Мэттьюс, Маршессо и другие звезды, которых ждет спад в новом сезоне НХЛ

В преддверии вхождения регулярного сезона НХЛ в активную фазу нередко говорят о звездах, которых ждет прорыв, в то время как хоккеистов, рискующих потерять былую форму, зачастую упоминают не так охотно.

На этапе межсезонья НХЛ многие команды заметно обновили свои составы. Прошлая же кампания запомнилась удивительными достижениями: 69 голов Мэттьюса, 100 результативных передач Коннора Макдэвида и Никиты Кучерова, 17 нападающих с результатом в 40 голов и более, а также пятеро защитников, набиравших более одного очка за игру. Вряд ли в сезоне 2024/25 мы увидим столь выдающиеся цифры, считает автор ESPN Рэйчел Дорри.

Среди звезд, форма которых, с большой долей вероятности, пойдет на спад, можно выделить тех, у кого, по моим прогнозам, ожидается 10-процентное (или более) снижение результативности, будь то по голам или по очкам.

Основным фактором игрового регресса станет процент реализации бросков: многие игроки из списка ниже существенно превзошли свои ожидаемые показатели. И хотя некоторые из этих хоккеистов вряд ли вернутся к своим базовым (посредственным) карьерным значениям, их продуктивность, весьма вероятно, приблизится к их реальному уровню, и, как следствие, уменьшение количества голов станет более чем реальным.

Среди прочих факторов уместно выделить изменение игровых условий, состава команд или сложность матчей. Большая часть представителей рейтинга соответствует сразу некоторым критериям из перечисленных, что еще сильнее указывает на их возможный спад.

В действительности, на текущем этапе регулярного чемпионата 2024/25 игроков данного сегмента существенно больше, но в списке ниже представлены наиболее яркие личности.

Остон Мэттьюс, нападающий, «Торонто»

Остон Мэттьюс nhl.com

В сезоне 2024/25 Остон Мэттьюс, вероятно, снова продемонстрирует впечатляющие результаты, но вероятность приблизиться к показателю в 69 заброшенных шайб едва ли станет высокой. Вопрос физических кондиций для лучшего снайпера лиги по-прежнему актуален: за восемь лет в НХЛ Остон лишь дважды провел более 80 матчей за сезон.

Минувшую кампанию Мэттьюс завершил с показателем реализации бросков на 2,5 процентных пункта выше его среднего по карьере. Такую продуктивность нельзя назвать уже совсем невозможной. Однако его 51 гол в равных составах и рекорд по хет-трикам за сезон в эпоху потолка зарплат (6) стали поистине феноменальными достижениями.

Прогнозы и ставки на хоккей

В нынешнем сезоне от Мэттьюса можно ожидать около 58 голов с учетом его предполагаемого количества матчей. Если он отыграет полный сезон, то прогнозируемое число увеличится до 64. Для того чтобы побить рекорд клуба по голам за карьеру, принадлежащий Матсу Сундину, Остону будет достаточно 53 шайбы. Скорее всего, к марту 2024 года этот рекорд окажется у Мэттьюса.

Тем не менее ожидать от него 70 голов в некотором смысле неразумно. Остон — явный кандидат на спад ввиду того что его результативность, вероятно, снизится на 15%.

Сэм Райнхарт, нападающий, «Флорида»

Сэм Райнхарт nhl.com

Скорее всего, Сэм Райнхарт, закончивший прошлый сезон с показателем реализации бросков на 9 процентных пунктов выше его карьерного, столкнется с последствиями чемпионского похмелья. Это делает его подходящим кандидатом для данного рейтинга. В прошлом году Сэм установил личные рекорды по голам (57), заброшенным шайбам в большинстве (27), очкам (94) и очкам в большинстве (34), значительно перешагнув за свои прежние рамки: его предыдущий рекорд по голам остановился на цифре 33.

Завершив сезон с процентом реализации в 24,5%, при среднем за карьеру в 15,6%, Райнхарт наверняка столкнется со стагнацией. Его прогнозируемая статистика на новый сезон — 41 шайба, что подразумевает почти 30-процентное снижение. Тем не менее даже 41 гол — второй лучший результат в карьере — поставит его в один ряд с лидерами лиги.

Ключевым фактором форменного спада, помимо реализации бросков, станет падение результативности в большинстве. В прошлом сезоне его 27 голов в большинстве оказались лучшим показателем в НХЛ, однако в этом году он, скорее всего, сможет рассчитывать максимум на 18 в формате пять на четыре. Несмотря на уменьшение общего количества заброшенных шайб, Сэм, в случае отсутствия травм, будет претендовать на сезон с 80+ очками.

Джонатан Маршессо, нападающий, «Нэшвилл»

Джонатан Маршессо nhl.com

В сезоне 2024/25 Джонатана Маршессо ожидает новый вызов в лице «Нэшвилла» на фоне успешной кампании с 42 голами в «Вегасе». Обладатель Конн Смайт Трофи выдал карьерный максимум с 15,8% реализации бросков, но в текущем чемпионате его прогнозируемый показатель указывает на отметку в 33 шайбы (снижение на 25%).

В «Нэшвилле» Маршессо не станет основным игроком в большинстве, поскольку ключевые роли в формате пять на четыре отведут Филипу Форсбергу и Стивену Стэмкосу. Однако форвард по-прежнему будет играть в первых двух звеньях и останется в центре внимания защитников, особенно если окажется в связке со Стэмкосом.

С учетом того, что ранее Джонатан реализовывал моменты на 30% лучше своего среднего карьерного показателя, а также ввиду смены клуба, игровой спад кажется вполне логичным. Его статистика с 69 очками в прошлом году, вероятно, откатится до 60 в новом сезоне.

Маршессо останется важным элементом атаки «Нэшвилла», но его производительность, как ожидается, упадет на 15%.

Зак Хайман, нападающий, «Эдмонтон»

Зак Хайман nhl.com

В контексте составления подобного рейтинга Зак Хайман представляет собой опасный случай, поскольку является центральным нападающим самого смертоносного большинства за последние десятилетия. Играя рядом с лучшим атакующим игроком поколения, Зак будет продолжать набирать очки. До своего 54-голевого сезона 2023/24 его личный рекорд составлял 36 заброшенных шайб. Учитывая его текущее положение в команде, 40+ голов выглядят вполне реально. Согласно формуле прогнозирования, в стартовавшем сезоне Хайман остановится на отметке в 42 гола.

Минувшую кампанию нападающий «Ойлерз» завершил с показателем реализации бросков в 18,6%, что значительно выше его карьерных 13,7%. В «Эдмонтоне» его средние цифры находятся в пределах 15%. Это объясняется его позицией перед воротами и частотой создания моментов партнерами по звену. Если его реализация снизится до 15%, ему потребуется нанести 360 бросков, чтобы повторить прошлогодний результат по голам. Сезоном ранее этого достигли только три игрока: Натан Маккиннон, Остон Мэттьюс и Давид Пастрняк. Хайман, вероятно, останется лидером лиги по голам, забитым с близкого расстояния, но повторение предыдущего достижения (54 голов) выглядит маловероятным.

Никита Кучеров, нападающий, «Тампа-Бэй»

Никита Кучеров nhl.com

В сезоне 2024/25 Никита Кучеров вряд ли снова наберет 144 очка. Как и Коннор Макдэвид, он, скорее всего, столкнется с 20-процентным снижением результативности — до 115 очков. Несмотря на это, Кучеров останется в пятерке лучших бомбардиров лиги. Согласно подсчетам, пределом россиянина в текущем чемпионате станут 33 шайбы и 82 передачи.

Потеря Стивена Стэмкоса не пройдет бесследно. Химию, сформировавшуюся между Кучеровым, Виктором Хедманом и Стэмкосом в большинстве, будет крайне сложно наладить мгновенно даже при всем уважении к таланту Джейка Генцела. Вполне возможно, в начале сезона спецбригадам «Лайтнинг» потребуется некоторое время на адаптацию к жизни без давнего капитана.

«Тампа-Бэй» уже не так разнообразна, как во времена побед в Кубке Стэнли. Этому способствовали кадровые потери последних лет, такова цена успеха в НХЛ. Теперь команда полагается на свою первую линию. Сильнейшие оборонительные игроки соперников будут нацелены на звено Кучерова, что только усложнит ему задачу.

В прошлые сезоны соперникам было непросто подстроиться под глубину «Тампы», но сейчас Кучеров начнет регулярно встречаться с лучшими защитниками лиги. Несмотря на то что он вполне способен выйти победителем из этих дуэлей, вероятность повторить 144 очка составляет менее 15%.

Лукас Рэймонд, нападающий, «Детройт»

Лукас Рэймонд nhl.com

С новым контрактом на руках Лукас Рэймонд должен закрепиться в одном звене с Диланом Ларкиным. Однако рассчитывать на повторение 19-процентного показателя реализации бросков, при средней за карьеру в диапазоне 12,6%, едва ли приходится. Вероятнее всего, его процент реализации составит около 14%, что по-прежнему неплохо для форварда, находящегося на этапе развития. Согласно прогнозам, его результативность останется на прежнем уровне, но с уменьшением количества голов и увеличением числа ассистов.

Текущий сезон в карьере Рэймонда может стать первым с точки зрения сосредоточения на нем ведущих игроков обороны соперников. Проще говоря, Лукасу стоит быть готовым к противостоянию с более жесткими оппонентами. Играя в первом звене с Ларкиным и Алексом Дебринкэтом, Рэймонд получит больше возможностей для атак, хотя в итоге он и не станет главным снайпером этой бригады. На него ляжет ответственность за отбор шайбы, создание атак с хода и выполнение двухсторонней роли.

Чтобы повторить 31 шайбу при 14-процентной реализации, Рэймонду потребуется нанести 222 броска, что подразумевает 36-процентное увеличение активности со средним показателем в 2,7 броска за матч. Его результативность снизится до 20 с небольшим голов, в то время как количество передач увеличится до 50. Прогноз в 74 очка выглядит вполне достойным для игрока, который проводит четвертый сезон.

Трио «Ванкувер Кэнакс»

Брок Бесер nhl.com

Сезон 2023/24 для «Ванкувера», который выиграл титул чемпиона Тихоокеанского дивизиона и довел серию до семи матчей против «Эдмонтона» во втором раунде плей-офф, был по-настоящему успешным. Выбранный стиль игры позволял «Кэнакс» контролировать ход матчей, что сделало их результаты более устойчивыми по сравнению с предыдущими сезонами. Однако несколько звезд выдали результативность выше своих карьерных показателей, установив личные рекорды. И хотя серьезного форменного регресса от команды не ожидается (если Тэтчер Демко будет здоров к ноябрю), некоторые игроки, очевидно, не смогут повторить персональные прошлогодние достижения.

Брок Бесер забросил 40 шайб и блистал в плей-офф до того, пока не выбыл из строя из-за тромба. Сейчас все указывает на то, что Бесер полностью здоров. И это является отличной новостью. В прошлом сезоне он реализовал 19,3% своих бросков, что почти на шесть процентных пунктов выше его среднего карьерного показателя в 13,8%. Учитывая, что он, вероятнее всего, будет играть с Джей-Ти Миллером, ему придется часто противостоять лучшим парам защитников соперников. Вычислительная модель указывает на то, что количество голов Брока снизится до 30 с небольшим, что будет вполне достойным результатом для игрока первой шестерки, зарабатывающего $6,65 млн.

Количество очков Куинна Хьюза, вероятно, уменьшится на 10% и составит около 80, однако его статус первоклассного защитника НХЛ от этого не пошатнется. Хьюз продолжит доминировать на синей линии и задавать темп на льду, играя по 27 минут за матч. Несмотря на то что результативность Куинна может снизиться, его оборонительные действия останутся на высоком уровне, следовательно, он по-прежнему будет одним из самых ценных защитников лиги.

Дискуссии вокруг Нильса Хегландера в соцсетях «Кэнакс» на протяжении последних сезонов оставались весьма оживленными. После неожиданно успешного дебютного года молодой швед с трудом находил постоянное место в составе. В прошлом сезоне его процент реализации вырос до 20%, что позволило ему забить 24 гола. С такими результатами Хегландер заслужил более значимую роль. В стартовавшем чемпионате Нильс вряд ли сможет повторить этот результат, но он уже доказал способность приносить пользу на уровне НХЛ. С учетом подписаний Даниела Спронга и Джейка Дебраска возможности Хегландера могут сократиться. Согласно прогнозу, швед забросит около 20 шайб, если сохранит место во втором звене. Если его роль уменьшится, это число снизится до 15.