НХЛ: 25 наиболее ярких личностей сезона 2024/25

Текущее межсезонье запомнится тем, что на момент 1 июля клубы НХЛ потратили свыше $1,12 млрд на сделки со свободными агентами, а в августе состоялось практически столько же значимых обменов, сколько ожидалось в разгар недели драфта.

По ходу межсезонья появлялось все больше предложений о подписании, а в одном из заключенных контрактов фигурировала девятизначная сумма. Восемь новых главных тренеров приступили к своей работе, в то время как в структуре клубов появились четыре новых генеральных менеджера. Вместе с тем была продана «Аризона»: новая франшиза переехала в Юту.

После такого насыщенного межсезонья логично предположить, что сезон 2024/25 начнется с наплыва интересных сюжетов.

Ниже представлены 25 игроков, наставников и руководителей, за которыми крайне любопытно стоит понаблюдать в новой кампании.

1. Александр Овечкин, нападающий, «Вашингтон»

Если Овечкину удастся превзойти казавшийся недосягаемым рекорд Уэйна Гретцки, это станет событием, которое привлечет внимание не только хоккейного сообщества. Форвард «Кэпс» начнет сезон с отставанием на 41 шайбу. При этом еще большим градус интриги становится ввиду того, что нет полной уверенности в том, что Алекс достигнет этого результата, хотя в прайме такие цифры нападающий набирал к дедлайну обменов.

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Недавно капитан «Вашингтона» отпраздновал свое 39-летие, а в середине прошлого сезона пережил один из самых слабых отрезков в своей карьере. Это заставило задуматься о том, не приближается ли момент, когда возраст начнет сказываться на его игре.

2. Коннор Макдэвид, нападающий, «Эдмонтон»

После столь редкого явления, подразумевающего завоевание титула MVP плей-офф без победы в Кубке Стэнли, лучшего игрока НХЛ ждет новая миссия. Коннор имеет четкое понимание того, что его «Эдмонтон» — один из главных претендентов на чемпионство, и каждый день предстоящего сезона будет направлен на достижение этой цели.

Коннор Макдэвид nhl.com

По ходу кампании его ожидают важные моменты, включая дебют за сборную Канады на турнире Четырех наций в феврале и достижение отметки в 1000 очков, до которой осталось всего 18. Летом 2025 года Макдэвиду предстоит принять важное решение по будущему контракту: на тот момент он сможет заключить с «Ойлерз» новое соглашение. Если бы этот сезон НХЛ был фильмом, Коннор сыграл бы в нем главную роль.

3. Митч Марнер, нападающий, «Торонто»

Что может быть интереснее, чем суперзвезда на пике своей карьеры, которая может оказаться на грани расставания со своей родной командой? К тому же речь в конкретной ситуации идет о «Торонто». К Марнеру будет приковано особое внимание, ведь для него это будет последний год по контракту: в июле 2025-го Митч может стать неограниченно свободным агентом.

В роли одного из ключевых игроков «Торонто» 27-летний форвард находится всего в двух очках от седьмого места в списке бомбардиров клуба — ставки здесь высоки для обеих сторон. У Марнера будет множество возможностей подтвердить репутацию одного из лучших атакующих игроков, как в составе «Лифс», так и в форме сборной Канады на турнире Четырех наций.

4. Стивен Стэмкос, нападающий, «Нэшвилл»

Сердце и душа «Тампы» теперь выступает за «Нэшвилл», поскольку ранее — перед выходом на рынок свободных агентов — Стивен не сумел достичь договоренности о новом контракте с «Лайтнинг». Вполне естественно полагать, что подобное развитие событий оставило неприятный осадок у гордого спортсмена, который открыто говорил о том, как тяжело было покидать клуб.

В новом сезоне Стэмкос будет представлять команду, которая совершила несколько смелых шагов, подписав Брэди Шея и Джонатана Маршессо на фоне сравнительно успешной последней кампании. После трех подряд сезонов со средним показателем в более чем одно очко за игру от Стэмкоса в Теннесси будут ожидать высокую результативность. В цикле решений, которые привели в Стивена в «Нэшвилл», все стороны пошли на определенный риск. Последствия этих решений мы начнем оценивать с начала сезона.

5. Игорь Шестеркин, вратарь, «Рейнджерс»

Шестеркин не только является опорой «Рейнджерс», которые имеют реальные шансы на Кубок Стэнли, но и стремится поставить точку в своей борьбе за то, чтобы стать самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ. Можно с уверенностью сказать, что от этого контрактного сезона будет зависеть очень многое.

И хотя доподлинно невозможно спрогнозировать, как игрок одолеет неуверенность ввиду таких обстоятельств, тот факт, что Шестеркин для «Рейнджерс» остается номером один, выступая на одной из главных спортивных арен, может придать этой истории дополнительный уровень драматизма, если ньюйоркцы так не продлят с ним контракт по ходу сезона. Игорь уже давно превзошел все ожидания клуба, особенно в плей-офф. Его карьерный показатель отраженных бросков в 92,8% в кубковых матчах это еще раз подчеркивает.

6. Сидни Кросби, нападающий, «Питтсбург»

Если бы Кросби не подписал двухлетнее соглашение с «Питтсбургом» прямо перед тренировочной кампанией, то, вероятно, возглавил бы этот список. Даже с учетом того, что игровое будущее Сидни определено — во всяком случае на данный момент — предстоящий сезон станет для него во многих смыслах особенным. Форвард «Пингвинз» может установить несколько личных достижений (1600 очков и 600 голов — это вполне реальная цель), а также вернуться в борьбу за звание лучшего в составе сборной Канады, продолжая вместе с тем демонстрировать свой привычный золотой стандарт игры в том возрасте, когда многие игроки уже не способны на такое.

Сидни Кросби nhl.com

Как бы удивительно это ни звучало, но Кросби имеет возможность стать первым игроком в истории НХЛ, в активе которого будет 20 сезонов с результативностью в одно очко за игру, если его серия будет продолжена. Особый интерес вызывает и общая форма «Питтсбурга», поскольку во время подписания контракта, по которому Кросби будет выступать до 40 лет, нападающий заявил о своем желании снова побеждать. Третий сезон подряд без плей-офф Сидни — в статусе капитана «Пингвинз» — вряд ли готов вынести.

7. Микко Рантанен, нападающий, «Колорадо»

Вполне возможно, к концу этого сезона мы будем говорить о «борьбе за Рантанена». Финский нападающий близок к тому, чтобы возглавить список свободных агентов 2025 года с учетом того, как минувшим летом он не договорился о продлении с «Колорадо», несмотря на два подряд сезона со 100+ очками.

Рантанен оставался важнейшим фактором успеха «Колорадо», постоянно демонстрируя убедительные результаты в плей-офф. И если до начала регулярного сезона с ним не будет заключено новое соглашение, он начнет привлекать к себе пристальное внимание других. В условиях увеличения потолка зарплат Микко может рассчитывать на контракт в диапазоне $12,6 млн, как у его товарища по команде Натана Маккиннона.

8. Леон Драйзайтль, нападающий, «Эдмонтон»

Со вступлением в силу со следующего сезона нового контракта Драйзайтль станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ. Теперь у нападающего появится больше мотивации, чем когда-либо с учетом попыток создать условия, которые убедят Макдэвида задержаться в «Эдмонтоне» на длительный период. Контракт Леона рассчитан еще на девять сезонов ввиду того, что он принял решение не выходить на рынок свободных агентов в 2025 году.

Пожалуй, лучший способ для Дрэйзайтля убедить Макдэвида остаться в команде — это продолжать выступать на высочайшем уровне и завоевать для «Ойлерз» еще один серьезный шанс на Кубок Стэнли. Однако с новым контрактом на игрока будут возложены еще большие ожидания, поскольку его команда настроена исключительно на борьбу за трофей.

9. Джереми Свейман, вратарь, «Бостон»

Так и не переподписав соглашение с «Бостоном» перед началом предсезонки, Свейману пришлось совмещать тренировочные процессы с решением финансовых вопросов второй раз за два года. Но когда последние детали в новом долгосрочном контракте наконец-то будут улажены, на Джереми ляжет большая нагрузка, чем когда-либо прежде в составе «Бостона».

Его партер Линус Улльмарк во время межсезонья был обменян в «Оттаву», что гарантирует 25-летнему Свейману больше возможностей в роли основного голкипера команды, которая претендует на Кубок. Вместе с тем Джереми, вероятно, станет кандидатом на место в составе сборной США на турнире Четырех наций, хотя конкуренция на этой позиции будет безумной.

10. Коннор Бедард, нападающий, «Чикаго»

Кампания в статусе новичка — с 22 шайбами и 61 очком — обеспечила Бедарду «Колдер Трофи». Однако Коннор неоднократно заявлял о том, что во втором сезоне на уровне НХЛ он ждет от себя большего. С мотивацией у нападающего «Чикаго» точно все будет в порядке.

Коннор Бедард nhl.com

Дебютный год Бедарда значительно осложнил тот факт, что ему пришлось выступать за команду, которая едва ли могла конкурировать на равных с кем-то кроме явных аутсайдеров. Однако в межсезонье «Чикаго» усилился за счет нескольких опытных ветеранов, надеясь улучшить ситуацию. Вместе с тем летом форвард сосредоточился на полноценных тренировках, вероятно, желая пробиться в состав сборной Канады на турнир Четырех наций. Все это указывает на серьезный успех, который может ожидать Коннора в предстоящем сезоне.

11. Крэйг Беруби, тренер, «Торонто»

Человек, известный как «Шеф», приезжает в «Торонто» с Кубком Стэнли в своем резюме и репутацией прямолинейного, бескомпромиссного тренера. Ему предстоит привнести свежий взгляд на проблему, которую не смог решить его предшественник Шелдон Киф: как лучше всего использовать первоклассных нападающих, учитывая другие слабые стороны на фоне подготовки команды к затяжной плей-офф кампании.

Несмотря на то в НХЛ Беруби известен достаточно давно, его персона еще не приковывала такое внимание, с каким он столкнется в предстоящем сезоне. Крэйга ждет сложный, возможно, даже непреодолимый, вызов, но от него будут ожидать смелых решений, а каждое его действие начнут тщательно анализировать и обсуждать.

12. Александр Барков, нападающий, «Флорида»

Считайте это проблемой, с которой хотел бы столкнуться каждый игрок лиги: Барков вышел из невероятно короткого летнего отпуска после того, как стал первым финским хоккеистом, который привел свою команду к Кубку Стэнли.

В предстоящем сезоне капитану «Флориды» предстоит помочь команде избежать спада после триумфа, что становится сложнее с учетом ухода таких игроков, как Брэндон Монтур и Оливер Экман-Ларссон, а также того факта, что многие оставшиеся хоккеисты возвращаются на лед после двух подряд сезонов с более чем сотней матчей до финальной серии включительно.

13. Томаш Гертл, нападающий, «Вегас»

Первый в карьере форварда-ветерана обмен — в «Вегас» перед мартовским дедлайном — сопровождался травмой, в связи с чем его непродолжительное пребывание в обойме «Голден Найтс» можно считать пробным. Гертл не принес особой пользы, но на то были объективные причины.

Все эти обстоятельства теряют актуальность в преддверии первого полноценного сезона Томаша в «Вегасе» — команде, которая нуждается в его результативности, учитывая, что после дедлайна Неваду покинули такие игроки, как Джонатан Маршессо и Чандлер Стивенсон. Основной состав «Вегаса» постоянно меняется, но амбиции остаются прежними. Гертлу важно стать ключевым игроком, чтобы клуб продолжал двигаться вперед.

14. Тревор Зеграс, нападающий, «Анахайм»

Талантливому форварду всего 23, но кажется, в «Анахайме» для него наступает переломный момент. После сезона, омраченного травмами, когда его имя часто всплывало в слухах об обменах, Зеграс должен либо вновь утвердить себя в роли важной фигуры перестраивающейся команды, либо рисковать тем, что эти слухи станут реальностью.

Хорошая новость заключается в том, что Зеграс, похоже, находится в отличной форме и не утратил свою уверенность. С новой прической в стиле «маллет» он будет заметен независимо от того, как сложится сезон.

15. Эрик Талски, генеральный менеджер, «Каролина»

В НХЛ еще никогда не было генерального менеджера, чьи карьерные достижения включали бы получение докторской степени в области химии и владение 27 патентами США. Но так было до тех пор, пока в июне «Каролина» не назначила Талски на место Дона Уэдделла. И хотя его нельзя назвать настоящим новобранцем — Талски неоднократно оказывал существенное влияние на принятие решений в течение 10 лет работы в структуре клуба — вполне логично будет предположить, что он привнесет в новую работу уникальный подход.

Например, неслучайно «Каролина» стала первой за последние годы командой НХЛ, которая уменьшила финансовые обязательства перед игроком за счет отложенных выплат при продлении контрактов с Сетом Джарвисом и Джейккобом Слэвиным этим летом. Талски вступает в должность генерального менеджера в переломный для «Харрикейнз»момент. Одна из самых успешных в регулярных сезонах команд рассталась с несколькими ключевыми хоккеистами.

16. Элиас Петтерссон, нападающий, «Ванкувер»

Нападающий «Ванкувера» не только провалил заключительный этап прошлого сезона, но и вошел в фазу пятого по величине в лиге среднегодового размера контракта в $11,6 млн. Эти два фактора будут подкреплены определенными ожиданиями уже на старте новой регулярки.

От того, как Петтерссон справится с давлением, во многом будет зависеть судьба «Ванкувера» в точки зрения еще одного шага вперед после успешного прошлого сезона, когда команда добралась до седьмого матча второго раунда. Его 34 гола и 89 очков внесли вклад в общий успех «Кэнакс», но теперь это та отправная точка, от которой Петтерссону придется отталкиваться в предстоящей кампании.

17. Линус Улльмарк, вратарь, «Оттава»

«Оттава» отчаянно нуждается в борьбе за выход в плей-офф, и Улльмарку в этом вопросе была предоставлена особая роль. Его летний переезд из Бостона обсуждался с огромным интересом. В шведском вратаре можно выделить многое — от игры и позитивного настроя до личности в целом — но его приобретение таит в себе определенные риски.

У Улльмарка остается последний сезон по контракту, а свое удачное выступление в составе «Сенаторз» он может использовать для заключения более крупного соглашения с другим клубом следующим летом. С другой стороны, если он не оправдает ожиданий, у «Оттавы», кажется, не будет надежного запасного плана.

18. Андрей Василевский, вратарь, «Тампа-Бэй»

Долгие годы «Тампа» рассматривается как претендент на Кубок, ввиду чего вполне естественно рассчитывать на то, что команда продолжит оставаться таковой из года в год. Но именно от того, как предстоящий сезон проведет Василевский, будет зависеть, так ли это на самом деле.

Андрей Василевский nhl.com

Василевский, считавшийся основной опорой «молний» в «кубковые» годы, пропустил начало прошлого сезона после операции на спине, а затем так и не смог вернуться к прежней форме: процент отраженных бросков (90,0%) оказался самым низким в карьере Андрея на уровне НХЛ. После полноценного лета без травм Василевский попытается вернуться на свой прежний уровень, но если ситуация сложится иначе, это окажет большее влияние на кубковые шансы «Лайтнинг», чем любые изменения в составе.

19. Михаил Сергачев, защитник, «Юта»

Главным событием лета для «Юты» стал неожиданный обмен Сергачева в день драфта, который давно жаждал получить роль защитника номер один и наконец-то обрел такую возможность в новой франшизе. От того, насколько эффективно он сможет справиться с этой нагрузкой, будет зависеть, каким окажется игровой продукт из Солт-Лейк Сити в этом сезоне.

Сергачев уже зарекомендовал себя в заокеанской лиге в период успешного цикла выступлений за «Тампу», где он зачастую оставался в тени Виктора Хедмана на левом фланге обороны и пережил серьезную травму — перелом ноги. Адаптация к новому городу, команде и конференции станет еще одним испытанием. В минувшем сезоне Сергачев провел всего 36 матчей с учетом плей-офф.

20. Джессика Кэмпбелл, ассистент тренера, «Сиэтл»

Кэмпбелл стала первой в истории НХЛ женщиной-ассистентом тренера благодаря повышению, которое организовал «Сиэтл» минувшим летом. Джессика будет работать в штабе Дэна Байлсмы.

Кэмпбелл предстоит выполнять практически те же обязанности, которые она в предыдущие сезоны выполняла в фарм-клубе АХЛ «Коачелла Вэлли Файрбердс», только теперь к ней будет приковано больше внимания. Джессика будет помогать молодым игрокам «Сиэтла» и работать над тактикой игры в большинстве вместе с другим ассистентом Бобом Вудсом. Тем самым она прокладывает путь, по которому со временем последуют другие.

21. Габриэль Ландескуг, нападающий, «Колорадо»

Прошло более 800 дней с того момента, как Ландескуг в последний раз вышел на лед в составе «Колорадо». Это произошло именно в ту ночь, когда он принял Кубок Стэнли от комиссара НХЛ Гэри Беттмана после победы команды в кампании 2022 года. С тех пор его карьера оказалась под серьезной угрозой из-за травмы правого колена, в результате которой форварду потребовалась операция по трансплантации хряща.

Габриэль Ландескуг nhl.com

С тех пор Ландескуг застрял в бесконечном цикле реабилитаций, однако теперь на горизонте забрезжил рассвет: ожидается, что он вернется на лед в какой-то момент этого сезона. Однако нет никакой гарантии, что его колено выдержит нагрузку на фоне интенсивности самого высокого уровня. Главным вопросом в этой ситуации остается то, в какой форме он будет находиться после столь длительного перерыва.

22. Патрик Лайне, нападающий, «Монреаль»

Когда Лайне играет раскованно и тем самым получает удовольствие, немногие хоккеисты в мире способны выступать столь же зрелищно. К сожалению, он уже давно не демонстрирует ничего подобного: в «Коламбусе» его часто преследовали травмы, а также настигла трагедия со смертью отца, в результате которой он оказался в Программе помощи игрокам НХЛ/АИНХЛ.

Летний обмен в «Монреаль», похоже, вернул Лайне бодрость духа и вдохновил на яркое продолжение карьеры. В душе Патрик является настоящим шоуменом, и шумная фанатская база «Канадиенс» примет его с распростертыми объятиями, если он начнет забивать. За Лайне болеет немало людей.

23. Пьер-Люк Дюбуа, нападающий, «Вашингтон»

Если бы Дюбуа был акцией, то инвесторы привыкли бы к его нестабильности. С одной стороны, мы говорим о центрфорварде с ростом 193 см, который действует по всему периметру и которому всего 26. С другой стороны, некогда третий номер драфта выступает уже за четвертую команду НХЛ и начинает «с чистого листа» второй раз за два сезона.

В межсезонье Пьер-Люк перешел в «Вашингтон» из «Лос-Анджелеса». Это очередная сделка из разряда «рискованных», способная в теории окупиться даже с учетом того, что контракт Дюбуа рассчитан на семь сезонов с зарплатой $8,5 млн в год. Если он наладит взаимодействие с Овечкиным, то, возможно, его карьера наконец-то обретет стабильность. Если же очередная смена команды не принесет результатов, его возможности могут исчерпаться уже совсем скоро.

24. Маклин Селебрини, нападающий, «Сан-Хосе»

Нет никаких сомнений в том, где первый номер драфта 2024 года проведет предстоящий сезон: в «Сан-Хосе» уже подтвердили, что Маклин будет играть в НХЛ и поселится в доме Джо Торнтона. Селебрини — одна из главных причин, по которым будущее «Шаркс» внезапно выглядит перспективным после нескольких лет блужданий на дне турнирной таблицы.

Маклин Селебрини nhl.com

Возможно, в этом сезоне команда и не станет более конкурентоспособной, но с первым в истории франшизы игроком под первым номером драфта в составе местные болельщики наверняка проявят больший интерес к команде.

25. Марти Уолш, исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ

Этот сезон станет не только периодом, когда Уолш выполнит свое обещание вернуть международные турниры с участием лучших игроков, включая турнир Четырех наций, но и ознаменует начало подготовки членов ассоциации к следующему этапу переговоров по коллективному соглашению.

С момента своего назначения в 2023 году Уолш продемонстрировал способность эффективно взаимодействовать с руководством НХЛ, но это предстоит доказать снова, когда начнутся официальные обсуждения нового соглашения, действующее истекает в сентябре 2026 года. Его богатый политический опыт наверняка поможет в этих переговорах, но задача перед ним ставится не из легких.