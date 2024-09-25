НХЛ: игроки, которые зададут тон на следующем дедлайне обменов

Межсезонье в НХЛ — это время, когда команды укрепляют свои составы за счет подписаний и обменов. Иногда это делается с расчетом на долгосрочную перспективу, но чаще игрок становится временной опцией, чья судьба предрешена: в следующий дедлайн он наденет форму другого клуба.

Возьмем, к примеру, Джейсона Цукера в прошлом сезоне. После четырех сезонов в «Питтсбурге» он заключил однолетний контракт на приличную сумму с «Аризоной». «Койотис» знали, что 32-летний ветеран внесет значимый вклад в игру команды. Сам Цукер понимал, что его статус ветерана и предстоящая свобода в выборе клуба делают его кандидатом на обмен к дедлайну. Так и произошло: «Аризона» обменяла его в «Нэшвилл», которому Цукер помог пробиться в плей-офф.

Ниже представлены 10 игроков, которые подписали контракты или были приобретены в межсезонье 2024 года и которые, вероятно, окажутся в центре внимания на дедлайне 2025-го — кто-то осознанно, а кто-то — ввиду изменившихся обстоятельств.

Коди Сеси, защитник, «Сан-Хосе»

Сумма под потолком зарплат: $3,25 млн

Когда «Ойлерз» обменяли Сеси, казалось, что сделка необходима для освобождения зарплатной ведомости на фоне предложений «Сент-Луиса» по Филипу Бробергу и Дилану Холлоуэю. Финансовая разгрузка в виде $3,25 млн действительно обеспечила «Эдмонтону» некоторую маневренность, хотя в действительности сделка не подразумевала соответствие каким-либо контрактным предложениям. Вместо этого генеральный менеджер Стэн Боумен просто пытался омолодить состав за счет подписания 24-летнего Тая Эмберсона из «Шаркс» в рамках обмена на Сеси.

Хотя генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир назвал его «человеком с высоким уровнем профессионализма», в декабре Сеси стукнет 31. Коди готов обеспечить столь необходимое присутствие опыта на синей линии, а Грир вместе с тем Грир убежден, что Сеси улучшит игру в меньшинстве. У защитника остается всего год по контракту, в связи с чем он стал очевидным кандидатом на переезд в коллектив, который все еще собирает активы в рамках перестройки.

В течение трех сезонов в «Ойлерз» Сеси проводил на льду более 20 минут за игру в среднем, редко покидая основной состав в роли оборонительного защитника. В регулярном чемпионате он оставался игроком, который никогда не был настолько плох, как утверждали критики, но и никогда не был так хорош, как говорили в команде. Правда, в плей-офф скептицизм болельщиков был оправдан: Сеси и Дарнелл Нерс показали катастрофические 33,8% ожидаемых голов при игре 5 на 5.

Энтони Манта, нападающий, «Калгари»

Сумма под потолком зарплат: $3,5 млн

Энтони предстоит восстановить свою репутацию. Его четыре сезона в «Вашингтоне» оказались провальными после успешного начала карьеры в «Детройте». На дедлайне 2024 года Манта был обменян в «Вегас». В составе этих двух клубов форвард набрал вроде бы неплохие 23+21 в 74 матчах. Однако нападающий так и не появился на льду ни в одной из последних четырех встреч в рамках первого раунда плей-офф, когда «Найтс» уступили «Далласу».

В межсезонье Манта нашел новый клуб, подписав однолетний контракт с «Флэймз» на сумму в $3,5 млн. «Калгари» нуждается в усилении атаки, а Энтони нужна возможность играть в коллективе, в котором он смог бы создавать моменты и набирать очки. Генеральный менеджер Крейг Конрой отметил, что Энтони будет предоставлено время в большинстве. Аналитики прогнозируют, что игрок отправится в одно звено к Джонатану Юбердо, вспоминая тех, чьи статистические показатели также нуждаются в улучшении.

Учитывая его возраст (30 лет) и текущее состояние команды, перед нами возникает классический сценарий «раскрутить и продать». Правда, возможен он лишь в том случае, если Манта проявит себя должным образом. Какая-нибудь команда захочет получить его хотя бы из-за комплекции (рост 195 см) и броска. «Вегас», к примеру, так и сделал. Остается надеяться, что на этот раз Манта не окажется «за бортом» во время плей-офф.

Алек Мартинес, защитник, «Чикаго»

Сумма под потолком зарплат: $4 млн

Мартинес пополнил список игроков, покинувших «Вегас» после того, как команда либо усилила свой состав, либо решила, что возраст игроков уже не соответствует всем требованиям. Как только 27-летний Ноа Ханифин заключил долгосрочный контракт, 37-летнему Мартинесу пришлось покинуть Неваду и присоединиться к «Чикаго».

Алек Мартинес nhl.com

Мартинес отработал трехлетний контракт на сумму $15,75 млн, а «Блэкхокс» подписали его на один год с потолком в $4 млн. Это отличный вариант для всех: Мартинес получит много игрового времени, параллельно обучая молодых защитников «Чикаго», а генеральный менеджер Кайл Дэвидсон сможет предложить ценного ветерана на дедлайне обменов.

Мартинес — это физически крепкий защитник с опытом 131 игры в плей-офф и тремя Кубками Стэнли. Он как магнит для генеральных менеджеров в период дедлайна.

Каапо Кахконен, вратарь, «Виннипег»

Сумма под потолком зарплат: $1 млн

28-летний Каапо стал решением вратарской проблемы «Нью-Джерси», который приобрел его у «Сан-Хосе» в конце сезона. В шести играх за команду с не самой крепкой обороной вратарь продемонстрировал солидные 92,3% отраженных бросков и коэффициент надежности 2,51.

На текущий же момент Кахконен оказался в любопытной ситуации, поскольку в составе «Джетс» основным вратарем является Коннор Хеллебайк. В новом сезоне выступления «Виннипега» вновь будут сопровождаться высоким уровнем игры в обороне. Так, достаточно просто взглянуть на статистику Лорана Броссуа за прошлый сезон (92,7% отраженных бросков, коэффициент 2,00), чтобы понять, как это может помочь резервному вратарю.

Однако в «Виннипег» также вернулся Эрик Комри, заключивший двухлетний контракт. Кто-то из них останется, а кто-то, скорее всего, отправится в АХЛ, чтобы стать наставником лучшего проспекта Томаса Милича.

Каапо занимает $1 млн под потолком зарплат. Прошлый сезон стал для него вторым за всю карьеру, когда он был обменян в дедлайн: в 2022 году «Шаркс» приобрели его у «Миннесоты». Если представится подходящая ситуация, финский вратарь сможет собрать хет-трик из обменов в дедлайн.

Робби Фаббри, нападающий, «Анахайм»

Сумма под потолком зарплат: $4 млн

В минувшем чемпионате 28-летний Фаббри забил 18 голов и сделал 14 передач за «Детройт» в рамках пятого сезона в составе команды из Мичигана. Это был его лучший результат по голам со времен дебюта. 68 сыгранных матчей — это наиболее продолжительный его отрезок с сезона 2019/20. Тем не менее у генерального менеджера Стива Айзермана были другие приоритеты — переподписание Патрика Кейна и подписание Владимира Тарасенко, в результате чего Фаббри отправился в «Анахайм».

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У него заканчивается последний год по контракту, а сумма отступных составляет $4 млн. У Фаббри будет возможность поиграть с талантливыми молодыми форвардами «Дакс», однако в январе ему исполнится 29, и вряд ли он впишется в долгосрочные планы калифорнийского клуба.

В результате сделки генеральный директор Пэт Вербик получил выбор в четвертом раунде, игрока, которого можно обменять на вратаря одного из фарм-клубов, а также немного места под потолком зарплат. Фаббри может укрепить третье или четвертое звено какой-нибудь команды, а «Дакс» могут пойти на сохранение части его зарплаты, если того потребует ситуация.

Каапо Какко, нападающий, «Рейнджерс»

Сумма под потолком зарплат: $2,4 млн

Еще один сезон, еще один шанс для Какко оправдать возложенные на него большие надежды, связанные со вторым общим выбором на драфте НХЛ 2019 года.

Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри заявил, что травма Какко в прошлом сезоне стала причиной его скромных 19 очков в 61 матче. Главный тренер Питер Лавиолетт сказал, что Какко получит возможность «взять под контроль то, к чему стремится».

Каапо Какко nhl.com

В июне прошлого года 23-летний Какко подписал однолетний контракт на сумму в $2,4 млн. Летом он станет ограниченно свободным агентом. Его имя уже около года фигурирует в новостях о возможных обменах, хотя «Рейнджерс» не торопятся его отпускать. Вместо этого ньюйоркцы предпочли дать ему еще один шанс, надеясь, что он раскроется так же, как это произошло с Алекси Лафреньером.

Если этого не произойдет... ну, потенциал остается потенциалом, и какая-то команда наверняка захочет попробовать раскрыть Какко. А $2,4 млн под потолком зарплат — это $2,4 млн, и «Рейнджерс» никогда не стеснялись проявлять активность на дедлайне.

Брайан Дюмулин, защитник, «Анахайм»

Сумма под потолком зарплат: $3,15 млн

Дюмулин — это классический для дедлайна защитник: физически крепкий, с опытом, «чемпионскими перстнями» (два Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга») и истекающим контрактом с приемлемой суммой отступных в размере $3,15 млн.

В 2023 году Брайан подписал контракт с «Сиэтлом», а в прошлом сезоне провел 80 матчей с 17 минутами среднего времени на льду, что на три минуты меньше, чем в его лучшие годы в «Питтсбурге». Его связки с Джастином Шульцем и Адамом Ларссоном обеспечивали более 53% в статистике ожидаемых голов при игре 5 на 5. Тем не менее Дюмулин попросил «Кракен» об обмене, как писали в СМИ, желательно — в команду на Восточном побережье. Однако его отправили южнее и западнее — в «Анахайм».

Уже один этот факт намекает на то, что Дюмулин проведет в составе «Дакс» лишь какое-то время. Брайан — именно тот защитник, которого захочет подписать любой кубковый претендент, возможно, это будет какой-нибудь клуб с Востока.

Радек Факса, нападающий, «Сент-Луис»

Сумма под потолком зарплат: $3,25 млн

Этим летом Факса казался закономерным кандидатом на обмен. В свои 30 форварду оставался последний год по контракту, а «Далласу» требовалось освободить как можно больше места под потолком зарплат.

«Блюз» же искали центрфорварда для нижних звеньев ввиду обмена Кевина Хейза и восстановления Оскара Сундквиста после травмы крестов. Факса подходил как по роли, так и по стилю игры «Сент-Луиса»: он привносит в состав антропометрию (рост 191 см) и физическую мощь.

На протяжении трех последних сезонов в «Далласе» игровое время Радека сокращалось, хотя он по-прежнему демонстрировал свой привычный уровень: блокировал броски, выигрывал вбрасывания и периодически набирал очки (19 в 74 играх). На его счету 79 матчей в плей-офф, все — в составе «Старз».

Если «Блюз» ближе к дедлайну будут претендовать на кубковый раунд, то, вероятно, оставят такого игрока у себя. Если нет, он станет идеальным кандидатом для усиления третьего или четвертого звена любой команды-участницы плей-офф, если она потянет его оклад в размере $3,25 млн. Учитывая, что «Блюз» приобрели его за «будущие активы», любой вариант станет плюсом.

Мартин Нечас, нападающий, «Каролина»

Сумма под потолком зарплат: $6,5 млн

Слухи о возможном обмене Нечаса витали в Лас-Вегасе во время драфта. Игрок приближался к статусу ограниченно свободного агента после не самого успешного сезона, в котором он набрал всего 53 очка, что заметно отличается от показателя в 71 очко годом ранее. Ходили слухи о том, что «Харрикейнз» могут обменять его ради решения других задач в составе, а не ради продления. Также поговаривали, что Нечас мог бы быть обменян, если бы не отказался подписывать контракт с некоторыми командами.

Мартин Нечас nhl.com

В итоге Нечас заключил двухлетнее соглашение с «Каролиной» на сумму в $13 млн. Сейчас нападающему 25, но при столь огромном таланте он не отличается стабильностью. За свою карьеру Мартин набрал 243 очка в 362 матчах, включая 30 очков в 59 играх плей-офф.

Спрос на него в дедлайн может заметно повыситься на фоне зарплаты в $6,5 млн и еще одного года по контракту. Но когда генеральный менеджер Эрик Тулски его подписывал, он отметил, что Нечас «сыграет ключевую роль в продолжении успеха франшизы». Посмотрим.

Джейкоб Чикран, защитник, «Вашингтон»

Сумма под потолком зарплат: $4,6 млн

Что за дедлайн НХЛ без упоминания Джейкоба Чикрана? «Кэпиталз» приобрели его у «Оттавы» в обмен на защитника Ника Дженсена и выбор в третьем раунде драфта 1 июля. Эта сделка соответствует стремлению «Вашингтона» усилить атакующую мощь своей синей линии.

В прошлом сезоне 26-летний Чикран набрал 41 очко в 82 играх в составе «Сенаторз». За два года в Оттаве — после обмена из «Аризоны» — он провел всего 94 матча. Канадцы предпочитали пойти на обмен, нежели продлевать контракт. Теперь с той же ситуацией столкнулись «Кэпиталз», поскольку следующим летом Джейкоб станет неограниченно свободным агентом.

Такой атакующий защитник всегда будет востребован, а его зарплата в размере $4,6 млн выглядит вполне приемлемой. У Чикрана есть запрет на переход в 10 команд, что может осложнить ситуацию. Но если новый генеральный менеджер «Кэпиталз» Крис Патрик решит, что Джейкоб — это «однолетняя сделка», слухи о его обмене снова станут традицией дедлайна.