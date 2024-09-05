НХЛ: лучшие игроки, доступные на рынке свободных агентов

До начала нового сезона НХЛ остается около месяца, а это значит, что почти все представители чемпионата практически полностью укомплектовали составы перед подготовительным этапом. Это не лучшая новость для свободных агентов, которые по-прежнему не заинтересовали ни одну из команд.

Волна ажиотажа на рынке свободных агентов, разразившаяся 1 июля, уже почти два месяца как стихла. До открытия тренировочных лагерей остается совсем немного времени. Тем не менее в лиге все еще хватает опытных игроков, которые ищут работу. Некоторые из них могут усилить команды с небольшими в контексте зарплатной ведомости резервами и необходимостью обеспечить глубину состава, пишет автор The Athletic Артур Стейпл.

Существует множество причин, по которым игроки из списка ниже до сих пор не подписали контракты, и это не всегда связано с нежеланием клубов брать на себя обязательства. Некоторые хоккеисты, еще не прошедшие через путь пробных контрактов, не готовы идти на риск, поскольку зачастую это подразумевает необходимость покинуть семью ради шанса попасть в клуб без гарантированной зарплаты. Другие могут не хотеть заключать сделки с командами, находящимися на другом конце континента, особенно с учетом того, что в США и Канаде начался учебный год, что только усиливает давление.

Прогнозы и ставки на хоккей

Некоторые значимые пробные контракты уже были заключены: Таннер Пирсон отправится в лагерь «Вегаса», Якуб Врана попробует вернуть былую форму в «Кэпиталз», а Сэмми Бле присоединится к «Кэнакс». Возможности для остальных начинают сокращаться.

Однако все эти игроки хотят продолжить карьеру. Ниже представлен список из 13 знакомых имен, а также изложена их текущая ситуация и возможные команды, которые могли бы им подойти.

Нападающие

Макс Пачиоретти

35-летний нападающий пережил три тяжелейших сезона из-за двух травм ахиллова сухожилия на одной и той же ноге. Во второй половине прошлого сезона он был здоров и выступал за «Кэпиталз», но в 47 матчах забросил всего четыре шайбы. Это явно не то, чего ждут от игрока, прославленного бомбардирскими навыками. Сегодня Макс снова в строю, а несколько клубов выразили заинтересованность в его услугах: сообщается, что «Торонто» и «Детройт» хотели бы заключить сделку с бывшим капитаном «Монреаля».

Макс Пачиоретти nhl.com

Лучшие варианты: Не уверен, что «Торонто» — это подходящее для Пачиоретти место, учитывая, что «Лифс» нуждаются в более стабильной двухсторонней игре в средних звеньях нападения. А «Детройт», кажется, уже не может позволить себе подписывать игроков старше 30 лет, разве нет? Максу предстоит доказать, что он по-прежнему способен забивать, поэтому такие клубы, как «Чикаго», «Юта» или «Калгари», где ему могут предоставить более важную роль впереди, выглядят самым разумным вариантом. Если он проведет хороший сезон, то сможет к дедлайну перейти в клуб, претендующий на плей-офф.

Кайлер Ямамото

Кайлеру всего 25 лет, но его контракт уже был выкуплен «Детройтом», который не выходил в плей-офф восемь лет. Вместе с тем Ямамото так и не получил квалификационное предложение от «Сиэтла» — команды с довольно средними результатами. В чем же дело? Основной проблемой Ямамото всегда был его небольшой рост, но несколько лет назад он забросил 20 шайб за топовый «Эдмонтон», так что списывать его со счетов слишком рано. В предстоящем сезоне он будет полон мотивации доказать, что заслуживает место в НХЛ, в каком клубе он бы он ни оказался.

Лучшие варианты: «Нэшвилл» нуждается в глубине нападения. Кроме того, Ямамото выглядит как ресурс, который может успешно развить «Харрикейнз», однако после подписания Сета Джарвиса у «Каролины» остается не так много позиций в зарплатной ведомости. «Колорадо» всегда ищет недорогих молодых игроков, этот вариант может оказаться вполне перспективным.

Кэл Клаттербак

В ноябре Кэлу стукнет 37, но ветеран четвертого звена «Айлендерс» провел свой самый стабильный в плане здоровья сезон за последние годы, продемонстрировав стиль игры, который многие команды хотели бы видеть, редко при этом его развивая. К нему может возникнуть интерес, но его пределом, скорее всего, будет пробный контракт.

Кэл Клаттербак nhl.com

Лучшие варианты: В этой ситуации отдельно следовало бы обратить внимание на «Нэшвилл». В течение короткого времени в роли генерального менеджера «Предаторз» Барри Троц уже подписал нескольких бывших игроков «Айлендерс»: в прошлом сезоне он обменял Энтони Бовилье, а этим летом пригласил Киффера Беллоуза. У «Нэшвилла» достаточно места под потолком зарплат, а Троц явно ценит Клаттербака. Если говорить о вариантах ближе к дому Кэла — на Лонг-Айленде — то «Нью-Джерси» мог бы воспользоваться его опытом в своей молодой команде.

Кевин Лабанк

На протяжении восьми сезонов Кевин оставался стабильным игроком в «Сан-Хосе». Сейчас ему всего 28. Удивительно, что он до сих пор находится без клуба хотя бы за минимальную зарплату, но, справедливости ради, за последние пару лет Лабанк немного сдал. Впрочем, как и «Шаркс».

Лучшие варианты: Один из клубов, находящихся в стадии перестройки («Калгари», «Чикаго», «Коламбус»), может стать лучшим выбором.

Мэтт Мартин

Мэтту осталось 45 матчей до отметки в 1000 игр. Неплохо для игрока, чья карьера в НХЛ преобразилась весьма неожиданно, ведь начинал он как «тяжеловес», но сумел превратиться в важного форварда четвертого звена в составе «Айлендерс» — команды, которая строила свою игру вокруг этой линии. Сейчас Мартину 35, и он никогда не выделялся на льду. Но на Лонг-Айленде его уважают и ценят за другие качества.

Мэтт Мартин nhl.com

Лучшие варианты: Если Лу Ламорелло найдет для него место среди нападающих, «Айлендерс» все еще будут считаться наиболее подходящим вариантом, пусть даже если его роль ограничится непродолжительными эпизодами. Возможно, Троц пожелает видеть его в «Нэшвилле».

Блейк Уилер

Прошедший сезон для Уилера стал настоящим штормом. Он получал игровое время во втором звене «Рейнджерс», которые взяли Президентский кубок, но в феврале хоккеиста вывела из строя серьезная травма голеностопа. Блейк сумел вернуться на один матч плей-офф, но ему явно требовалось больше времени на восстановление. 31 августа Уилеру исполнилось 38, его лучшие игровые годы явно уже позади, однако у него, возможно, еще будет шанс завоевать заветный Кубок. Источник, близкий к Уилеру, сообщил, что слухи о его пробном контракте с «Брюинз» не соответствуют действительности, так что Блейк, скорее всего, подумывает о завершении карьеры.

Лучшие варианты: Похоже, что клубы из числа кубковых претендентов не станут выделять ему место в составе, поэтому вариант с переходом в команду, затеявшую перестройку — с целью обмена к дедлайну — кажется самым логичным.

Майк Хоффман

Кажется, в этом списке немало бывших игроков «Шаркс», не так ли? Сложно судить о хоккеистах, выступавших за одну из худших команд последних лет, но Хоффман все еще может быть полезным. Правда, его результативность уже не та, что была в начале карьеры в составе «Оттавы» и «Флориды».

Майк Хоффман nhl.com

Лучшие варианты: Если «Детройт» будет заинтересован в Пачиоретти, но не сможет его подписать, Хоффман может стать достойной альтернативой. Не уверен, что Хоффман способен выдержать темп игры в сильнейших командах, играющих в строго структурированном стиле.

Защитники

Джастин Шульц

Два Кубка Стэнли, которые Шульц выиграл с «Питтсбургом», остались далеко в прошлом, но даже в 34 года этот праворукий защитник поддерживает стабильную результативность, что он доказал во время выступлений за «Вашингтон» и «Сиэтл». В большей степени Джастин известен своими атакующими навыками, однако при общем дефиците опытных праворуких защитников удивительным останется факт, что он до сих пор не нашел себе команду.

Лучшие варианты: У «Нэшвилла» полно места под потолком зарплат, но не хватает глубины в обороне. У «Питтсбурга» в составе сейчас всего два праворуких защитника, несмотря на традиционные проблемы с потолком зарплат. Вместе с тем Шульц знаком с большей частью игроков «Пингвинз» и тренером Майком Салливаном. «Эдмонтон» — еще одна бывшая команда Джастина, которая может заинтересоваться в атакующих способностях защитника.

Кевин Шаттенкирк

Он уже заработал достаточно денег и выиграл Кубок Стэнли с «Тампой», поэтому в НХЛ ему особо нечего доказывать. Тем не менее в свои 35 Кевин все еще может вносить вклад в общий успех. Не зря же его считают одним из лучших «командных парней» в лиге. Подобная репутация делает Шаттенкирка привлекательным вариантом для коллективов, нуждающихся в бюджетном игроке для укрепления атмосферы в раздевалке.

Лучшие варианты: Может ли Шаттенкирк стать тем самым ветераном, который нужен «Эдмонтону» для преодоления последнего барьера? Это, кажется, идеальная для него опция. У «Флориды» практически нет места под потолком зарплат, но и они могли бы оказаться неплохим выбором, особенно с учетом нехватки праворуких защитников. Если Кевин хочет больше игрового времени, то «Чикаго» — это самое подходящее решение.

Тайсон Бэрри

Странно, что защитник, набравший 55 очков всего два года назад, по-прежнему остается без контракта. Прошлый сезон в «Нэшвилле» оказался для Бэрри провальным, что, вероятно, и отпугивает команды. В данной ситуации прослеживается общая тенденция с Шульцем и Шаттенкирком: клубы НХЛ начинают избегать защитников, которые отлично показывают себя в атаке, но не так надежны в обороне, по крайней мере, когда речь идет о третьей паре. Бэрри — самый молодой представитель этой тройки. С учетом того, что сейчас ему 33, он, вероятно, все еще будет находиться на первых ролях.

Тайсон Бэрри nhl.com

Лучшие варианты: По некоторым данным, «Эдмонтон» может рассмотреть его на пробный контракт, да и «Флорида», которой не хватает праворуких защитников, вполне подошла бы.

Кейлен Эддисон

Эддисон — это защитник, чем-то похожий на Ямамото: молодой (24 года), невысокий, техничный. Игрок выпал из ротации «Миннесоты» и не получил квалификационное предложение от «Шаркс», в результате чего он стал свободным агентом, доступным для любой команды. И тем не менее Кейлен пока никуда не перешел. Но кто-то же должен рассмотреть потенциал защитника, который через пару лет выйдет на пик, не так ли?

Лучшие варианты: «Колорадо» кажется подходящим решением, учитывая нехватку праворуких защитников и потребность «Эвеланш» в молодых талантах для заполнения пробелов вокруг своих звезд. В долгосрочной перспективе «Коламбус» или «Калгари» тоже могут стать хорошим выбором: у этих клубов будет достаточно времени, чтобы дать молодому защитнику возможность выйти на новый уровень.

Тони Деанжело

Его многочисленные дисквалификации начиная с юниорских лет, а также конфликты с бывшими товарищами по команде и болельщиками хорошо задокументированы. Но Тони все еще только 28, и он подходит под ту же роль, что трио Бэрри — Шаттенкирк — Шульц.

Тони Деанжело nhl.com

Лучшие варианты: В «Эдмонтоне» он мог бы набрать около 50 очков, так что, возможно, «Ойлерз» подпишут его вместо кого-то из более возрастных праворуких защитников. Также хорошим продолжением стала бы «Флорида». По слухам, у него есть предложение от команды КХЛ, так что, если ничего не сложится в НХЛ, он может оказаться там.

Вратари

Кевин Ланкинен

Найти работу вратарю в конце лета — задача не из легких. Ланкинену всего 29, он провел несколько хороших сезонов в качестве дублера Юусе Сароса в «Нэшвилле», поэтому удивительно, что голкипер до сих пор без контракта. На рынке практически не осталось вратарей, которые могли бы сразу войти в основной состав.

Лучшие варианты: Скорее всего, «Кэнакс», которые не уверены в готовности Тэтчера Демко к началу сезона и у которых есть только Артурс Силовс в качестве альтернативы, рассмотрят кандидатуру Ланкинена.