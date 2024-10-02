Логан Кули, Коннор Бедард и еще 8 игроков НХЛ на пути к прорыву

Для каждого хоккеиста понятие «прорыва» может означать что-то свое. Под этим определением мы можем подразумевать молодого перспективного игрока, который вот-вот совершит заметный рывок, как Алексис Лафренье или Лукас Рэймонд годом ранее. В других случаях речь идет о менее известном защитнике третьего звена или нападающем нижних бригад, как Дакота Джошуа, который на фоне прогресса обрел более значимую роль в команде.

Так, мы пытаемся найти игроков, которые в новом сезоне способны сделать большой шаг вперед, будь то увеличение количества очков или укрепление собственного положения, ответственности и важности для команды.

Какие качества помогают определить таких кандидатов?

Потенциал роста, связанный с возрастом (большинство игроков выходят на пик формы в возрасте 23-27 или раньше).



Более значимая роль/увеличение игрового времени.



Шанс сыграть с более сильными партнерами по звену.

В рейтинге ниже не будет хоккеистов, претендующих на «Колдер Трофи», а также игроков, которые уже совершили некий прорыв в минувшем чемпионате. Вместе с тем мы не станем рассматривать вратарей.

Логан Кули, «Юта»

Прогресс Кули с первой игры регулярного сезона до 82-й был поразителен.

В начале своего пути выбранный в 2022 году под третьим номером Логан Кули столкнулся с большими трудностями, на что указывала всего одна заброшенная шайба в равных составах за 41 матч. Столь слабые показатели результативности сопровождались плохими выступлениями на обеих половинах площадки. Однако к концу сезона Логан стал одним из наиболее перспективных молодых игроков НХЛ. Кули забил 11 голов и набрал 16 очков в последних 22 встречах, но что еще важнее, парень стал выглядеть гораздо увереннее и опаснее.

Логан Кули nhl.com

Игра в одном звене с Гюнтером также пойдет Логану на пользу. В январе Гюнтер был вызван из АХЛ, и за этот период оба игрока наладили превосходное взаимодействие: на их долю выпало 54,6% голевых моментов в равных составах. С учетом того, что Кули, скорее всего, будет получать больше игрового времени по сравнению со средним значением 15:49 в дебютной кампании, его результативность должна легко преодолеть установленный в сезоне 2023/24 показатель в 44 очка.

Лео Карлссон, «Анахайм»

Из-за травм и неправильного распределения нагрузки мы так и не увидели полностью раскрывшегося Карлссона в его дебютном сезоне. Тем не менее Лео продемонстрировал огромный потенциал, ввиду чего в этом году ему предстоит сделать значительный шаг вперед.

Обладая внушительными физическими данными (рост 192 см), плавным владением шайбой и первоклассным чтением площадки, Карлссон уже сейчас производит впечатление мощного созидателя и двигателя атак. Его игра в нападении была куда опаснее, чем этот отражалось статистически (29 в 55 играх), а его действия в обороне оказались более зрелыми, чем можно было ожидать от 19-летнего хоккеиста. Во время его смен в равных составах «Анахайм» практически перебрасывал и переигрывал своих соперников, что еще больше удивляет, учитывая слабые результаты команды. Лео явно не хватало чуть больше везения в завершающей стадии: «Дакс» реализовывали не более 7,1% бросков в равных составах во время его смен.

Карлссон обладает всеми качествами, необходимыми для прорыва: исключительные навыки, ведущая роль в первом звене и в большинстве, хорошие показатели прошлого сезона и естественный статистический прогресс за счет более удачной реализации.

Джек Куинн, «Баффало»

Из-за травм Куинн провел всего 27 матчей и лишился возможности заявить о себе во весь голос во втором сезоне. В преддверии третьего года карьеры 22-летний правый нападающий кажется готовым к переходу на новый уровень.

Сперва стоит отметить, что Куинн выдал один из лучших показателей результативности в равных составах среди всех форвардов НХЛ, которые в прошлом сезоне провели на льду более 300 минут.

Куинн — это мозговитый, высокоинтеллектуальный игрок атаки. Парень обладает хорошими навыками владения шайбой и выдержкой, за счет которой ему удается принимать правильные решения под давлением соперников в опасных зонах. Он умело освобождается от опеки и находит пространство для бросков, а мощный бросок со средней дистанции делает его более разносторонним. Куинн не обладает взрывной скоростью или умением продвигать шайбу, но если его партнером окажется быстрый форвард, обеспечивающий пространство (а у «Баффало» есть такие варианты), это позволит ему чаще находить возможности для развития атак.

Прогнозы и ставки на хоккей

Уже одно только увеличенное игровое время может гарантировать Куинну значительный прирост результативности. В прошлом сезоне он был лишь девятым среди нападающих команды по времени на льду в равных составах и седьмым по времени в большинстве. С уходом Джеффа Скиннера он готов стать одним из претендентов на большее время в первой бригаде большинства. У Куинна есть все данные, чтобы дорасти до звезды топ-звена — ему просто нужно оставаться здоровым и получить больше минут в новом сезоне.

Адам Фантилли, «Коламбус»

В прошлом сезоне Фантилли порой выглядел как самый динамичный нападающий «Коламбуса».

Третий номер драфта 2023 года имеет внушительные физические данные, отличные навыки катания (входит в топ-10% нападающих НХЛ по скорости более 32 км/ч), превосходную технику владения шайбой и неутомимую энергию. Это редкое сочетание качеств, которые уже сейчас делают его мощным драйвером игры. Фантилли наносил броски с самой высокой частотой среди всех нападающих «Коламбуса» и набирал 2,04 очка в час, что соответствует уровню топ-шестерки. Но вместе с тем Адам занял лишь шестое место среди форвардов «Блю Джекетс» по времени на льду в формате пять на пять.

Адам Фантилли nhl.com

В новом сезоне у него есть все, чтобы получить более значимую роль как в игре равными составами, так и в первой бригаде большинства. Большее количество минут в формате пять на четыре в теории может улучшить его результативность, особенно если учесть, что в прошлом сезоне он набрал всего три очка в численном преимуществе. В дебютном сезоне Фантилли оформил 27 очков в 49 играх, в основном Адаму помешали травмы. Однако его всеобъемлющий набор навыков и перспективы в контексте времени на льду должны помочь удвоить эти показатели.

Симон Эдвинссон, «Детройт»

В период 9-матчевой серии в составе «Ред Уингз» в сезоне 2022/23 Эдвинссон казался готовым к НХЛ. Симон должен был сыграть важную роль в защите «Детройта», но из-за перегрузки на левом фланге обороны, который на тот момент представляли Джейк Уолман, Бен Чиаро и Олли Мяяття, его участие в кампании ограничилось 16 матчами. Значительную часть времени игрок провел в АХЛ в попытках дорасти до уровня высшей лиги. Уход Уолмана этим летом дарит шестому номеру драфта 2021 года новую возможность занять место в первой четверке защитников.

Обладая внушительным ростом в 198 см, Эдвинссон уверенно держится на льду и является сторонником физической борьбы. Симон невероятно быстро сокращает дистанцию при игре один на один, используя свои размеры, размах рук и мобильность. Все это позволяет ему качественно разрушать атаки.

Полезен Эдвинссон и при владении шайбой. Для игрока с его ростом он здорово владеет клюшкой, оценивает площадку и использует широту для того, чтобы удерживать шайбу в зоне атаки, не давая ей выскользнуть за пределы.

Эдвинссон обладает талантом достаточным, чтобы утвердиться в статусе ценного защитника первой четверки, хотя высокую результативность от него едва ли можно ожидать.

Мэтти Бенирс, «Сиэтл»

Прошлый сезон для Бенирса стал шагом назад: его полезность ограничилась 37 очками в 77 играх. Однако сейчас есть основания полагать, что в сезоне 2024/25 ему удастся выйти на новый уровень.

Во-первых, его скрытые показатели свидетельствуют о невезении в плане реализации. «Кракен» забивали лишь 7,1% от общего объема бросков в равных составах, когда Мэтти находился на льду. Это был один из самых низких процентов во всей лиге. Когда у талантливого хоккеиста наблюдается подобный спад в завершающей фазе, в следующем сезоне он зачастую демонстрирует прогресс. Личная процентная реализация бросков Бенирса в равных составах снизилась до 7,9%. Несмотря на то временами он испытывал трудности в атаке, его двухсторонняя игра оставалась достаточно надежной, что уже является поводом для оптимизма.

Во-вторых, Бенирс все еще считается номинальным первым центрфорвардом «Сиэтла», ему по-прежнему будет отведена ключевая роль в первой бригаде большинства. Для результативности игрока его амплуа это довольно важно.

В-третьих, существует множество примеров среди нападающих первой шестерки, которые провели яркий дебютный сезон, скатились на следующий год, а затем совершили новый прорыв. Тот же Лукас Рэймонд, набравший в сезоне 2022/23 45 очков, в минувшей кампании дорос до 72 очков. Бенирс — игрок другого стиля, но его траектория схожа с подобной моделью развития молодых звезд. Преодолеть планку в 60 очков, продолжая демонстрировать сильную игру в обеих зонах — вполне реалистичная для Мэтти цель.

Коннор Бедард, «Чикаго»

Этот раздел будет кратким, так как здесь не требуется долгих объяснений.

Бедард — это талант, который появляется раз в десятилетие. Это первоклассный снайпер, великолепно владеющий шайбой и обладающий прекрасным видением. Его скорость превосходит средние показатели, а хоккейное чутье считается исключительным, позволяющим совершать эффектные, креативные ходы, которые недоступны большинству игроков. В первый год Бедард оправдал все ожидания, но при этом у него осталось пространство для улучшения собственной результативности на фоне 22 голов и 61 очка в 68 матчах прошлого сезона.

Коннор Бедард nhl.com

Улучшенный состав вингеров «Чикаго» должен значительно в этом помочь. Немногие центральные нападающие первого звена получали меньшую поддержку, чем Коннор в минувшем чемпионате: Филипп Курашев, Ник Фолиньо и Райан Донато были его основными партнерами при игре пять на пять, если верить данным Natural Stat Trick. В новой кампании их могут сменить Теуво Терявяйнен и Тайлер Бертуцци.

Бедард вполне способен замахнуться на 80 очков и более с учетом естественного прогресса и усиленного состава.

Павел Дорофеев, «Вегас»

В это межсезонье «Голден Найтс» потеряли нескольких хороших вингеров. Уход Джонатана Маршессо вызвал наибольший резонанс, но вместе с ним «Вегас» покинули Чандлер Стивенсон, Майкл Амадио и Энтони Манта, тем самым оголив состав. С учетом всех сделок «на выход» Дорофеев получил прекрасную возможность занять постоянное место в первой девятке, выходя на лед с одним из ведущих центральных нападающих «Вегаса».

В 47 матчах прошлого сезона Павел забил 13 голов и набрал 24 очка. При этом его среднее игровое время ограничилось 13 минутами. С учетом столь короткого отрезка 23-летний левый вингер с отличным броском стал машиной по созданию голевых моментов: он был одним из лучших нападающих клуба по количеству бросковых попыток, ожидаемых голов и очков на 60 минут.

Теперь Дорофееву важно поработать над своей техникой без шайбы, что позволит заручиться полной поддержкой Брюса Кэссиди. При этом у него будет немного больше пространства для маневров, ввиду того, что играть, вероятно, придется в паре с Гертлом или Уильямом Карлссоном, которые обладают отличными двухсторонними навыками и помогут закрывать защитные пробелы. Если Дорофеев справится с новыми задачами, то окажется в идеальных условиях для прогресса в роли качественного вингера второго или третьего звена «Вегаса», который нуждается в дополнительных результативных игроках.

Юрай Слафковский, «Монреаль»

Этим летом генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз сыграл на опережение и заключил со Славковским восьмилетний контракт на сумму $60,8 млн (среднегодовая зарплата — $7,6 млн), несмотря на то что у игрока оставался еще год по действующему соглашению. Это разумная ставка, которая должна оправдаться в будущем, ведь Слафковский только начинает раскрывать свой потенциал.

В прошлом сезоне Юрай забросил солидные 20 шайб и набрал 50 очков, но здесь важен контекст. В первые два месяца сезона его результативность оставалась невысокой, но в декабре ему предоставили возможность играть в первом звене с Ником Сузуки и Коулом Колфилдом. С этого момента его игра заметно улучшилась. Во второй половине сезона он набрал 35 очков в 41 встрече, что эквивалентно темпу в 70 очков за сезон.

Юрай Слафковский nhl.com

Слафковский всегда мог похвастаться мощными атлетическими данными и способностью забивать, но особенно впечатлило то, как он прибавил в умении играть в пас. У 20-летнего левого нападающего явно недооцененное видение площадки, он здорово проявляет себя в передачах в ширину.

Если Слафковский сможет сохранить уровень, который он продемонстрировал во второй половине сезона, то с легкостью выйдет на результативность в диапазоне 60-70 очков.

Брандт Кларк, «Лос-Анджелес»

Когда-то состав «Кингз» испытывал перегрузку ввиду большого количества качественных праворуких защитников. В сезоне 2022/23 за «Лос-Анджелес» играли Дрю Даути, Мэтт Рой, Шон Дурзи и Шон Уокер, и все — на правом фланге обороны. Однако ситуация быстро изменилась: Дурзи, Уокер — а недавно Рой — покинули клуб, в связи с чем Брандт получил возможность занять место в первой четверке справа в защите. Кажется, пришло время Кларка, восьмого номера драфта 2021 года.

Кларк — удивительно одаренный атакующий защитник. Он способен креативно обходить соперников и создавать себе пространство за счет высокого мастерства владения шайбой, которое прекрасно сочетается с отличным видением и мощным, точным броском с синей линии. В АХЛ Брандт продемонстрировал впечатляющие результаты: в возрасте 20 лет он набрал 46 очков в 50 матчах. В 16 встречах в рамках НХЛ в минувшем сезоне у Кларка были свои взлеты и падения, и все же молодой игрок показал внушительный потенциал. В этом году он должен быть готов к более значимой роли.

Конечно, есть вероятность, что место во втором звене обороны рядом с Владиславом Гавриковым займет Джордан Спенс. Однако это не должно сильно повлиять на игровое время Кларка, поскольку, скорее всего, второе и третье звенья «Лос-Анджелеса» получат примерно одинаковое количество минут на площадке. У Кларка будет достаточно возможностей, чтобы порадовать своими выдающимися атакующими навыками и стать грозной силой в составе калифорнийцев.

Почётные упоминания: Шимон Немец («Девилз»), Зак Бенсон («Сэйбрз»), Кент Джонсон («Блю Джекетс»), Филип Броберг («Блюз»), Лукас Райхель («Блэкхокс»), Уильям Эклунд («Шаркс»), Олен Зеллвегер («Дакс»), Джейми Драйсдейл («Флайерз»).