Лайне вполне могла бы быть указана в самом начале данного списка.

    С тех пор как восемь лет назад его выбрали под вторым номером на драфте, Патрик успел завоевать репутацию одного из наиболее популярных персонажей в хоккее. И после провального сезона 2023/24 в «Коламбусе» он оказался в одном из самых известных клубов лиги.

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    На его прогресс надеялись не только фанаты «Монреаля». Вот почему его травма стала заголовком всех новостей после спорного столкновения колено в колено с Седриком Пэром из «Торонто».

    Когда ты наблюдаешь за тем, как игроки вроде Лайне, его 19-летнего партнера по команде Давида Рейнбахера и звезды «Лос-Анджелеса» Дрю Даути получают травмы на предсезонке, хочется надеяться на совершенно другой исход. В свете этих инцидентов некоторые призывают сократить предсезонный период — такую идею поддержат многие в лиге, — но реальность такова, что хоккей — это жесткий и беспощадный вид спорта, где серьезные травмы могут настигнуть игрока в любое время года.

    Вместо того чтобы сосредоточиться на негативе, я хочу отметить вдохновляющие истории, которые украсят регулярный сезон этой осенью. И хотя возвращение Лайне пока откладывается, другие звезды НХЛ оказались готовы к появлению на большой арене с первыми матчами в Праге.

    Будем надеяться, что все эти игроки смогут изменить свою карьеру после столь непростых обстоятельств.

    Габриэль Ландескуг, «Колорадо»

    Габриэль Ландескуг

    Найти примеры капитанов НХЛ, которые пропускали два сезона подряд из-за травм и возвращались на лед, было достаточно сложно. Около 25 лет назад это удалось Марио Лемье. В наши дни к аналогичному свершению готовится Ландескуг.

    Последний раз Ландескуг играл 26 июня 2022 года — 838 дней назад — когда он привел «Колорадо» к третьему Кубку Стэнли, победив в шестой встрече «Тампу-Бэй». В том матче он отдал голевую передачу, благодаря которой денверцы сравняли счет.

    Однако с тех пор Ландескуг перенес несколько серьезных операций, чтобы восстановить колено после тяжелой травмы. В мае 2023 года ему сделали пересадку хряща после хирургических вмешательств в 2022 году.

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    • На текущий момент по-прежнему отсутствует четкий график его возвращения, но «Эвеланш» намекнули на начало сезона как на возможный срок.

    Ландескугу всего 31, он проводит четвертый сезон по восьмилетнему контракту на сумму $56 млн, который подписал летом 2021 года. Если он окажется на льду после пересадки хряща, это будет по-настоящему знаковая история.

    Дуги Хэмилтон, «Нью-Джерси»

    Дуги Хэмилтон

    Многие объясняли прошлогодние неудачи «Девилз» — их падение с 3-го на 23-е место в общем зачете — проблемами с вратарской линией.

    Однако потеря на весь сезон (за исключением 20 матчей) лучшего защитника, одного из самых высокооплачиваемых игроков команды, сыграла ключевую роль в провале «Нью-Джерси». В декабре прошлого года Хэмилтону потребовалась операция на разорванной грудной мышце. Без Дуги в обойме «Девилз» пришлось доверить важное игровое время молодым Шимону Немецу и Люку Хьюзу.

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    • С возвращением в строй Хэмилтона и на фоне усиления за счет опытных ветеранов Бретта Пеше и Брендена Диллона у «Девилз» внезапно сформировалась довольно насыщенная линия обороны. Если Дуги вернет форму образца сезона 2022/23 — когда он набрал 72 очка и занял шестое место в голосовании за Норрис Трофи — а Немец с Хьюз сделают еще один шаг вперед, «Нью-Джерси» сможет похвастаться одной из самых глубоких оборонительных линий в НХЛ.

    Это станет одной из ключевых причин (помимо решения вратарской проблемы), почему «Девилз» могут занять одну из наиболее выгодных позиций в борьбе за Кубок Стэнли.

    Мэтт Мюррей, «Торонто»

    Мэтт Мюррей

    Из-за операции на бедрах Мюррей пропустил почти весь сезон 2023/24.

    Его последнее появление в НХЛ датировано 2 апреля 2023 года — один из 26 матчей, которые он успел провести в дебютном сезоне за «Лифс». После двух побед подряд в Кубке Стэнли с «Питтсбургом» в 2016 и 2017 годах Мюррей принял участие лишь в 109 регулярных играх за последние пять сезонов из-за множества травм.

    Мюррею всего 30, но в этом сезоне его рассматривают как третьего вратаря «Лифс» — сразу после Джозефа Уолла и Энтони Столарца. На прошлой неделе голкипер прошел через драфт отказов и присоединился к команде АХЛ «Марлис». В конце прошлого сезона Мэтт неудачно выступил в трех матчах за фарм-клуб, что и ознаменовало начало его новой попытки вернуться.

    Однако «Лифс», скорее всего, снова придется прибегнуть к помощи Мюррея с учетом того, что оба основных вратаря «Торонто» имеют достаточно длинную историю травм и испытывают явный недостаток опыта. Рано или поздно Мэтт вернется в НХЛ, вопреки всем ожиданиям.

    Кирби Дак, «Монреаль»

    Кирби Дак

    В дебютном матче минувшей кампании Дак набрал два очка, но сезон для него завершился уже через четыре минуты второй игры, когда он порвал переднюю и медиальную крестообразные связки.

    В 2022 году «Монреаль» отдал за Дака 13-й выбор драфта и игрока третьего раунда, но серия травм затормозила развитие его карьеры, хотя еще на юниорском уровне его выбирали под третьим номером драфта.

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    • Прошлый сезон Кирби провел с большим достоинством, несмотря на восстановление: хоккеист оставался рядом с командой, учился у тренера Мартена Сан-Луи и оказывал поддержку другим молодым игрокам «Канадиенс», таким как Юрай Слафковский.

    В этом сезоне Дак должен занять место центрального форварда во втором звене «Монреаля» и получить много игрового времени в команде, которая все еще страдает от нехватки глубины в атаке. На предсезонке Кирби забил несколько голов, а на старте регулярки отметился одним ассистом. Но отсутствие опытного партнера уровня Патрика Лайне до середины сезона значительно осложнит процесс возвращения.

    Логан Кутюр, «Сан-Хосе»

    Логан Кутюр

    Кутюр — еще один популярный капитан НХЛ с неопределенным будущим.

    Этой осенью он отсутствовал в тренировочном лагере «Шаркс», поскольку продолжает восстанавливаться после редкого заболевания — остеита лобковых костей, вызывающего воспаление и болезненные ощущения.

    «Бывали дни, когда было невыносимо», — рассказал Логан в интервью The Hockey News в 2024-м. «Иногда я не мог даже встать с постели».

    Последний матч Кутюр провел в январе прошлого года, и это была одна из шести игр за весь сезон. В тот период его состояние ухудшилось, и с тех пор он не выходил на лед. Его возвращение в состав обновляющегося «Сан-Хосе» остается под большим вопросом.

    В 35 лет хоккейное будущее Логана становится довольно мрачным, но он не отказывается от мысли, что когда-нибудь сможет вернуться в команду.

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