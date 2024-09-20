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    НХЛ: лучшие проспекты каждой команды перед сезоном 2024/25

    Таланты, на которых стоит обратить внимание уже на предсезонке

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Анахайм Дакс Аризона Койотс Баффало Сэйбрз Бостон Брюинз Ванкувер Кэнакс Вашингтон Кэпиталз Вегас Голден Найтс Виннипег Джетс Даллас Старз Детройт Ред Уингз Калгари Флэймз Каролина Харрикейнз Коламбус Блю Джекетс Колорадо Эвеланш Лос-Анджелес Кингз Питтсбург Пингвинз Миннесота Уайлд Монреаль Канадиенс Нью-Джерси Дэвилз Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Предаторз Оттава Сенаторз Сан-Хосе Шаркс Сент-Луис Блюз Сиэтл Кракен Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс Филадельфия Флайерз Флорида Пантерз Чикаго Блэкхоукс Эдмонтон Ойлерз Юта
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    Иржи Кулих
    До начала нового сезона Национальной хоккейной лиги осталось несколько недель, в связи с чем автор The Athletic Кори Пронман рассказывает об одном наиболее ярком проспекте в каждой команде в контексте его шансов попасть в состав.

    «Анахайм»: Тристан Люно, 20 лет, правый защитник

    Люно пробился в «Анахайм» по итогам прошлогодней предсезонки, однако из-за травм его игровое время было ограничено. Учитывая полную вовлеченность в АХЛ и успешный дебют защитника Олена Зеллвегера на уровне профессионалов, будет интересно посмотреть, сможет ли Люно снова закрепиться в составе, или «Анахайм» захочет, чтобы он набрался опыта в фарм-клубе. Если он проявит себя должным образом, то, вполне вероятно, «Дакс» пересмотрят свои планы. Навыки владения шайбой Тристана уже соответствуют стандартам НХЛ, но ему еще предстоит доказать свою надежность в обороне.

    «Бостон»: Фабиан Лиселль, 21 год, правый нападающий

    У «Бостона» достаточно тонкая система, в связи с чем ему нужны исключительные проспекты, способные усилить состав. Лиселль — отличный скоростной игрок с явными навыками уровня НХЛ. В своих лучших матчах он демонстрирует готовность к роли полноценного форварда второго-третьего звена, однако столь запоминающиеся выступления Фабиан выдает не всегда. Ему предстоит завоевать доверие тренера, но если это произойдет, он сможет дать усиление атаке «Брюинз».

    «Баффало»: Иржи Кулих, 20 лет, левый нападающий

    За последние два сезона Кулих весьма неплохо проявил себя на уровне АХЛ. Парень явно стучится в двери основного состава, но у «Баффало» и без того много вингеров средних габаритов, конкурирующих за игровое время. Иржи способен обеспечить темп и уровень борьбы, которые могут выделить его на фоне способности забивать голы.

    Иржи Кулих

    «Калгари»: Самуэль Гонзек, 19 лет, левый нападающий

    Гонзек провел не самый лучший сезон в плане результативности после того, как «Калгари» выбрал его в числе первых 20 игроков в 2023 году. Возможно, в матчах на более высоком уровне скорость Самуэля ввиду габаритов, вместе с уверенными действиями вблизи ворот, позволят создавать моменты, даже с учетом того, что он никогда не считался сверхдинамичным. Едва ли стоит ожидать, что он сразу же попадет в состав «Флэймз», но даже на уровне предсезонки было бы полезно, чтобы парень — в столь юном возрасте — попытался убедить в готовности к матчам в НХЛ.

    «Каролина»: Брэдли Надо, 19 лет, правый нападающий

    Надо выдал хороший дебютный сезон в Университете Мэн и вскоре после этого был выбран «Каролиной». Кажется, Брэдли может рассчитывать на попадание в состав «Харрикейнз», особенно после успешного выступления за молодежную сборную Канады этим летом. Надо обладает мощным броском, хорошим катанием и навыками. Однако в таком возрасте ему будет непросто сразу завоевать себе место в основе на уровне НХЛ.

    «Чикаго»: Артем Левшунов, 18 лет, правый защитник

    Выбранный под вторым номером на последнем драфте, Артем заключил контракт с «Чикаго». Левшунов — крайне талантливый защитник с явными навыками и атлетизмом уровня НХЛ, отлично проявивший себя в составе Мичиганского университета. Скорее всего, в этом сезоне он будет выступать в АХЛ, но с учетом того, как быстро он адаптировался к более серьезному уровню, весьма любопытно будет понаблюдать за тем, сумеет ли он убедить «Блэкхокс» дать ему шанс в НХЛ уже на старте сезона.

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    • «Колорадо»: Калум Ричи, 19 лет, центральный нападающий

    В довольно слабой системе «Колорадо» сложно найти по-настоящему интересную фигуру, но Ричи определено заслуживает внимания. Калум выдал отличную вторую половину сезона в Хоккейной лиге Онтарио с момента возвращения после травмы, после чего продолжил прогрессировать в статусе НХЛ-проспекта. Трудно сказать, пробьется ли он в «Эвеланш», но парень считается их лучшим молодым дарованием с учетом габаритов, катания и умений на льду. Не стоит удивляться, если ему дадут возможность прочувствовать уровень игры в составе «Колорадо» в период предсезонки.

    «Коламбус»: Гэвин Бриндли, 19 лет, правый нападающий

    Бриндли провел отличный год в колледже и на молодежном чемпионате мира перед тем, как дорасти до профессионала. Его скорость, боевитость и мастерство всегда выделялись на фоне сверстников, а в 2023 году он был выбран во втором раунде из-за достаточно скромной антропометрии и опасений команд по поводу того, как это отразится на профессиональном уровне. Его первая предсезонка в НХЛ станет отличной для всех возможностью понаблюдать, как парень будет смотреться на большой арене. Сможет ли он адаптироваться к НХЛ, как это сделал Логан Стэнковен, или его навыков будет недостаточно с учетом комплекции?

    «Даллас»: Маврик Бурк, 22 года, центральный нападающий

    Бурк провел хороший сезон в АХЛ, став лучшим бомбардиром лиги. Маврик — очень талантливый и умный форвард, который много работает над собой, но даже при таком подборе качеств ему будет тяжело рассчитывать на регулярное игровое время в насыщенной группе нападающих «Даллас». Его товарищ по команде Логан Стэнковен получил свой шанс раньше из-за преимущества в скорости — компоненте, который является главной проблемой Бурка.

    Маврик Бурк

    «Детройт»: Нейт Даниельсон, 19 лет, центральный нападающий

    Сезон Даниельсона в Западной хоккейной лиге не был каким-то выдающимся, но завершить кампанию ему удалось на очень сильной ноте — особенно в плей-офф — после обмена в «Портленд». Нейт — талантливый центрфорвард с нужными габаритами, скоростью, навыками и сильной игрой в обе стороны. Скорее всего, он отправится в АХЛ, но в составе «Детройта», который остро нуждается в талантливых ребятах впереди, особенно в центре, Даниельсон может заявить о себе.

    «Эдмонтон»: Мэттью Савой, 20 лет, правый нападающий

    Этим летом Савой был обменян на Райана Маклауда. Парень выдал яркий последний юниорский сезон, хотя его рейтинг заметно снизился по сравнению с показателями годами ранее. Возможно, он и не является самыми динамичным игроком, которого вы когда-либо видели, но игра Мэттью подкреплена талантом, исключительной скоростью и отличной работоспособностью. Пожалуй, Савой — лучший атакующий проспект «Эдмонтона» наряду с Сэмом О'Рейли, и понаблюдать за тем, насколько он готов к матчам в НХЛ, будет достаточно интересно.

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    • «Флорида»: Спенсер Найт, 23 года, вратарь

    За последние годы Найт прошел через многое: несколько лет назад он достиг больших по меркам возраста высот, а сезон 2023/24, в котором он был нестабилен на уровне АХЛ, оказался неоднозначным. На мой взгляд, в просмотренных мною матчах он смотрелся лучше, чем это отражалось в посредственных цифрах. У меня по-прежнему сохраняется вера в этого парня. Я полагаю, он может дорасти до регулярного вратаря НХЛ. Спенсер обладает атлетизмом и хоккейным мышлением уровня высшей лиги. «Флорида» платит ему большие деньги за выступления в АХЛ, но, как кажется, ему готовы представить шанс.

    «Лос-Анджелес»: Брандт Кларк, 21 год, правый защитник

    Кларк выдал высокопродуктивный дебютный полноценный сезон на профессиональном уровне, и, похоже, готов начать новую кампанию в составе «Кингз». Брандт — талантливый и умный защитник, который способен сразу же внести вклад в атаку. Больше всего вопросов в кругу скаутов, наблюдавших за ним в АХЛ, вызывают оборонительные способности, и то, как Кларк сможет совладать со скоростью НХЛ.

    Брандт Кларк
    nhl.com

    «Миннесота»: Кэдан Банкир, 21 год, центральный нападающий

    Кэдан обладает множеством любопытных качеств для НХЛ, включая катание, навыки и неплохую для центрального нападающего антропометрию. Возможно, он не сумел заявить о себе должным образом в своем первом профессиональном сезоне, и едва ли он пробьется в состав «Уайлд», но вместе с тем я не удивлюсь, если парень проведет хорошую предсезонку и попадет в список кандидатов на вызов в случае травм.

    «Монреаль»: Лэйн Хатсон, 20 лет, левый защитник

    Один из самых обсуждаемых проспектов в скаутском сообществе последних лет — невысокий, но очень талантливый Хатсон, который был одним из лучших в студенческом хоккее последние два сезона. Его комплекция далека от выдающейся, а скорость не является безупречной. Именно поэтому сторонники Лэйна сравнивают его с Адамом Фоксом, а критики утверждают, что через несколько лет игрока выставят на драфт отказов. Предстоящая профессиональная предсезонка станет первой в карьере Хатсона, она позволит понять, насколько он готов к соперничеству со взрослыми хоккеистами.

    «Нэшвилл»: Федор Свечков, 21 год, центральный нападающий

    Свечков провел качественный первый сезон в Северной Америке, включая сильное выступление в плей-офф АХЛ. Федор — всесторонне развитый центральный нападающий, хотя его бомбардирские навыки кого-то могут и не впечатлить. Выбранный под номером 19 в 2021 году, Свечков, вероятно, в ближайшее время надеется получить дивиденды от НХЛ. Было бы идеально, если бы игрок сумел пробиться в состав «Предаторз».

    «Нью-Джерси»: Шеймус Кейси, 20 лет, правый защитник

    Кейси находится в сложной и любопытной ситуации. Мы говорим об очень талантливом защитнике, который провел отличный сезон в колледже. Шеймус — ярко выраженный игрок обороны с атакующим уклоном, находящийся в системе, где уже собралось несколько таких звезд на уровне НХЛ, а отсутствие развитой антропометрии явно не повышает его шансы. Если предсезонка Шеймуса окажется посредственной, его можно будет смело отправить в АХЛ и искать возможность для обмена, но если он заявит о себе, то у «Девилз» появится новый повод для размышлений.

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    • «Айлендерс»: Айзея Джордж, 20 лет, левый защитник

    Джордж — не тот проспект, который часто попадает в хайлайты, но это тот парень, который отлично держится на коньках и способен сделать неплохой первый пас. В «Лондоне» — когда команда выиграла чемпионат Хоккейной лиги Онтарио — Айзея получал достаточно большое количество игровых минут. Конечно, я не думаю, что он пробьется в «Айлендерс», но учитывая их скудные варианты на уровне АХЛ, не удивлюсь, если он станет одной из опций в рамках вызова.

    «Рейнджерс»: Бреннан Отман, 21 год, левый нападающий

    Отман — безусловно, лучший проспект «Рейнджерс» на уровне АХЛ, особенно на фоне успешного первого профессионального сезона. Это очень талантливый и боевой вингер, вот только у «Рейнджерс» и без него сформировалась глубокая группа нападающих, особенно на флангах. Отману, вероятно, придется в буквальном смысле поразить руководство, чтобы пробиться во второе-третье звено.

    «Оттава»: Тайлер Клевен, 22 года, левый защитник

    Клевен получил вызов на предсезонку «Оттавы» в возрасте 22 лет. После неплохого дебютного профессионального сезона он будет стремиться закрепиться в основном составе «Сенаторз». Для этого Тайлеру необходимо прибавить в жесткости, научиться прерывать большое количество передач и постоянно работать над исправлением мелких ошибок.

    «Филадельфия»: Матвей Мичков, 19 лет, правый нападающий

    Сказать, что все взгляды на предсезонке будут обращены на Мичкова — значит ничего не сказать. Более ранний, чем ожидалось, переезд в Северную Америку поставит Матвея под микроскоп. Мастерство и хоккейное мышление Мичкова уже впечатляют, но большое внимание будет уделено тому, как его игровые умения отразятся на противостоянии с защитниками НХЛ, учитывая его габариты и отсутствие высокой скорости.

    Матвей Мичков

    «Питтсбург»: Оуэн Пикеринг, 20 лет, левый защитник

    Сезон для Пикеринга начался тревожно: в какой-то момент Оуэн был исключен из молодежной сборной Канады. Но вторая половина оказалась значительно лучше. Пикеринг — крупный, подвижный защитник, способный сделать первый пас. Этого парня можно считать одним из немногих светлых пятен в системе «Пингвинз». «Питтсбургу» нужен молодой игрок, который сможет усилить состав, и Оуэн, похоже, имеет наилучшие шансы сделать это.

    «Сент-Луис»: Далибор Дворский, 19 лет, центральный нападающий

    Дворский — один из лучших, если не лучший, проспект «Блюз». Это высококвалифицированный центрфорвард с природным голевым чутьем, который выдал отличный сезон в юниорской лиге. Временами он доминировал над сверстниками, в связи с чем достаточно обоснованными выглядят предположения, что он способен сделать важный шаг в НХЛ. В прошлом году у него были проблемы в матчах на высшем уровне в Швеции, отчасти из-за недостатка скорости, поэтому будет интересно понаблюдать, как он начнет справляться с переходом на мощности ведущей лиги.

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    • «Сан-Хосе»: Уилл Смит, 19 лет, центральный нападающий

    Почему я выделяю Уилла Смита, выбранного под номером 4 на драфте 2023 года, а не Маклина Селебрини, выбранного первым в 2024 году? Я был бы немного удавлен, если бы Маклин показал признаки того, что он не готов к НХЛ. Настолько он полноценный и универсальный игрок. С другой стороны, у Смита, несмотря на высокие навыки и видение игры, имеются определенные проблемы в ситуациях без шайбы, которые иногда беспокоили скаутов. Я по-прежнему убежден, что он может помочь «Шаркс» в следующем сезоне, но мне также будет интересно посмотреть, как он справится с противостоянием с более возрастными соперниками.

    «Сиэтл»: Шейн Райт, 20 лет, центральный нападающий

    За последние несколько лет о Райте было сказано немало, и хотя его уже не считают безусловной звездой среди проспектов, он выдал отличный сезон на уровне АХЛ в возрасте 19 лет. У Шейна множество положительных качеств: техника, катание и игра в обе стороны. Я уверен, что Райт в этом сезоне будет претендовать на место в составе «Кракен».

    «Тампа-Бэй»: Конор Гики, 20 лет, центральный нападающий

    Сказать, что «Тампа» испытывает нехватку талантливых проспектов, — ничего не сказать. Именно поэтому «Лайтнинг» оказались на 32-м месте из 32 среди команд НХЛ в рейтинге талантов до U23. Их подход «все или ничего» ослабил систему, но обмен Михаила Сергачева в день драфта подарил им настоящего молодого таланта в лице Конора Гики. От Гики «Тампа» в предстоящем сезоне будет ждать помощи как от большого и высококвалифицированного форварда. Однако Конору предстоит доказать, что он способен справиться с давлением на самом высоком уровне.

    Прогнозы и ставки на хоккей

    «Торонто»: Истон Коуэн, 19 лет, левый нападающий

    Прошлый сезон Хоккейной лиги Онтарио Коуэн завершил в статусе лучшего игрока регулярного чемпионата и плей-офф. Истон — сверхконкурентный форвард с хорошей скоростью и сильными руками. Однако его комплекция не столь внушительна, в связи с чем возникают вопросы о том, сколько очков он вообще способен набрать в НХЛ, несмотря на его впечатляющие показатели в прошлом сезоне. В этом контексте, учитывая, что «Торонто» не может отправить его в АХЛ, их решение по Коуэну будет крайне любопытным. Оставят ли они его в НХЛ на весь сезон? На месяц? Или отправят обратно в юниорскую лигу, где он ожидаемо снова будет доминировать?

    «Ванкувер»: Аату Рятю, 21 год, центральный нападающий

    Талант игроков первого раунда «Ванкувера» — Юнатана Леккеримяки и Тома Вилландера — более чем очевиден, но вместе с тем канадскому клубу важно получить хоть какую-то пользу от Аату Ратю, который стал важной частью сделки по Бо Хорвату. Его умение держаться на коньках далеко от идеала, но все же Аату — очень талантливый плеймейкер с необходимым физическими данными, здорово проявивший себя годом ранее в АХЛ. Группа нападающих «Кэнакс» может показаться чрезвычайно сильной, чтобы парень сумел пробиться из предсезонки, но в идеале Ратю должен проявить себя и настроиться на возможный выход на замену в случае травм.

    «Вегас»: Матяш Шаповалив, 20 лет, центральный нападающий

    У «Вегаса» довольно скудная система, особенно на уровне АХЛ: большинство лучших проспектов «Голден Найтс» находятся в других местах. Шаповалив — один из наиболее интересных их представителей на профессиональном уровне. Это крупный центрфорвард, который, хоть и не набрал какое-то запредельное количество очков в юниорах, обладает хорошими навыками и способностью внести свой вклад на обоих концах площадки. Я могу предположить, что его стиль игры должным образом впишется в профессиональный уровень, хотя его умение держаться на льду остается главной проблемой.

    Матяш Шаповалив

    «Юта»: Маверик Ламуре, 20 лет, правый защитник

    На уровне Главной юниорской хоккейной лиги Квебека Ламуре выглядел впечатляюще и был одним из лучших игроков Канады на молодежном чемпионате мира. Маверик — это габаритный, подвижный защитник, который характеризуется жестким стилем игры и демонстрирует определенный уровень результативности. Тем не менее голы на уровне юниоров могут вводить в заблуждение, к тому же его игра с шайбой на более высоком уровне является еще одним спорным моментом. Если он хорошо проявит себя в этой предсезонке и научится идеально выполнять хотя бы первый пас, он может получить свой шанс в НХЛ, причем довольно быстро.

    «Вашингтон»: Винсент Иорио, 21 год, правый защитник

    Иорио выиграл два чемпионата на уровне АХЛ и уже провел несколько матчей в НХЛ. И хотя прогресс Винсента в плане атакующих показателей в прошлом сезоне был поставлен на паузу, я уверен, что он сумеет прокачать свои умения до нового уровня и побороться за регулярное игровое время в НХЛ. Иорио — крупный, мобильный защитник, который способен надежно двигать шайбу, даже если он и не является истинным мастером игры в большинстве.

    «Виннипег»: Брэд Ламберт, 20 лет, центральный нападающий

    «Виннипег» нуждается в том, чтобы некоторые из его лучших проспектов начали прогрессировать и помогать главной команде. И Ламберт кажется наиболее вероятным для этого кандидатом. Брэд отлично проявил себя в АХЛ, развеяв тем самым многие опасения, накапливавшиеся в последние годы по поводу его игры. Ламберт — динамичный скоростной форвард, способный забивать на уровне высшей лиги.

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