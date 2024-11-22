НХЛ. «Миннесота» победила «Эдмонтон», «Вашингтон» уступил «Колорадо», а «Коламбус» — «Тампу»

За океаном завершились 10 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

«Бостон» — «Юта» — 1:0

Хозяева обыграли новичка НХЛ со счетом 1:0. Для гостей это третье поражение кряду.

Единственную шайбу забросил Элиас Линдхольм, которые забросил ее в большинстве в середине второго периода.

«Бостон» идет 8-м в Восточной конференции с 21 очком. «Юта» теперь 13-я в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Юта» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Гол: Э. Линдхольм — 3 (бол., Маршан, Пастрняк), 32:41 — 1:0Вратари: Корписало — ВеймелкаБроски: 31 (15+11+5) — 21 (5+9+7)Штраф: 18 — 24Наши: Задоров (19.51/1/0), Меркулов (12.42/1/0) — Сергачев (28.02/1/0)

«Бостон» — «Юта» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 7:6 ОТ

«Молнии» уступили, несмотря на три голевые передачи Никиты Кучерова. У него теперь в регулярном чемпионате 29 (11+18) очков, а всего он преодолел рубеж в 900 очков за карьеру.

У хозяев нападающий Кирилл Марченко сделал 2 голевые передачи, Дмитрий Воронков набрал 2 (1+1) очка, Егор Чинахов забросил одну шайбу, а Иван Проворов отметился одним ассистом.

Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 7:6 ОТ (1:3, 4:2, 1:1, 1:0) Голы: Пойнт — 11 (бол., Кучеров, Гюнцель), 1:51 — 0:1. Хагель — 9 (Кучеров, Чирелли), 3:58 — 0:2. Аткинсон — 1 (Хедман, Чаффи), 11:52 — 0:3. Монахэн — 7 (Воронков, Северсон), 13:35 — 1:3. Воронков — 4 (Монахэн, Веренски), 20:28 — 2:3. К. Джонсон — 3 (бол., Веренски, Марченко), 21:55 — 3:3. Чаффи — 5 (Джики), 22:11 — 3:4. Веренски — 5 (Марченко, Монахэн), 23:42 — 4:4. Чинахов — 6 (Силлинджер, Оливье), 25:26 — 5:4. Чирелли — 6 (Хагель, Кучеров), 26:18 — 5:5. К. Джонсон — 4 (мен., Веренски, Монахэн), 50:39 — 6:5. Джики — 3 (бол., Гонсалвес, Мозер), 51:23 — 6:6. Веренски — 6 (Силлинджер, Проворов), 61:26 — 7:6Вратари: Мерзликинс — ЙоханссонБроски: 43 (8+22+12+1) — 30 (12+13+4+1)Штраф: 4 — 2Наши: Воронков (15.52/4/+1), Марченко (16.38/3/+2), Проворов (24.59/5/+1), Чинахов (16.44/2/+1) — Кучеров (23.01/6/-1)

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 7:6 ОТ (1:3, 4:2, 1:1, 1:0)

«Детройт» «Айлендерс» — 2:1

Шайбами за «Ред Уингз» отметились Йонатан Берггрен и Лукас Рэймонд.

Единственный гол у гостей на счету Симона Хольмстрема. Российский голкипер команды Илья Сорокин отразил 29 из 31 броска соперников по воротам.

«Детройт» (18) теперь 11-м месте в Восточной конференции, а «Айлендерс» (19) строчкой выше.

Регулярный чемпионат «Детройт» — «Айлендерс» — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) Голы: Хольмстрем — 3 (Мэйфилд), 5:51 — 0:1. Берггрен — 3 (Комфер), 55:14 — 1:1. Раймонд — 3 (Ларкин, Эдвинссон), 59:08 — 2:1Вратари: Лайон — СорокинШтраф: 2 — 6Броски: 31 (11+11+9) — 23 (9+6+8)Наши:

«Детройт» — «Айлендерс» — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

«Нью-Джерси» — «Каролина» — 4:2

За «Дэвилз» две шайбы забросил Йеспер Братт, также отличились Стефан Ноэсен и Даги Хэмилтон.

За «Харрикейнз» гола на счету Джека Рословича и российского нападающего Андрея Свечникова. В этом чемпионате у 24-летнего россиянина 17 (7+10) очков в 19 встречах.

«Нью-Джерси» с 28 очками идет вторым на «Востоке», а «Каролина» лидирует с 28 очками.

«Нью-Джерси» — «Каролина» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) НХЛ. Регулярный чемпионат Голы: Рословик — 11 (Орлов, Чатфилд), 8:43 — 0:1. Братт — 9 (Д. Хьюз, Палат), 14:45 — 1:1. Ноесен — 10 (бол., Д. Хьюз, Братт), 20:46 — 2:1. Свечников — 7 (бол., Нечас, Гостисбеер), 40:12 — 2:2. Хэмилтон — 2 (Мерсер, Татар), 50:35 — 3:2. Братт — 10 (бол., Ноесен, Д. Хьюз), 54:05 — 4:2Вратари: Маркстрем — МартинБроски: 21 (9+8+4) — 22 (7+7+8)Штраф: 4 — 6Наши: — — Орлов (20.04/2/+1), Свечников (15.17/3/0)

«Нью-Джерси» — «Каролина» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

«Оттава» — «Вегас» — 2:3

Шайбы у победителей на счету Джека Айкела, Бретта Хаудена и Павла Дорофеева, у россиянина стало 13 (10+3) очков в 20 матчах. Еще один россиянин — голкипер Илья Самсонов отразил 38 из 40 бросков соперников по воротам.

У хозяев шайбы забросили Адам Годетт и Дрейк Батерсон.

«Вегас» с 26 очками третий на «Западе», «Оттава» (17) занимает 15-е место на «Востоке».

Регулярный чемпионат «Оттава» — «Вегас» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) Голы: Айкел — 6 (Барбашев, Теодор), 6:45 — 0:1. Хауден — 8 (Барбашев, Хэнифин), 30:51 — 0:2. Годетт — 8 (бол., Грейг, Жиру), 47:17 — 1:2. Дорофеев — 10 (Карлссон, Хэнифин), 49:17 — 1:3. Батерсон — 8 (Сандерсон, Штюцле), 52:38 — 2:3Вратари: Ульмарк — СамсоновШтраф: 6 — 8Броски: 40 (14+8+18) — 32 (15+12+5)Наши: Зуб (19.25/3/-1) — Барбашев (15.34/2/+1), Дорофеев (15.47/1/+1)

«Оттава» — «Вегас» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

«Вашингтон» — «Колорадо» — 1:2

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 28 из 29 бросков по воротам. Его признали первой звездой встречи. Нападающий хозяев Александр Овечкин не играл из-за травмы, на лед он не выйдет 4-6 недель.

«Колорадо» набрал 22 очка и поднялся на 8-е место в Западной конференции. «Вашингтон» занимает 3-е место в Восточной конференции — 27 очков.

Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Колорадо» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) Голы: Дюбуа — 2 (Уилсон, ван Римсдайк), 17:04 — 1:0. Рантанен — 13 (бол., Друэн), 34:19 — 1:1. Вуд — 2 (Макар, Келли), 43:29 — 1:2Штраф: 6 — 4Броски: 30 (12+3+15) — 27 (6+12+9)Наши:

«Вашингтон» — «Колорадо» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 3:2 Б

Российский голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 29 из 31 броска по воротам. Этим матчем он дебютировал в НХЛ.

«Сент-Луис» с 19 очками занимает 11-е место в Западной конференции. «Сан-Хосе» располагается на 14-й строчке — 17 очков.

Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Уокер — 3 (Факса), 0:11 — 1:0. Веннберг — 4 (бол., Гранлунд, Селебрини), 8:23 — 1:1. Кайру — 6 (Жозеф, Томас), 31:47 — 2:1. Веннберг — 5 (Гранлунд, Селебрини), 59:51 — 2:2Победный буллит: НейберсВратари: Биннингтон — АскаровБроски: 31 (15+6+9+1) — 24 (7+6+9+2)Штраф: 4 — 2Наши: Бучневич (22.26/3/0), Торопченко (10.21/0/+1) — Костин (12.45/2/-1)

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

«Чикаго» — «Флорида» — 3:1

В составе победителей шайбы забрасывали Теуво Терявяйнен, Крэйг Смит и Ник Фолиньо.

Автором единственного гола «Пантерз» стал Сэм Райнхарт.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Флорида» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Голы: Терявяйнен — 5 (бол., Бертуцци, Власик), 2:46 — 1:0. Смит — 5 (Марун, Фолиньо), 30:07 — 2:0. Райнхарт — 15 (Экблад, Форслинг), 30:41 — 2:1. Фолиньо — 6 (п.в.), 59:00 — 3:1Вратари: Мразек — Найт (57:41 — 59:00)Броски: 20 (7+7+6) — 32 (9+9+14)Штраф: 4 — 2Наши: Михеев (15.54/2/0) — Куликов (18.49/0/0)

«Чикаго» — «Флорида» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

«Калгари» — «Рейнджерс» — 3:2

У «Флэймз» отличились Мэтт Коронато, Егор Шарангович и Коннор Зари.

В составе гостей шайбы забрасывали Алекси Лафреньер и Уилл Кайлли. Вратарь Игорь Шестеркин отразил 46 из 49 бросков соперников по своим воротам.

«Калгари» (25) — четвертый на «Западе», «Рейнджерс» с 25 очками занимает 5-е место на «Востоке».

Регулярный чемпионат «Калгари» — «Рейнджерс» — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) Голы: Коронато — 6 (Шарангович, Уигар), 7:26 — 1:0. Шарангович — 3 (бол., Уигар, Коронато), 28:29 — 2:0. Лафренье — 8 (Труба, Линдгрен), 36:37 — 2:1. Куилль — 7 (Миллер, Фокс), 36:53 — 2:2. Зари — 4 (Юбердо, Уигар), 50:35 — 3:2Вратари: Вольф — ШестеркинБроски: 49 (20+17+12) — 29 (5+14+10)Штраф: 2 — 10Наши: Кузьменко (14.04/2/-1), Мироманов (19.15/2/0) — Панарин (20.11/3/+1)

«Калгари» — «Рейнджерс» — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

«Эдмонтон» — «Миннесота» — 3:5

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов сделал один ассист. Теперь у него 34 (13+21) очка в этом сезоне.

«Миннесота» набрал 29 очков и занимает 2-е место в Западной конференции. «Эдмонтон» идет на 8-й строчке — 22 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Миннесота» — 3:5 (1:1, 1:3, 1:1) Голы: Драйзайтль — 15 (Макдэвид), 0:27 — 1:0. Болди — 11 (Капризов, Бродин), 9:56 — 1:1. Фолиньо — 4 (Чисхольм, Годро), 23:09 — 1:2. Перри — 4, 26:03 — 2:2. Юханссон — 2 (Хартман), 29:10 — 2:3. Годро — 3 (Хартман), 37:02 — 2:4. Годро — 4 (Миддлтон, Фолиньо), 49:50 — 2:5. Дж. Скиннер — 4 (Перри, Хенрик), 59:35 — 3:5Вратари: С. Скиннер — ФлериБроски: 32 (7+13+12) — 26 (9+10+7)Штраф: 7 — 9Наши: Подколзин (15.31/3/-1) — Капризов (22.51/1/-1), Тренин (14.34/0/+2), Хуснутдинов (7.46/0/0)

«Эдмонтон» — «Миннесота» — 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Тарасенко (13.43/3/+1) — Романов (21.00/1/-1), Цыплаков (16.21/0/0) — — Коваленко (8.06/0/+1), Ничушкин (18.19/1/0)