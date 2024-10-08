НХЛ 2024/25: Лафреньер, Селебрини и другие восходящие звезды лиги

Стартовавший сезон Национальной хоккейной лиги может стать ареной для взлета молодых игроков, готовых взять на себя роль лидеров и изменить общепринятое соотношение сил.

В прошлом сезоне Лукас Рэймонд продемонстрировал потенциал игрока, способного выйти на новый уровень, пишет автор ESPN Грег Вышински.

В сезоне 2021/22 вингер «Детройта» выдал сильный дебют, но затем его результативность снизилась. К прошлому сезону он подошел с ярко выраженной готовностью проявить себя, чему способствовало улучшение качества игры партнеров по звену. И ему это удалось: 31 шайба и 72 очка, ставшие одной из причин продления контракта на восемь лет общей стоимостью $64,6 млн.

В новом сезоне появилось еще больше игроков, которые обладают схожими качествами. Среди них есть известные имена, оказавшиеся в более выгодной среде; новички, которые подают большие надежды; и те, кто может стать новым Лукасом Рэймондом, пройдя путь от перспективного молодого таланта до звезды НХЛ.

Ниже представлены 36 хоккеистов, которые могут стать открытием сезона 2024/25. Для удобства все они были разделены на категории.

Категория 1: Новая обстановка

Эти игроки сменили команды, благодаря чему получили шанс упрочить собственный статус на фоне новой обстановки.

Виктор Арвидссон, левый нападающий, и Джефф Скиннер, левый нападающий, «Эдмонтон»

За многие годы в НХЛ оба игрока успели значительно повысить свою репутацию. Но никогда раньше у них не было возможности набирать очки, играя с одним из лучших нападающих мира — центром «Ойлерз» Леоном Драйзайтлем. С учетом того, что Райан Нюджент-Хопкинс и Зак Хайман прочно закрепились в звене с Коннором Макдэвидом, Арвидссон и Скиннер могут оказаться на флангах в бригаде Леона.

Если Арвидссон останется здоровым, то сможет побить свой карьерный рекорд в 61 очко, появляясь на льду с Драйзайтлем. В сезоне 2022/23 Скиннер набрал 82 очка, но затем его результативность рухнула до 46 в составе «Баффало». Взаимодействие с немцем может снова поднять его статистику.

Тайлер Бертуцци, левый нападающий, и Теуво Теравайнен, левый нападающий, «Чикаго»

В межсезонье «Чикаго» подписал двух опытных вингеров, которые могут оказаться в одном звене с обладателем Колдер Трофи Коннором Бедардом. На предсезонке они уже взаимодействовали с этим феноменом: такое сочетание кажется наиболее логичным для тренера Люка Ричардсона.

Бертуцци — отличный ассистент, который уже играл с топовыми хоккеистами, а его жесткий стиль делает команду более разносторонней. Теравайнен начал карьеру в «Чикаго», где выиграл Кубок Стэнли в 2015 году. Он умело создает моменты и может вернуться к отметке в 60 очков, пока Бедард превращается в суперзвезду.

Филип Броберг, защитник, и Дилан Холлоуэй, левый нападающий, «Сент-Луис»

В межсезонье Броберг и Холлоуэй приняли предложение «Сент-Луиса», в то время как «Ойлерз» не стали настаивать на обратном. Оба игрока могут оказать значительное влияние в своем первом сезоне за «Блюз».

Броберг, которому 23, провел всего 81 матч в рамках регулярного чемпионата, но вместе с тем неплохо проявил себя в 10 встречах на уровне плей-офф за «Эдмонтон» в прошлом сезоне (15:48 минут на льду за игру). «Сент-Луис» возлагает на него большие надежды: генеральный менеджер Даг Армстронг считает, что он может построить успешную многолетнюю карьеру в клубе. Скорее всего, новый сезон Броберг начнет в паре с ветераном Джастином Фолком. В будущем он может стать партнером Колтона Парайко.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Холлоуэй отличается скоростью и упорством, что делает его идеальным форвардом для современной НХЛ. В предсезонке он играл с Радеком Факсой, который перешел в «Блюз» из «Далласа» и теперь может многому научить молодого игрока. За два сезона в НХЛ Холлоуэй пока не набрал даже 10 очков, но в первом сезоне за «Сент-Луис» он может удвоить личный карьерный результат.

Энтони Манта, правый нападающий, «Калгари»

Энтони Манта nhl.com

Это, скорее, возможность для «перезапуска». Первый прорыв Манты произошел в сезоне 2018/19, когда он забил 25 голов в 67 матчах за «Детройт». С тех пор и сам игрок, и клубы, в которых он выступал, пытаются вернуть ту форму. Его акции достигли критического минимума в плей-офф прошлого сезона, когда его не включили в состав на матч «Вегаса».

Теперь Энтони прибыл в «Калгари», где будет играть с Джонатаном Юбердо, который также пытается изменить свою судьбу. Это может стать выгодным статистическим сотрудничеством.

Джей Джей Мозер, защитник, «Тампа-Бэй»

Последние три сезона 24-летний защитник провел в составе «Аризоны», но до старта новой кампании был обменян в «Тампу» в рамках громкого перехода Михаила Сергачева. Вероятно, Мозер начнет чемпионат в паре с Виктором Хедманом, что будет отличной возможностью для защитника с таким потенциалом.

Райли Смит, правый нападающий, «Рейнджерс»

Для Смита это будет 14-й сезон в НХЛ, причем шесть из них он провел в составе «Вегаса» в статусе оригинального «Голден Найтс». С момента ухода из «Вегаса» ему по-прежнему везло с партнерами: в прошлом сезоне он играл с Евгением Малкиным в «Питтсбурге», а теперь его обменяли в «Рейнджерс», где он, вероятно, станет новым правым нападающим в звене с Крисом Крайдером и Микой Зибанежадом.

«Их достижения говорят сами за себя», — сказал Смит. «Я постараюсь сделать все, чтобы дополнить их игру.»

Категория 2: Новые партнеры по звену

Эти игроки могут значительно улучшить свои показатели благодаря новым партнерам по звену.

Куинтон Байфилд, центрфорвард, «Лос-Анджелес»

Сезон 2023/24 Байфилд провел идеально, набрав 20 голов и 55 очков в 80 матчах, выступая при этом в качестве вингера. Теперь второй номер драфта 2020 года вернется на свою естественную позицию центрфорварда во втором звене «Кингз». Его отправили в бригаду к опытному нападающему Кевину Фиале (29 голов, 73 очка) и новому свободному агенту Уоррену Фогелю, который многому научился, играя с динамичными центрфорвардами в «Эдмонтоне».

В прошлом сезоне Байфилд продемонстрировал способность выдавать хороший результат на уровне НХЛ. Теперь ему предстоит доказать, что он может делать то же самое на позиции центрфорварда.

Лео Карлссон, центрфорвард, «Анахайм»

В сезоне 2023/24 «Анахайм» решил плавно интегрировать 19-летнего новичка Карлссона в состав. Парень провел 55 матчей и набрал 29 очков. В своем втором сезоне Карлссон, вероятно, получит больше игрового времени и новых партнеров по звену — ветерана Алекса Киллорна и новичка Каттера Готье, который был приобретен у «Филадельфии» в прошлом сезоне.

Карлссон оказывал влияние, которое выходило за рамки статистики. Это обновленное звено может стать ключевым для «Анахайма».

Джейми Драйсдейл, защитник, «Филадельфия»

Слова «если он попадет в состав» могут стать постоянными в разговорах о потенциале Драйсдейла. Его последний полноценный сезон, в котором он провел более 35 матчей, пришелся на 2021-22 годы, когда он набрал 32 очка за «Анахайм». В первом полноценном сезоне за «Филадельфию» после обмена годом ранее Драйсдейлу предстоит поработать в паре с Ником Силером, с которым он уже провел некоторое время в кампании 2023/24.

Силер будет отвечать за оборону, что обеспечит Драйсдейлу свободу для реализации своих атакующих возможностей, на которые рассчитывают уже несколько лет.

Уайатт Джонстон, центрфорвард, «Даллас»

Долгое время звено Джо Павелски, Руупе Хинца и Джейсона Робертсона считалось одним из лучших в НХЛ. После завершения карьеры Павелски на его место претендует 21-летний Джонстон.

Если кто-то в «Далласе» способен занять эту позицию и даже вывести команду на новый уровень, то это именно Джонстон, и не только потому, что он провел два года, проживая в семье Павелски.

Джонстон, родом из Торонто, набрал 106 очков в 164 играх в карьере, а в прошлом сезоне отметился 32 голами и 33 передачами. В короткой серии матчей в прошлом году это звено продемонстрировало фантастические результаты: 4,93 забитых гола и 0,51 пропущенных на 60 минут. Это будет занятно.

Нико Миккола, защитник, «Флорида»

Нико Миккола nhl.com

Миккола стал любимцем болельщиков «Флориды» во время чемпионского похода команды — как за свой скромный юмор во время интервью, так и за неожиданные голы в финале Кубка Стэнли. В прошлом сезоне он потерял своего основного партнера по защите Брэндона Монтура, который покинул команду в качестве свободного агента и перешел в «Сиэтл». То же самое относится и к Дмитрию Куликову, который играл с Оливером Экман-Ларссоном до подписания вторым контракта с «Торонто».

«Флорида» может попытаться объединить Микколу с Куликовым, но помимо этого возможен вариант с бывшим игроком «Коламбуса» Адамом Боквистом, который заключил соглашение с «Пантерз» на один год. Независимо от того, с кем будет играть 194-сантиметровый Миккола, он должен получить больше времени и внимания в своем шестом сезоне в НХЛ.

Томас Новак, центрфорвард, «Нэшвилл»

Новак провел второй подряд результативный сезон за «Нэшвилл». Но при всем уважении к таким партнерам по звену, как Люк Евангелиста и Юусо Парсинен, они оба далеки от Стэмкоса, с которым Новак, вероятнее всего, будет играть в этом сезоне после того, как Стивен подписал контракт с «Предаторз» в качестве свободного агента. Стэмкос по-прежнему остается элитным плеймейкером, и Новак должен побить свой личный рекорд по голам (18).

В его звене также может появиться еще одно крупное приобретение в статусе свободного агента — Джонатан Маршессо. Интересно, сколько благодарственных писем Новак уже отправил генеральному менеджеру Барри Троцу за это лето?

Категория 3: От молодого таланта к суперзвезде

Вы наверняка уже знаете эти имена. Готовьтесь слышать их намного чаще.

Адам Фантилли, центрфорвард, «Коламбус»

В прошлом сезоне 19-летний новичок Фантилли набрал 27 очков в 49 матчах за «Коламбус», проводя на льду в среднем чуть меньше 16 минут за игру. В среднем Адам совершал 8,4 броска за 60 минут — впечатляющий показатель для новичка (для сравнения: Джек Айкел в 19 лет предпринимал девять бросковых попыток за 60 минут в составе «Баффало»).

В этом сезоне Фантилли должен получить больше игрового времени. Если ему начнут доверять в большинстве, где он набрал всего три очка в прошлом сезоне, это может стать настоящим прорывом для третьего номера драфта 2023 года.

Люк Хьюз, защитник, «Нью-Джерси»

Тот факт, что Хьюз стал финалистом Колдер Трофи, говорит о его атакующих способностях. Он набрал 47 очков в 82 матчах, разделив первое место среди защитников-новичков с Броком Фабером из «Миннесоты». Этого было достаточно, чтобы голосовавшие закрыли глаза на проблемы в обороне, которые сопровождали Хьюза в его дебютном сезоне в НХЛ.

Справедливости ради стоит отметить, что Хьюзу доверили столь важную роль в обороне «Девилз» из-за травм таких игроков, как Дуги Хэмилтон. Для молодого талантливого защитника это был опыт из разряда «сразу в бой». Теперь «Девилз» предстоит оценить, пойдет ли это ему на пользу в долгосрочной перспективе, поскольку сезон он начнет после восстановления от травмы плеча.

Петр Кочетков, вратарь, «Каролина»

Петр Кочетков nhl.com

В прошлом сезоне Кочетков провел 42 встречи за «Каролину», в то время как Фредерик Андерсен сыграл всего в 16 матчах из-за травмы. Андерсену на этой неделе исполнится 35 лет, Антти Раанта играет в Европе. Несмотря на то что Спенсер Мартин также вправе рассчитывать на игровое время, велика вероятность, что Кочетков станет основным вратарем «Каролины» к концу сезона — это то, чего давно следовало ожидать.

Алекси Лафреньер, левый нападающий, «Рейнджерс»

Прошлый сезон стал доказательством концепции «Рейнджерс», которые терпеливо ждали, пока Лафреньер дорастет до надежного снайпера НХЛ. Их терпение окупилось: Лафреньер набрал 28 голов и 57 очков.

Ключом к успеху Алекси стал резкий рост количества бросков. Получив на две минуты больше игрового времени в среднем за матч, Лафреньер увеличил число попыток на 161, а количество бросков в створ — на 82. Для нового мощного прорыва ему, вероятно, понадобится больше очков в большинстве (в прошлом сезоне их было всего 6).

Коул Перфетти, центрфорвард, «Виннипег»

22-летний Перфетти недавно подписал двухлетний контракт на сумму $6,5 млн с «Виннипегом», положив конец кратковременному переговорному застою. Это означает, что теперь ему предстоит доказывать свою полезность ради более длительного соглашения.

Его третий сезон в НХЛ стал лучшим с точки зрения статистики (19 голов, 38 очков в 71 игре), несмотря на ограниченное игровое время в начале и резкий спад во второй половине чемпионата, когда он набрал всего одну передачу в 20 матчах. В новой кампании эти цифры должны вырасти, особенно если он будет играть с Николаем Элерсом.

Джейк Сэндерсон, защитник, «Оттава»

22-летний защитник развил свой удачный дебютный сезон 2022/23, установив новые личные рекорды по голам (10) и очкам (38), при этом его игровое время увеличилось до 23:13 за матч. Количество его бросков выросло на 76 по сравнению с предыдущим сезоном.

Сэндерсон уже заявлял о том, что планирует бросать еще чаще, вдохновляясь такими игроками, как Роман Йоси, которые известны своими голами с синей линии. Один из лучших молодых защитников НХЛ готов выйти на первый план.

Юрай Слафковский, левый нападающий, «Монреаль»

Юрай Слафковский nhl.com

Если бы проводился предсезонный опрос о самом вероятном игроке, который совершит прорыв, Слафковский, вероятно, в этом рейтинге занял бы первое место.

Первый номер драфта 2022 года завершил прошлый сезон с 19 очками в последних 19 матчах, наконец-то найдя свою атакующую игру после посредственного дебюта. Причина, по которой, как многие считают, он продолжит прогрессировать — его химия с Коулом Кофилдом и Ником Сузуки в первом звене «Монреаля».

Категория 4: Ожидание подошло к концу

Игроки, от которых долго ждали прорыва и которые наконец-то его совершат.

Зак Бенсон, левый нападающий, и Джек Куинн, правый нападающий, «Баффало»

Оба нападающих рассматриваются в контексте ключевых игроков второго звена «Сэйбрз» с центральным форвардом Диланом Козенсом.

В свои 23 Куинн готовится к прорывному сезону, который ждали годом ранее. Тогда он провел лишь 27 матчей из-за травмы ахиллова сухожилия и травмы нижней части тела — вторая выбила его из строя почти на весь февраль и март. Тем не менее Джек набрал 19 очков в 27 матчах.

Бенсон провел многообещающий дебютный сезон (30 очков в 71 матче), продемонстрировав отличный хоккейный интеллект и надежную игру в обеих зонах. Если «Баффало» планирует бороться за плей-офф, им понадобятся таланты, способные совершить качественный рывок.

Брандт Кларк, защитник, «Лос-Анджелес»

На предсезонке «Кингз» понесли серьезную потерю: звездный защитник Дрю Даути получил перелом голеностопа. По словам команды, после операции Даути будет восстанавливаться «месяц за месяцем».

От Кларка уже ожидали большего влияния на синей линии после двух сезонов с ограниченным временем на льду. Скорее всего, Брандт будет играть в паре с ветераном Джоэлем Эдмундсоном, которого команда подписала в статусе свободного агента. Кроме того, Кларк, вероятно, займет важную роль в спецбригадах большинства, возможно, даже возложив на себя обязанности Даути.

Павел Дорофеев, левый нападающий, «Вегас»

В этом сезоне у «Вегаса» не так много вингеров с серьезным атакующим потенциалом. Дорофеев, который забил 13 голов и набрал 24 очка в 47 матчах последней кампании, может занять эту нишу. Тренер Брюс Кэссиди похвалил его за умение выдвигаться на ворота и создавать моменты в сложных игровых ситуациях.

Дорофеев провел продуктивную предсезонку и, возможно, получит игровое время в первой шестерке «Вегаса» в сезоне 2024/25.

Симон Эдвинссон, защитник, «Детройт»

Симон Эдвинссон nhl.com

Эдвинссон всегда отличался ростом — 198 см — а в межсезонье решил прибавить и в массе, чтобы подготовиться к своему первому полноценному сезону в НХЛ. Секрет его формы? «Много авокадо», — пошутил Симон.

Эдвинссон уже играл с ветераном Джеффом Петри, и, вероятно, снова окажется его партнером в сезоне 2024/25. Болельщики давно ждут, когда шестой номер драфта 2021 года наконец-то проявит себя. Возможно, это будет его момент.

Дилан Гюнтер, правый нападающий, «Юта»

Несмотря на то что владелец «Юты» Райан Смит предпочел бы получить команду расширения вместо переехавших «Койотис», одним из преимуществ последнего стало наличие молодых перспективных игроков в составе. Главным среди них остается Гюнтер, который в межсезонье подписал восьмилетний контракт на сумму $57,14 млн.

В прошлом сезоне он забил 18 голов в 45 матчах, его игровое время увеличилось более чем на три минуты за матч. Вероятно, Дилан будет играть на одном фланге с Логаном Кули, формируя одну из наиболее перспективных молодых пар на Западе.

Мэтью Нис, левый нападающий, «Торонто»

На тренировочных сборах Нис похвастался, что играет лучше Остона Мэттьюса… в теннис. «Я, кажется, его немного обыгрываю», — сказал он. На что Мэттьюс ответил, что это ложь. Очевидно, что этот вопрос нужно решить на корте под саундтрек из «Претендентов».

На льду Нис провел большую часть своего дебютного сезона в звене с Мэттьюсом, забив 15 голов и набрав 35 очков в 80 матчах. В межсезонье он набрал мышечную массу и, возможно, теперь сможет приблизиться к отметке в 50 очков во втором полноценном сезоне.

Категория 5: Сенсационные новички

Дебютанты, которые не собираются затягивать с новым шагом вперед.

Маклин Селебрини, центрфорвард, «Сан-Хосе»

Маклин Селебрини nhl.com

Первый номер драфта 2024 года уже провел впечатляющую предсезонку в составе «Шаркс». На льду он продемонстрировал те атакующие навыки, которые сделали его одним из самых желанных проспектов. За пределами льда он покорил ветеранов своей трудовой этикой, которая была его визитной карточкой еще в Бостонском университете. Новая звезда франшизы уже выглядит многообещающе.

Каттер Готье, левый нападающий, «Анахайм»

20-летняя экс-звезда Бостонского колледжа готовится закрепиться в первой шестерке «Анахайма». Его игра на позиции силового форварда подкреплена хорошим владением шайбой и отличным хоккейным интеллектом.

Каттер — это тот молодой игрок, за которым явно стоит наблюдать… особенно 11 января, когда он впервые приедет в Филадельфию после того, как отказался играть за «Флайерз» — команду, которая изначально его задрафтовала.

Лэйн Хатсон, защитник, «Монреаль»

Невысокий (всего 175 см) защитник — это настоящий мотор атаки. Лэйн обладает отличной скоростью, умением создавать моменты и прекрасным видением площадки. Хатсон великолепно выводит шайбу из своей зоны, будь то передача или самостоятельные действия с индивидуальным проходом.

Как и любому молодому защитнику НХЛ, ему предстоит пройти непростой путь обучения, но ажиотаж вокруг Хатсона среди фанатов «Монреаля» вполне оправдан.

Рутгер Макгроарти, правый нападающий, «Питтсбург»

Если Макгроарти и сможет оказать влияние на «Пингвинз», то, вероятно, это случится позже в новом сезоне. 20-летний бывший игрок Университета Мичиган был приобретен «Питтсбургом» после того, как отказался подписывать контракт с «Виннипегом», который его подписал его на драфте. «Пингвинз» обменяли одного из своих лучших проспектов, Брэйдена Ягера, чтобы заполучить Макгроарти, что уже свидетельствует о том, насколько они на него рассчитывают.

При этом Рутгер еще не провел ни одного матча на профессиональном уровне, так что, вполне возможно, в начале сезона его отправят в АХЛ. Однако парень достаточно талантлив, чтобы вскоре проявить себя основной команде.

Матвей Мичков, правый нападающий, «Филадельфия»

Рок-звезда среди новичков. Мичков — это настоящий атакующий гений, обладающий невероятным хоккейным чутьем, креативностью и умением забивать голы. Генеральный менеджер Даниэль Бриер пытается снизить градус ожиданий от дебютного сезона Матвея, подчеркивая, что ему нужно привыкнуть к физической интенсивности НХЛ.

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Однако ажиотаж вокруг Мичкова огромен, многие считают, что он может побороться за Колдер Трофи. Конечно, при условии, что он сможет найти общий язык с тренером Джоном Тортореллой. Бриер признал, что ожидает «некоторых вспышек» между ними.

Уилл Смит, центрфорвард, «Сан-Хосе»

Смит и Маклин Селебрини отныне являются соседями по комнате. Два бывших соперника по колледжу стали лучшими друзьями в НХЛ. Учитывая состояние «Шаркс», Смит получит значительное игровое время и возможность продемонстрировать свои атакующие навыки. Он провел один сезон в Бостонском колледже, набрав 71 очко в 41 игре.

Логан Стэнковен, центрфорвард, «Даллас»

В прошлом сезоне 21-летний Стэнковен сохранил статус новичка всего на один матч, набрав 14 очков в 24 встречах за «Даллас». В плей-офф он провел еще 19 матчей и набрал 8 очков.

В этом сезоне Стэнковен должен выступать с капитаном «Старз» Джейми Бенном и стать одним из ключевых молодых игроков, на которых рассчитывает команда в борьбе за Кубок.