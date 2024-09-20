НХЛ: лучшие проспекты каждой команды перед сезоном 2024/25

«Анахайм»: Тристан Люно, 20 лет, правый защитник

Люно пробился в «Анахайм» по итогам прошлогодней предсезонки, однако из-за травм его игровое время было ограничено. Учитывая полную вовлеченность в АХЛ и успешный дебют защитника Олена Зеллвегера на уровне профессионалов, будет интересно посмотреть, сможет ли Люно снова закрепиться в составе, или «Анахайм» захочет, чтобы он набрался опыта в фарм-клубе. Если он проявит себя должным образом, то, вполне вероятно, «Дакс» пересмотрят свои планы. Навыки владения шайбой Тристана уже соответствуют стандартам НХЛ, но ему еще предстоит доказать свою надежность в обороне.

«Бостон»: Фабиан Лиселль, 21 год, правый нападающий

У «Бостона» достаточно тонкая система, в связи с чем ему нужны исключительные проспекты, способные усилить состав. Лиселль — отличный скоростной игрок с явными навыками уровня НХЛ. В своих лучших матчах он демонстрирует готовность к роли полноценного форварда второго-третьего звена, однако столь запоминающиеся выступления Фабиан выдает не всегда. Ему предстоит завоевать доверие тренера, но если это произойдет, он сможет дать усиление атаке «Брюинз».

«Баффало»: Иржи Кулих, 20 лет, левый нападающий

За последние два сезона Кулих весьма неплохо проявил себя на уровне АХЛ. Парень явно стучится в двери основного состава, но у «Баффало» и без того много вингеров средних габаритов, конкурирующих за игровое время. Иржи способен обеспечить темп и уровень борьбы, которые могут выделить его на фоне способности забивать голы.

Иржи Кулих nhl.com

«Калгари»: Самуэль Гонзек, 19 лет, левый нападающий

Гонзек провел не самый лучший сезон в плане результативности после того, как «Калгари» выбрал его в числе первых 20 игроков в 2023 году. Возможно, в матчах на более высоком уровне скорость Самуэля ввиду габаритов, вместе с уверенными действиями вблизи ворот, позволят создавать моменты, даже с учетом того, что он никогда не считался сверхдинамичным. Едва ли стоит ожидать, что он сразу же попадет в состав «Флэймз», но даже на уровне предсезонки было бы полезно, чтобы парень — в столь юном возрасте — попытался убедить в готовности к матчам в НХЛ.

«Каролина»: Брэдли Надо, 19 лет, правый нападающий

Надо выдал хороший дебютный сезон в Университете Мэн и вскоре после этого был выбран «Каролиной». Кажется, Брэдли может рассчитывать на попадание в состав «Харрикейнз», особенно после успешного выступления за молодежную сборную Канады этим летом. Надо обладает мощным броском, хорошим катанием и навыками. Однако в таком возрасте ему будет непросто сразу завоевать себе место в основе на уровне НХЛ.

«Чикаго»: Артем Левшунов, 18 лет, правый защитник

Выбранный под вторым номером на последнем драфте, Артем заключил контракт с «Чикаго». Левшунов — крайне талантливый защитник с явными навыками и атлетизмом уровня НХЛ, отлично проявивший себя в составе Мичиганского университета. Скорее всего, в этом сезоне он будет выступать в АХЛ, но с учетом того, как быстро он адаптировался к более серьезному уровню, весьма любопытно будет понаблюдать за тем, сумеет ли он убедить «Блэкхокс» дать ему шанс в НХЛ уже на старте сезона.

«Колорадо»: Калум Ричи, 19 лет, центральный нападающий

В довольно слабой системе «Колорадо» сложно найти по-настоящему интересную фигуру, но Ричи определено заслуживает внимания. Калум выдал отличную вторую половину сезона в Хоккейной лиге Онтарио с момента возвращения после травмы, после чего продолжил прогрессировать в статусе НХЛ-проспекта. Трудно сказать, пробьется ли он в «Эвеланш», но парень считается их лучшим молодым дарованием с учетом габаритов, катания и умений на льду. Не стоит удивляться, если ему дадут возможность прочувствовать уровень игры в составе «Колорадо» в период предсезонки.

«Коламбус»: Гэвин Бриндли, 19 лет, правый нападающий

Бриндли провел отличный год в колледже и на молодежном чемпионате мира перед тем, как дорасти до профессионала. Его скорость, боевитость и мастерство всегда выделялись на фоне сверстников, а в 2023 году он был выбран во втором раунде из-за достаточно скромной антропометрии и опасений команд по поводу того, как это отразится на профессиональном уровне. Его первая предсезонка в НХЛ станет отличной для всех возможностью понаблюдать, как парень будет смотреться на большой арене. Сможет ли он адаптироваться к НХЛ, как это сделал Логан Стэнковен, или его навыков будет недостаточно с учетом комплекции?

«Даллас»: Маврик Бурк, 22 года, центральный нападающий

Бурк провел хороший сезон в АХЛ, став лучшим бомбардиром лиги. Маврик — очень талантливый и умный форвард, который много работает над собой, но даже при таком подборе качеств ему будет тяжело рассчитывать на регулярное игровое время в насыщенной группе нападающих «Даллас». Его товарищ по команде Логан Стэнковен получил свой шанс раньше из-за преимущества в скорости — компоненте, который является главной проблемой Бурка.

Маврик Бурк nhl.com

«Детройт»: Нейт Даниельсон, 19 лет, центральный нападающий

Сезон Даниельсона в Западной хоккейной лиге не был каким-то выдающимся, но завершить кампанию ему удалось на очень сильной ноте — особенно в плей-офф — после обмена в «Портленд». Нейт — талантливый центрфорвард с нужными габаритами, скоростью, навыками и сильной игрой в обе стороны. Скорее всего, он отправится в АХЛ, но в составе «Детройта», который остро нуждается в талантливых ребятах впереди, особенно в центре, Даниельсон может заявить о себе.

«Эдмонтон»: Мэттью Савой, 20 лет, правый нападающий

Этим летом Савой был обменян на Райана Маклауда. Парень выдал яркий последний юниорский сезон, хотя его рейтинг заметно снизился по сравнению с показателями годами ранее. Возможно, он и не является самыми динамичным игроком, которого вы когда-либо видели, но игра Мэттью подкреплена талантом, исключительной скоростью и отличной работоспособностью. Пожалуй, Савой — лучший атакующий проспект «Эдмонтона» наряду с Сэмом О'Рейли, и понаблюдать за тем, насколько он готов к матчам в НХЛ, будет достаточно интересно.

«Флорида»: Спенсер Найт, 23 года, вратарь

За последние годы Найт прошел через многое: несколько лет назад он достиг больших по меркам возраста высот, а сезон 2023/24, в котором он был нестабилен на уровне АХЛ, оказался неоднозначным. На мой взгляд, в просмотренных мною матчах он смотрелся лучше, чем это отражалось в посредственных цифрах. У меня по-прежнему сохраняется вера в этого парня. Я полагаю, он может дорасти до регулярного вратаря НХЛ. Спенсер обладает атлетизмом и хоккейным мышлением уровня высшей лиги. «Флорида» платит ему большие деньги за выступления в АХЛ, но, как кажется, ему готовы представить шанс.

«Лос-Анджелес»: Брандт Кларк, 21 год, правый защитник

Кларк выдал высокопродуктивный дебютный полноценный сезон на профессиональном уровне, и, похоже, готов начать новую кампанию в составе «Кингз». Брандт — талантливый и умный защитник, который способен сразу же внести вклад в атаку. Больше всего вопросов в кругу скаутов, наблюдавших за ним в АХЛ, вызывают оборонительные способности, и то, как Кларк сможет совладать со скоростью НХЛ.

Брандт Кларк nhl.com

«Миннесота»: Кэдан Банкир, 21 год, центральный нападающий

Кэдан обладает множеством любопытных качеств для НХЛ, включая катание, навыки и неплохую для центрального нападающего антропометрию. Возможно, он не сумел заявить о себе должным образом в своем первом профессиональном сезоне, и едва ли он пробьется в состав «Уайлд», но вместе с тем я не удивлюсь, если парень проведет хорошую предсезонку и попадет в список кандидатов на вызов в случае травм.

«Монреаль»: Лэйн Хатсон, 20 лет, левый защитник

Один из самых обсуждаемых проспектов в скаутском сообществе последних лет — невысокий, но очень талантливый Хатсон, который был одним из лучших в студенческом хоккее последние два сезона. Его комплекция далека от выдающейся, а скорость не является безупречной. Именно поэтому сторонники Лэйна сравнивают его с Адамом Фоксом, а критики утверждают, что через несколько лет игрока выставят на драфт отказов. Предстоящая профессиональная предсезонка станет первой в карьере Хатсона, она позволит понять, насколько он готов к соперничеству со взрослыми хоккеистами.

«Нэшвилл»: Федор Свечков, 21 год, центральный нападающий

Свечков провел качественный первый сезон в Северной Америке, включая сильное выступление в плей-офф АХЛ. Федор — всесторонне развитый центральный нападающий, хотя его бомбардирские навыки кого-то могут и не впечатлить. Выбранный под номером 19 в 2021 году, Свечков, вероятно, в ближайшее время надеется получить дивиденды от НХЛ. Было бы идеально, если бы игрок сумел пробиться в состав «Предаторз».

«Нью-Джерси»: Шеймус Кейси, 20 лет, правый защитник

Кейси находится в сложной и любопытной ситуации. Мы говорим об очень талантливом защитнике, который провел отличный сезон в колледже. Шеймус — ярко выраженный игрок обороны с атакующим уклоном, находящийся в системе, где уже собралось несколько таких звезд на уровне НХЛ, а отсутствие развитой антропометрии явно не повышает его шансы. Если предсезонка Шеймуса окажется посредственной, его можно будет смело отправить в АХЛ и искать возможность для обмена, но если он заявит о себе, то у «Девилз» появится новый повод для размышлений.

«Айлендерс»: Айзея Джордж, 20 лет, левый защитник

Джордж — не тот проспект, который часто попадает в хайлайты, но это тот парень, который отлично держится на коньках и способен сделать неплохой первый пас. В «Лондоне» — когда команда выиграла чемпионат Хоккейной лиги Онтарио — Айзея получал достаточно большое количество игровых минут. Конечно, я не думаю, что он пробьется в «Айлендерс», но учитывая их скудные варианты на уровне АХЛ, не удивлюсь, если он станет одной из опций в рамках вызова.

«Рейнджерс»: Бреннан Отман, 21 год, левый нападающий

Отман — безусловно, лучший проспект «Рейнджерс» на уровне АХЛ, особенно на фоне успешного первого профессионального сезона. Это очень талантливый и боевой вингер, вот только у «Рейнджерс» и без него сформировалась глубокая группа нападающих, особенно на флангах. Отману, вероятно, придется в буквальном смысле поразить руководство, чтобы пробиться во второе-третье звено.

«Оттава»: Тайлер Клевен, 22 года, левый защитник

Клевен получил вызов на предсезонку «Оттавы» в возрасте 22 лет. После неплохого дебютного профессионального сезона он будет стремиться закрепиться в основном составе «Сенаторз». Для этого Тайлеру необходимо прибавить в жесткости, научиться прерывать большое количество передач и постоянно работать над исправлением мелких ошибок.

«Филадельфия»: Матвей Мичков, 19 лет, правый нападающий

Сказать, что все взгляды на предсезонке будут обращены на Мичкова — значит ничего не сказать. Более ранний, чем ожидалось, переезд в Северную Америку поставит Матвея под микроскоп. Мастерство и хоккейное мышление Мичкова уже впечатляют, но большое внимание будет уделено тому, как его игровые умения отразятся на противостоянии с защитниками НХЛ, учитывая его габариты и отсутствие высокой скорости.

Матвей Мичков nhl.com

«Питтсбург»: Оуэн Пикеринг, 20 лет, левый защитник

Сезон для Пикеринга начался тревожно: в какой-то момент Оуэн был исключен из молодежной сборной Канады. Но вторая половина оказалась значительно лучше. Пикеринг — крупный, подвижный защитник, способный сделать первый пас. Этого парня можно считать одним из немногих светлых пятен в системе «Пингвинз». «Питтсбургу» нужен молодой игрок, который сможет усилить состав, и Оуэн, похоже, имеет наилучшие шансы сделать это.

«Сент-Луис»: Далибор Дворский, 19 лет, центральный нападающий

Дворский — один из лучших, если не лучший, проспект «Блюз». Это высококвалифицированный центрфорвард с природным голевым чутьем, который выдал отличный сезон в юниорской лиге. Временами он доминировал над сверстниками, в связи с чем достаточно обоснованными выглядят предположения, что он способен сделать важный шаг в НХЛ. В прошлом году у него были проблемы в матчах на высшем уровне в Швеции, отчасти из-за недостатка скорости, поэтому будет интересно понаблюдать, как он начнет справляться с переходом на мощности ведущей лиги.

«Сан-Хосе»: Уилл Смит, 19 лет, центральный нападающий

Почему я выделяю Уилла Смита, выбранного под номером 4 на драфте 2023 года, а не Маклина Селебрини, выбранного первым в 2024 году? Я был бы немного удавлен, если бы Маклин показал признаки того, что он не готов к НХЛ. Настолько он полноценный и универсальный игрок. С другой стороны, у Смита, несмотря на высокие навыки и видение игры, имеются определенные проблемы в ситуациях без шайбы, которые иногда беспокоили скаутов. Я по-прежнему убежден, что он может помочь «Шаркс» в следующем сезоне, но мне также будет интересно посмотреть, как он справится с противостоянием с более возрастными соперниками.

«Сиэтл»: Шейн Райт, 20 лет, центральный нападающий

За последние несколько лет о Райте было сказано немало, и хотя его уже не считают безусловной звездой среди проспектов, он выдал отличный сезон на уровне АХЛ в возрасте 19 лет. У Шейна множество положительных качеств: техника, катание и игра в обе стороны. Я уверен, что Райт в этом сезоне будет претендовать на место в составе «Кракен».

«Тампа-Бэй»: Конор Гики, 20 лет, центральный нападающий

Сказать, что «Тампа» испытывает нехватку талантливых проспектов, — ничего не сказать. Именно поэтому «Лайтнинг» оказались на 32-м месте из 32 среди команд НХЛ в рейтинге талантов до U23. Их подход «все или ничего» ослабил систему, но обмен Михаила Сергачева в день драфта подарил им настоящего молодого таланта в лице Конора Гики. От Гики «Тампа» в предстоящем сезоне будет ждать помощи как от большого и высококвалифицированного форварда. Однако Конору предстоит доказать, что он способен справиться с давлением на самом высоком уровне.

Прогнозы и ставки на хоккей

«Торонто»: Истон Коуэн, 19 лет, левый нападающий

Прошлый сезон Хоккейной лиги Онтарио Коуэн завершил в статусе лучшего игрока регулярного чемпионата и плей-офф. Истон — сверхконкурентный форвард с хорошей скоростью и сильными руками. Однако его комплекция не столь внушительна, в связи с чем возникают вопросы о том, сколько очков он вообще способен набрать в НХЛ, несмотря на его впечатляющие показатели в прошлом сезоне. В этом контексте, учитывая, что «Торонто» не может отправить его в АХЛ, их решение по Коуэну будет крайне любопытным. Оставят ли они его в НХЛ на весь сезон? На месяц? Или отправят обратно в юниорскую лигу, где он ожидаемо снова будет доминировать?

«Ванкувер»: Аату Рятю, 21 год, центральный нападающий

Талант игроков первого раунда «Ванкувера» — Юнатана Леккеримяки и Тома Вилландера — более чем очевиден, но вместе с тем канадскому клубу важно получить хоть какую-то пользу от Аату Ратю, который стал важной частью сделки по Бо Хорвату. Его умение держаться на коньках далеко от идеала, но все же Аату — очень талантливый плеймейкер с необходимым физическими данными, здорово проявивший себя годом ранее в АХЛ. Группа нападающих «Кэнакс» может показаться чрезвычайно сильной, чтобы парень сумел пробиться из предсезонки, но в идеале Ратю должен проявить себя и настроиться на возможный выход на замену в случае травм.

«Вегас»: Матяш Шаповалив, 20 лет, центральный нападающий

У «Вегаса» довольно скудная система, особенно на уровне АХЛ: большинство лучших проспектов «Голден Найтс» находятся в других местах. Шаповалив — один из наиболее интересных их представителей на профессиональном уровне. Это крупный центрфорвард, который, хоть и не набрал какое-то запредельное количество очков в юниорах, обладает хорошими навыками и способностью внести свой вклад на обоих концах площадки. Я могу предположить, что его стиль игры должным образом впишется в профессиональный уровень, хотя его умение держаться на льду остается главной проблемой.

Матяш Шаповалив nhl.com

«Юта»: Маверик Ламуре, 20 лет, правый защитник

На уровне Главной юниорской хоккейной лиги Квебека Ламуре выглядел впечатляюще и был одним из лучших игроков Канады на молодежном чемпионате мира. Маверик — это габаритный, подвижный защитник, который характеризуется жестким стилем игры и демонстрирует определенный уровень результативности. Тем не менее голы на уровне юниоров могут вводить в заблуждение, к тому же его игра с шайбой на более высоком уровне является еще одним спорным моментом. Если он хорошо проявит себя в этой предсезонке и научится идеально выполнять хотя бы первый пас, он может получить свой шанс в НХЛ, причем довольно быстро.

«Вашингтон»: Винсент Иорио, 21 год, правый защитник

Иорио выиграл два чемпионата на уровне АХЛ и уже провел несколько матчей в НХЛ. И хотя прогресс Винсента в плане атакующих показателей в прошлом сезоне был поставлен на паузу, я уверен, что он сумеет прокачать свои умения до нового уровня и побороться за регулярное игровое время в НХЛ. Иорио — крупный, мобильный защитник, который способен надежно двигать шайбу, даже если он и не является истинным мастером игры в большинстве.

«Виннипег»: Брэд Ламберт, 20 лет, центральный нападающий

«Виннипег» нуждается в том, чтобы некоторые из его лучших проспектов начали прогрессировать и помогать главной команде. И Ламберт кажется наиболее вероятным для этого кандидатом. Брэд отлично проявил себя в АХЛ, развеяв тем самым многие опасения, накапливавшиеся в последние годы по поводу его игры. Ламберт — динамичный скоростной форвард, способный забивать на уровне высшей лиги.