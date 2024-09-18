НХЛ: как вдохнуть жизнь в унылый регулярный сезон?

Национальной хоккейной лиге пора избавляться от заезженных стандартов, которые теряют эффективность и зрелищность.

Регулярный сезон превратился в затянутую и скучную 82-матчевую рутину, которую многие болельщики, похоже, уже не ждут со столь безудержным воодушевлением, подметил журналист The Athletic Джеймс Миртл.

Эта проблема часто обсуждается и в других лигах, особенно в НБА, которая недавно ввела внутрисезонный турнир и дополнительные матчи за выход в плей-офф, чтобы придать сезону больше значимости.

Но тема, безусловно, является актуальной и для хоккея. Возможно, как никогда прежде.

И на фоне подобных дискуссий вполне закономерным становится вопрос о том, как сделать НХЛ более захватывающей в регулярном сезоне.

По моему опыту, лига достаточно неохотно рассматривает то, что относится к категории «радикальных изменений», например, ту же систему начисления очков, что весьма прискорбно. При стольких играх, завершающихся со счетом 3:2 в овертайме или серии буллитов, было бы логично поощрять команды за победы в основное время, создавая большее расслоение в турнирной таблице для тех, кто чаще выигрывает уверенно.

Меня вполне бы устроило, если бы трехочковая система обесценила серию послематчевых бросков, от которых, как мне кажется, многие болельщики, игроки и тренеры уже устали.

Но другая причина, по которой регулярный сезон обесценился и стал скучным для значительной части аудитории — это то, насколько бессмысленной выглядит вся шестимесячная рутина. Особенно перед началом предсезонки кажется, что а) нет по-настоящему великих команд, б) дюжина или больше клубов являются гарантированными участниками плей-офф или близки к этому, и в) довольно большая группа, которая, вероятно, даже не приблизится к гонке за попадание в Кубок в предстоящем сезоне.

(А в середине располагается большая часть команд, которые могут попасть в плей-офф, но не имеют реальных шансов на победу).

Иными словами, неожиданных сюрпризов в этом сезоне ожидается мало.

Начнем с Востока. Сколько команд, по ощущениям, почти гарантированно займут одно из восьми мест в плей-офф? Шесть? Семь?

Во-первых, «Флорида». Далее — «Рейнджерс», «Каролина», «Торонто», «Бостон», «Тампа», если не случится череды травм или чего-то действительно неожиданного. «Девилз» также, вероятно, находятся на пути к возвращению и займут одно из этих мест, оставляя одну вакансию для команды вроде «Айлендерс», «Ред Уингз», «Сенаторз» или «Кэпиталз», которые могут проскользнуть в кубковый раунд в роли аутсайдера.

Запад с точки зрения интриги ничуть не лучше. «Эдмонтон», «Даллас», «Колорадо» и «Вегас» должны легко выйти в первый раунд. «Нэшвилл» сделал большой шаг в межсезонье, а «Ванкувер» и «Виннипег» остаются устойчивыми середняками. Возможно, одна из этих семи команд споткнется, но мне трудно представить большее, учитывая, что у претендентов из нижней части таблицы накопилось немало проблем.

Возможно, все это будет выглядеть глупо к апрелю, когда мы станем свидетелями драматических перемен ввиду неожиданных участников плей-офф. Но представить подобное весьма трудно, глядя на составы команд. Следовательно, многим фанатам НХЛ остается лишь ждать начало Кубка. Грубо говоря, это очень затянувшаяся предсезонка.

Или, в случае франшиз, находящихся на этапе перестройки, таких как «Шаркс», «Дакс», «Блю Джекетс», «Блэкхокс» и «Канадиенс» — долгоиграющая надежда на прогресс молодых игроков и вера в то, что результаты не будут столь мрачными.

Но, возвращаясь к первоначальному вопросу, у меня появилось несколько предложений по поводу того, как в будущем «исправить» регулярный сезон, состоящий из 1312 матчей.

1. Отказаться от громоздкого дивизионного формата плей-офф

Об этом, безусловно, было сказано немало, особенно в таких дивизионах, как Атлантический, где одни и те же команды — «Бостон», «Торонто», «Флорида» и «Тампа-Бэй» — занимают первые четыре строчки и встречаются друг с другом снова и снова.

Эти четыре клуба входят в шестерку лучших во всей лиге за последние пять сезонов, что только усугубляет проблему однообразия. Но это не единственный дивизион, где происходит подобное. Слишком часто команды застревают на позициях «2-3» в дивизионе, иногда даже к середине регулярки. Это означает, что в оставшихся 30 играх единственное, за что им еще можно бороться — это преимущество домашнего льда в первом раунде.

Иногда наступают долгие периоды, когда игроки просто стараются не получить травму.

Самым простым решением данной проблемы стало бы возвращение к системе плей-офф «1 против 8». Пусть статус лучшего клуба конференции снова что-то значит.

Я также не против введения короткого раунда плей-ин по системе плей-офф Пейджа, которую недавно внедрили в НБА.

Одним из главных преимуществ сочетания формата «1 против 8» с плей-ин является то, что мотивацию бороться до самого конца получит больше команд. Так, вы выдаете свой лучший хоккей, чтобы обеспечить более высокий посев или удобного соперника в Кубке, в других случаях — чтобы встретиться с более вымотанной командой, прошедшей через плей-ин, если только вы сами не пытаетесь избежать участия в плей-ин.

Это сделало бы середину апреля кульминационным моментом регулярного сезона, а не запоздалым шоу, коим она часто становится для многих клубов.

2. Сократить регулярный сезон

Столь резкое предложение всегда вызывает споры. В ответ на него часто можно услышать, что этого никогда не произойдет из-за связанных с хоккеем доходов. Но если вы внедряете игры плей-ин, международные турниры, больше клубов расширения и, возможно, внутрисезонный турнир, то вот вам дополнительные источники прибыли. Компенсируйте недостачу, делая повседневный продукт лучше.

Восемьдесят две игры в регулярном сезоне, плюс восемь в предсезонке и до двадцати восьми в плей-офф — это слишком много для такого физически требовательного спорта, как хоккей. А в условиях жесткого потолка зарплат все больше команд в течение кампании сталкиваются с ограничениями в плане составов, что делает усталость вполне реальным фактором, влияющим на исход матчей. Большую часть времени фанаты просто не могут наслаждаться лучшей игрой своих кумиров.

Прогнозы и ставки на хоккей

Если бы можно было сократить сезон до 70-75 матчей, то по ходу чемпионата мы бы реже сталкивались с играми «бэк-ту-бэк», результаты которых часто являются предсказуемыми из-за накопленной усталости определенной команды.

Например, нередко бывает, что команда играет дома в субботу в 19:00, затем — после матча — отправляется в аэропорт, приземляется в другом городе в 2 или 3 часа ночи в воскресенье, а уже в 17:00 или 18:00 того же вечера снова выходит на лед без должного отдыха.

Качество хоккея стало бы значительно выше, если бы НХЛ практически полностью отказалась от нескольких матчей подряд в упомянутом формате, связанных с переездами.

3. Продолжать поощрять мастерство и результативность

Остон Мэттьюс nhl.com

Надо отдать должное НХЛ: в последние годы лига неплохо способствовала росту результативности.

К счастью, им удалось этого добиться без раздувания возможностей в рамках игры в большинстве, как это было в сезоне 2005/06 с введением новых стандартов судейства.

Но я считаю, что оптимальный уровень результативности для НХЛ — это ~6,5/6,6 гола за игру. В последние сезоны данный показатель поднялся примерно до 6,2, так как впервые за долгое время форварды начали переигрывать вратарей, хотя им еще есть куда расти.

Попытки Остона Мэттьюса выбить 50 голов в 50 матчах — это интересно и полезно для хоккея. То же самое можно сказать об игроках, приближающихся к 70 голам за сезон, или о Конноре Макдэвиде, который стабильно преодолевает отметку в 150 очков.

А чем больше забрасывается шайб, тем чаще меняется промежуточный лидер матча, что естественным образом повышает интерес к игре на постоянной основе. Больше голов приводит к меньшему количеству серий буллитов, что, как уже упоминалось, является чистой победой.

Защита от возвращения в эпоху «мертвых шайб» должна быть приоритетом в каждом сезоне. Прошу прощения, сторонники вратарей.

На мой взгляд, это самые очевидные и простые механизмы улучшения регулярного сезона. В последние годы мы все чаще наблюдаем за тем, как другие лиги стремятся совершенствовать собственный продукт: сокращение времени игр в MLB — еще один свежий пример.

НХЛ уже много лет не вводила новшества в некоторых из этих областей, и я полагаю, что именно в этом кроется причина усталости болельщиков во многих аспектах. Сделать регулярный сезон более значимым, повысив ценность отдельных матчей и обеспечив продукт дополнительным уровнем зрелищности, не так уж и сложно.