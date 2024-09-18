НХЛ: как вдохнуть жизнь в унылый регулярный сезон?

Эта проблема часто обсуждается и в других лигах, особенно в НБА, которая недавно ввела внутрисезонный турнир и дополнительные матчи за выход в плей-офф, чтобы придать сезону больше значимости.
Но тема, безусловно, является актуальной и для хоккея. Возможно, как никогда прежде.
И на фоне подобных дискуссий вполне закономерным становится вопрос о том, как сделать НХЛ более захватывающей в регулярном сезоне.
По моему опыту, лига достаточно неохотно рассматривает то, что относится к категории «радикальных изменений», например, ту же систему начисления очков, что весьма прискорбно. При стольких играх, завершающихся со счетом 3:2 в овертайме или серии буллитов, было бы логично поощрять команды за победы в основное время, создавая большее расслоение в турнирной таблице для тех, кто чаще выигрывает уверенно.
Меня вполне бы устроило, если бы трехочковая система обесценила серию послематчевых бросков, от которых, как мне кажется, многие болельщики, игроки и тренеры уже устали.
Но другая причина, по которой регулярный сезон обесценился и стал скучным для значительной части аудитории — это то, насколько бессмысленной выглядит вся шестимесячная рутина. Особенно перед началом предсезонки кажется, что а) нет по-настоящему великих команд, б) дюжина или больше клубов являются гарантированными участниками плей-офф или близки к этому, и в) довольно большая группа, которая, вероятно, даже не приблизится к гонке за попадание в Кубок в предстоящем сезоне.
(А в середине располагается большая часть команд, которые могут попасть в плей-офф, но не имеют реальных шансов на победу).
Иными словами, неожиданных сюрпризов в этом сезоне ожидается мало.
Начнем с Востока. Сколько команд, по ощущениям, почти гарантированно займут одно из восьми мест в плей-офф? Шесть? Семь?
Во-первых, «Флорида». Далее — «Рейнджерс», «Каролина», «Торонто», «Бостон», «Тампа», если не случится череды травм или чего-то действительно неожиданного. «Девилз» также, вероятно, находятся на пути к возвращению и займут одно из этих мест, оставляя одну вакансию для команды вроде «Айлендерс», «Ред Уингз», «Сенаторз» или «Кэпиталз», которые могут проскользнуть в кубковый раунд в роли аутсайдера.
Запад с точки зрения интриги ничуть не лучше. «Эдмонтон», «Даллас», «Колорадо» и «Вегас» должны легко выйти в первый раунд. «Нэшвилл» сделал большой шаг в межсезонье, а «Ванкувер» и «Виннипег» остаются устойчивыми середняками. Возможно, одна из этих семи команд споткнется, но мне трудно представить большее, учитывая, что у претендентов из нижней части таблицы накопилось немало проблем.
Возможно, все это будет выглядеть глупо к апрелю, когда мы станем свидетелями драматических перемен ввиду неожиданных участников плей-офф. Но представить подобное весьма трудно, глядя на составы команд. Следовательно, многим фанатам НХЛ остается лишь ждать начало Кубка. Грубо говоря, это очень затянувшаяся предсезонка.
Или, в случае франшиз, находящихся на этапе перестройки, таких как «Шаркс», «Дакс», «Блю Джекетс», «Блэкхокс» и «Канадиенс» — долгоиграющая надежда на прогресс молодых игроков и вера в то, что результаты не будут столь мрачными.
Но, возвращаясь к первоначальному вопросу, у меня появилось несколько предложений по поводу того, как в будущем «исправить» регулярный сезон, состоящий из 1312 матчей.
1. Отказаться от громоздкого дивизионного формата плей-офф
Об этом, безусловно, было сказано немало, особенно в таких дивизионах, как Атлантический, где одни и те же команды — «Бостон», «Торонто», «Флорида» и «Тампа-Бэй» — занимают первые четыре строчки и встречаются друг с другом снова и снова.
Эти четыре клуба входят в шестерку лучших во всей лиге за последние пять сезонов, что только усугубляет проблему однообразия. Но это не единственный дивизион, где происходит подобное. Слишком часто команды застревают на позициях «2-3» в дивизионе, иногда даже к середине регулярки. Это означает, что в оставшихся 30 играх единственное, за что им еще можно бороться — это преимущество домашнего льда в первом раунде.
Иногда наступают долгие периоды, когда игроки просто стараются не получить травму.
Самым простым решением данной проблемы стало бы возвращение к системе плей-офф «1 против 8». Пусть статус лучшего клуба конференции снова что-то значит.
Я также не против введения короткого раунда плей-ин по системе плей-офф Пейджа, которую недавно внедрили в НБА.
Одним из главных преимуществ сочетания формата «1 против 8» с плей-ин является то, что мотивацию бороться до самого конца получит больше команд. Так, вы выдаете свой лучший хоккей, чтобы обеспечить более высокий посев или удобного соперника в Кубке, в других случаях — чтобы встретиться с более вымотанной командой, прошедшей через плей-ин, если только вы сами не пытаетесь избежать участия в плей-ин.
Это сделало бы середину апреля кульминационным моментом регулярного сезона, а не запоздалым шоу, коим она часто становится для многих клубов.
2. Сократить регулярный сезон
Столь резкое предложение всегда вызывает споры. В ответ на него часто можно услышать, что этого никогда не произойдет из-за связанных с хоккеем доходов. Но если вы внедряете игры плей-ин, международные турниры, больше клубов расширения и, возможно, внутрисезонный турнир, то вот вам дополнительные источники прибыли. Компенсируйте недостачу, делая повседневный продукт лучше.
Восемьдесят две игры в регулярном сезоне, плюс восемь в предсезонке и до двадцати восьми в плей-офф — это слишком много для такого физически требовательного спорта, как хоккей. А в условиях жесткого потолка зарплат все больше команд в течение кампании сталкиваются с ограничениями в плане составов, что делает усталость вполне реальным фактором, влияющим на исход матчей. Большую часть времени фанаты просто не могут наслаждаться лучшей игрой своих кумиров.
Если бы можно было сократить сезон до 70-75 матчей, то по ходу чемпионата мы бы реже сталкивались с играми «бэк-ту-бэк», результаты которых часто являются предсказуемыми из-за накопленной усталости определенной команды.
Например, нередко бывает, что команда играет дома в субботу в 19:00, затем — после матча — отправляется в аэропорт, приземляется в другом городе в 2 или 3 часа ночи в воскресенье, а уже в 17:00 или 18:00 того же вечера снова выходит на лед без должного отдыха.
Качество хоккея стало бы значительно выше, если бы НХЛ практически полностью отказалась от нескольких матчей подряд в упомянутом формате, связанных с переездами.
3. Продолжать поощрять мастерство и результативность
Надо отдать должное НХЛ: в последние годы лига неплохо способствовала росту результативности.
К счастью, им удалось этого добиться без раздувания возможностей в рамках игры в большинстве, как это было в сезоне 2005/06 с введением новых стандартов судейства.
Но я считаю, что оптимальный уровень результативности для НХЛ — это ~6,5/6,6 гола за игру. В последние сезоны данный показатель поднялся примерно до 6,2, так как впервые за долгое время форварды начали переигрывать вратарей, хотя им еще есть куда расти.
Попытки Остона Мэттьюса выбить 50 голов в 50 матчах — это интересно и полезно для хоккея. То же самое можно сказать об игроках, приближающихся к 70 голам за сезон, или о Конноре Макдэвиде, который стабильно преодолевает отметку в 150 очков.
А чем больше забрасывается шайб, тем чаще меняется промежуточный лидер матча, что естественным образом повышает интерес к игре на постоянной основе. Больше голов приводит к меньшему количеству серий буллитов, что, как уже упоминалось, является чистой победой.
Защита от возвращения в эпоху «мертвых шайб» должна быть приоритетом в каждом сезоне. Прошу прощения, сторонники вратарей.
На мой взгляд, это самые очевидные и простые механизмы улучшения регулярного сезона. В последние годы мы все чаще наблюдаем за тем, как другие лиги стремятся совершенствовать собственный продукт: сокращение времени игр в MLB — еще один свежий пример.
НХЛ уже много лет не вводила новшества в некоторых из этих областей, и я полагаю, что именно в этом кроется причина усталости болельщиков во многих аспектах. Сделать регулярный сезон более значимым, повысив ценность отдельных матчей и обеспечив продукт дополнительным уровнем зрелищности, не так уж и сложно.